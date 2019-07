Netflix: las principales películas que llegan a la plataforma en julio

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 00:51

En materia de series, este mes Netflix nos trae las nuevas temporadas de La casa de papel y Stranger Things, y se despide definitivamente de Orange Is the New Black. En cuanto al plano cinematográfico, en esta nota repasamos las principales novedades, que incluyen atractivos thrillers nacionales como films nominados al Oscar.

*MATCH POINT (Ya disponible)

Match Point Fuente: Archivo

La vuelta de Woody Allen a sus raíces de Crímenes y pecados fue celebrada por la crítica, que consideró a Match Point uno de sus dramas más logrados de 2000, oscuro y con un final devastador acompañado apropiadamente por el uso de la ópera para reforzar el contexto. Jonathan Rhys-Meyers interpreta a Chris Wilton, un tenista profesional retirado que da clases en Londres para subsistir. El destino - uno de los tópicos del film - lo hace cruzarse con Tom Hewett (Matthew Goode, siempre impecable), de quien se hace amigo rápidamente y con cuya hermana Chloe (Emily Mortimer, otro gran acierto de casting) se termina casando. Sin embargo, cuando en su vida aparece Nola Rice ( Scarlett Johansson), un verdadero torbellino, su estabilidad comienza a trastabillar, y sus verdaderas intenciones salen a la luz. Si bien Allen tropieza con obviedades narrativas y los simbolismos no se disfrazan, Match Point plantea dilemas morales interesantes y se va tornando cada vez más espesa, seca, dura.

Trailer de Match Point - Fuente: YouTube 02:24

*CAPITÁN FANTÁSTICO (Ya disponible)

Capitán fantástico

Viggo Mortensen brinda una de las mejores actuaciones de su carrera en esta película de Matt Ross que pone el foco en los diferentes modelos de paternidad, y en si realmente hay una fórmula enteramente correcta para criar a los hijos. Mortensen - quien fue nominado al Oscar por su interpretación - es Ben Cash, un viudo que crió a sus hijos por fuera de la civilización, con total rechazo al mecanismo capitalista, y con devoción absoluta por Noam Chomsky. El panorama comienza a modificarse cuando la familia debe trasladarse para el funeral de la madre, lo cual expone el planteo maniqueo de la película: el contraste de ideologías y formas de ver el mundo. El film se vuelve más atractivo cuando se corre de esa posición y amplía un poco más el panorama, al mostrar que no todos los hijos tienen las mismas necesidades, lo cual lo llevará a Ben a replantearse si no estuvo procediendo de modo egoísta. A través de esos momentos pequeños y emotivos que suele dar el mejor cine indie, Capitán fantástico se consolida como una joyita con un extraordinario elenco adolescente.

Capitán Fantástico - Trailer - Fuente: YouTube 00:30

*EN BUSCA DEL DESTINO (Ya disponible)

En busca del destino Fuente: Archivo

Matt Damon y Ben Affleck fueron catapultados a la fama por este film que coescribieron en su juventud, y que les valió el Oscar al mejor guion original. El drama, dirigido por el desparejo Gus Van Sant, se centra en la vida de Will Hunting (un excepcional Damon), un genio de las matemáticas que vive con sus amigos en Boston y no tiene interés alguno en desarrollar su potencial. La entrada en escena del psicólogo Sean Maguire ( Robin Williams, en un personaje hermoso, por el que alzó la estatuilla dorada de la Academia) no solo lo empujará a hablar de su traumático pasado sino también a descubrir qué es exactamente lo que quiere para su presente. La dinámica entre ambos es un gran acierto del film, sobre todo cuando notamos que Sean también toma consejos de Will, y que su propia vida está estancada en el dolor. En busca del destino cuenta con escenas inolvidables como el monólogo de Williams en el parque, y ese final abierto en el que suena Elliott Smith, lo cual automáticamente eleva la secuencia.

Escena de En busca del destino de Gus Van Sant - Fuente: YouTube 02:41

*RÉQUIEM POR UN SUEÑO (Ya disponible)

Réquiem por un sueño Fuente: Archivo

El cineasta Darren Aronofsky irrumpió a fines de los 90 con la aclamada Pi, y dos años más tarde redobló la apuesta con otro largometraje igual de ambicioso, pero mucho más duro y desmesurado: Réquiem por un sueño. El film muestra las consecuencias de diferentes tipos de adicciones, y lo hace sin concesiones, con cierto tono aleccionador combinado con golpes de efecto perturbadores. Por un lado, tenemos la relación entre Harry Goldfarb ( Jared Leto) y su novia Marion ( Jennifer Connelly), quienes consumen constantemente y no pueden quebrar el círculo. Por otro lado, el punto más interesante del drama es lo que vive Sara (Ellen Burstyn, en una actuación descomunal por la que fue nominada al Oscar), madre de Harry, cuya única compañía es el televisor y un programa de concursos que la conduce a obsesionarse con su figura y, por ende, con las pastillas. Es en esa subtrama - donde se alude a la reticencia al paso del tiempo - donde Aronofsky abraza lo pesadillesco (un adjetivo que se podría aplicar a toda su filmografía) con mejores resultados, y con Burstyn comprometida con un personaje difícil al que evita llevar hacia el lado de la caricatura.

Réquiem por un sueño - Trailer - Fuente: YouTube 04:19

*SWIPED (Ya disponible)

Swiped Fuente: Archivo

Este año, Netflix nos presentó a Noah Centineo, un joven actor de carisma tan arrollador que lo llevó a convertirse en un favorito de la audiencia y, como consecuencia, en protagonista de varias de sus comedias románticas, desde la entrañable A todos los chicos de los que me enamoré, pasando por la cuestionable Sierra Burgess es una loser, hasta la fallida La cita perfecta. Este mes, desembarca en la plataforma de streaming Swiped, una comedia que el actor filmó antes de su meteórico ascenso a la fama. En la película de Ann Deborah Fishmanm, Centineo interpreta a Lance Black, un joven extremadamente popular que, en el marco universitario, persuade a su roommate James Singer (Kendall Ryan Sanders), a crear una aplicación para citas que les ocasionará más problemas que beneficios, premisa que recuerda a La cita perfecta. En sus redes sociales, el ex The Fosters compartió con sus seguidores que su padre, Greg Centineo, también hace de su papá en el film, lo cual le da un plus a esta producción que también fue escrita por Fishman, y que incluye en su elenco a Kristen Johnston, Christian Hutcherson y Nathan Gamble.

Noah Centineo en Swiped - Fuente: YouTube 02:18

*AL FINAL DEL TÚNEL (20 de julio)

Al final del túnel

Entre los largometrajes nacionales que llegan a Netflix en julio, nos encontramos con el thriller Al final del túnel, en el cual Leonardo Sbaraglia interpreta a Joaquín, un hombre que vive en silla de ruedas en una casa lúgubre. Cuando decide alquilar una habitación, llega a su vida Berta ( la española Clara Lago, la revelación de Ocho apellidos vascos que también forma parte de El cuento de las comadrejas), una bailarina que se muda al lugar con su hija, Betty. De un momento al otro, Joaquín se siente revitalizado por la compañía, hasta que descubre que Berta esconde varios secretos, entre ellos, uno ligado al robo de un banco mediante la construcción de un túnel. La película, que siempre se mantiene fiel a su tono sombrío, fue escrita y dirigida por Rodrigo Grande, cineasta a cargo de los films Rosarigasinos y Cuestión de principios.

Al Final Del Túnel - Trailer Oficial - Fuente: YouTube 01:43

*EL HIJO (26 de julio)

El hijo

Una nueva colaboración entre el realizador Sebastián Schindel y el actor Joaquín Furriel siempre es de visión obligada. Después de la excepcional El patrón: radiografía de un crimen- donde Furriel dio una interpretación consagratoria, que también se puede disfrutar en Netflix -, ambos se reencontraron para El hijo, otro thriller cautivante. Lorenzo (Furriel) y Sigrid (la actriz noruega Heidi Toini) esperan ansiosamente el nacimiento de su hijo, pero ella se obsesiona con la protección del niño y, al nacer el pequeño, se vuelve hostil hacia Lorenzo y lo aleja del bebé, lo cual conduce al protagonista a buscar respuestas sobre los motivos de ese comportamiento. Luciano Cáceres y Martina Gusmán completan el elenco de un film que recurre a los saltos temporales, y que nunca baja la tensión narrativa, ya toda una característica de Schindel como realizador.

Trailer de El hijo - Fuente: YouTube 00:38

