Netflix presentó las primeras imágenes de Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre

Netflix dio a conocer las primeras imágenes de Villaflor, la nueva película del director Santiago Mitre que reconstruye uno de los episodios más significativos y dolorosos de la historia reciente del país. Protagonizada por Verónica Llinás en el papel de Azucena Villaflor y Peter Lanzani como Alfredo Astiz, la producción se inspira en hechos reales y propone una mirada sobre los orígenes de las Madres de Plaza de Mayo durante los años más oscuros de la última dictadura militar.

El proyecto marca el regreso de Mitre al cine político e histórico, un terreno que ya exploró en Argentina, 1985, y lo hace a través de una historia que combina elementos de thriller político, espionaje y drama histórico. La película sigue dos recorridos narrativos paralelos que avanzan en direcciones opuestas durante 1977, cuando el terrorismo de Estado desplegado por la dictadura alcanzaba uno de sus momentos más feroces.

Veronica Llinás, Valeria Lois, Vivian El Jaber, Fernanda Cantarella y Soledad Villamil en una escena del film

Por un lado, la historia se centra en Alfredo Astiz, conocido posteriormente como el “Ángel de la muerte”, quien por entonces era un joven teniente de la Armada. Interpretado por Lanzani, el personaje recibe la misión de infiltrarse en la iglesia de la Santa Cruz, un espacio que comenzaba a convertirse en punto de encuentro para familiares de personas desaparecidas. Allí, un grupo de mujeres y hombres buscaba organizarse para reclamar información sobre sus seres queridos, en un contexto en el que cualquier forma de protesta podía significar la persecución, el secuestro o la muerte.

En paralelo, la película sigue el recorrido de Azucena Villaflor, encarnada por Llinás. Madre de Néstor Villaflor, desaparecido por la dictadura, Azucena inició una búsqueda personal que pronto se transformó en una causa colectiva. A través de su liderazgo y determinación, contribuyó a reunir a otras mujeres que atravesaban la misma situación y que terminarían conformando uno de los movimientos sociales y de derechos humanos más influyentes de la historia argentina: las Madres de Plaza de Mayo.

Según adelantó Netflix, la trama muestra cómo ambos caminos terminan cruzándose de manera trágica. Mientras Astiz gana la confianza de la monja francesa Alice Domon y posteriormente la de Azucena, se desarrolla una compleja operación de inteligencia destinada a identificar, infiltrar y desarticular al grupo que comenzaba a denunciar públicamente los crímenes del régimen militar.

Camille Cottin, la actriz que interpreta a Alice Domon junto a Peter Lanzani

La película retrata así el nacimiento de una forma inédita de resistencia civil frente al terrorismo de Estado y, al mismo tiempo, la macabra maquinaria represiva diseñada para destruirla. La tensión entre ambas historias constituye el eje central del relato y permite observar desde perspectivas opuestas uno de los capítulos más emblemáticos de la lucha por los derechos humanos en la Argentina.

El guion fue escrito por Santiago Mitre junto a Mariano Llinás, una de las figuras más reconocidas del cine argentino contemporáneo. La producción está a cargo de La Unión de los Ríos, la compañía fundada por Mitre, junto con la productora francesa Maneki Films, en una coproducción internacional que busca acercar esta historia a audiencias de todo el mundo.

Además de sus dos protagonistas, Villaflor cuenta con un elenco de gran nivel integrado por figuras destacadas del cine, el teatro y la televisión. La actriz francesa Camille Cottin interpreta a Alice Domon, una de las religiosas francesas que participaron activamente del grupo de la iglesia Santa Cruz y que también fue víctima de la represión ilegal.

Junto a ella aparecen Soledad Villamil, Valeria Lois, Susana Pampin, Alicia Guerra, Vivian El Jaber, Azul Lombardía, Mariela Acosta, Paula Ransenberg, Juliana Muras y Muriel Santa Ana, quienes dan vida a algunas de las mujeres que acompañaron a Azucena Villaflor en los primeros pasos de la organización que más tarde se convertiría en un símbolo mundial de la defensa de los derechos humanos.

Verónica Llinás en la piel de Azucena Villaflor

El elenco se completa con Antonia Bengoechea, José Mehrez, Enrique Piñeyro y una extensa nómina de actores y actrices que participan de una reconstrucción coral de aquellos acontecimientos. Entre ellos figuran Ezequiel Díaz, Ignacio Rogers, Nicolás Vivante, Octavio Rombolá, Pablo Mónaco, Toto Salinas y Valeria Roldán.

La producción acaba de finalizar su rodaje luego de 12 semanas de trabajo en distintas locaciones de la provincia de Buenos Aires. Las filmaciones se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios de Avellaneda, Berazategui, Lanús, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa, escenarios elegidos para recrear la atmósfera de la Argentina de fines de la década de 1970.

Detrás de cámara, el proyecto reúne a varios profesionales de destacada trayectoria. La dirección de arte estuvo a cargo de Micaela Saiegh, mientras que la fotografía y cámara quedaron en manos de Javier Juliá. El casting fue realizado por Mariana Mitre y Katia Szechtman, el vestuario por Mónica Toschi y el diseño de maquillaje y peinado por Alberto Moccia. El montaje corresponde a Andrés Pepe Estrada y el sonido a Santiago Fumagalli.