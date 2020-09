Primeras imágenes de Cielo de medianoche, la nueva película de George Clooney

George Clooney regresa al espacio en su nueva película. Así lo revelaron las primeras imágenes de Cielo de medianoche (The Midnight Sky), que será estrenada en diciembre por Netflix. En una de ellas lo vemos con una larga barba, aspecto que no mostraba desde los tiempos de Syriana, observando una ventana que no hace más que reflejar un preocupado rostro.

Hay tres fotografías más en las que aparecen los otros actores que tienen en el film papeles protagónicos: Felicity Jones (vestida con traje de astronauta), Kyle Chandler (al lado de un gigantesco planeta detrás de un vidrio) y de nuevo Jones, ahora junto a David Oyelowo. La imagen restante pertenece al rodaje y muestra a Clooney, junto a un asistente, dando instrucciones a Oyelowo y a la actriz Tiffany Boone. El elenco principal se completa con el mexicano Demián Bichir.

Cielo de medianoche está dirigida, producida y protagonizada por Clooney, aunque en este caso el actor no vuelve a ponerse el traje de astronauta como ocurría en Solaris y en Gravedad. Aquí interpreta a Augustine, un científico forzado a desplazarse en soledad hasta una lejana base del Artico. Está enfermo de cáncer y además es uno de los escasos sobrevivientes (junto a una niña) de una catástrofe global que dejó a la Tierra casi sin vida.

Felicity Jones, en una escena de Cielo de medianoche, la nueva película de George Clooney

En este escenario post-apocalíptico, el personaje de Clooney debe ocuparse de llamar la atención de un grupo de astronautas que se prepara para regresar después de llevar adelante una misión destinada a explorar las posibilidades de vida en una de las lunas de Júpiter, y advertirles acerca de los riesgos de la vuelta a un planeta devastado. "La película es ciencia ficción, algo que desafortunadamente es menos ficticio a medida que avanzamos en nuestra realidad de estos días", señaló Clooney a Vanity Fair.

Para el actor y director, el proyecto de Cielo de medianoche es una suerte de encuentro entre Gravedad y Revenant: el renacido, dirigidas respectivamente por los mexicanos Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. De hecho, el autor de este último film, Mark L. Smith escribió el guion de Cielo de medianoche, adaptado de la novela Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton.

Felicity Jones y David Oyelowo, en una escena de Cielo de medianoche

Clooney también dijo que su participación en Gravedad fue el punto de partida para esta nueva incursión suya en la ciencia ficción y en las aventuras espaciales. "Una de las cosas que aprendí en el trabajo con Alfonso sobre el espacio es que una vez que te encontrás en el mundo de la anti-gravedad no hay norte, sur, este u oeste, porque nada de eso existe en el espacio. Arriba no es arriba y abajo no es abajo. Así que la cámara puede estar al revés como los personajes. Todo eso es muy difícil de hacer porque estás constantemente girando la cámara", agregó.

Con su estreno confirmado para diciembre, muchos ya empiezan a hablar de la nueva película de Clooney como potencial protagonista de la próxima temporada de premios. También se espera que Cielo de medianoche supere los decepcionantes resultados que tuvieron sus últimas películas como director, Suburbicon: bienvenidos al paraíso y Operación Monumento.

