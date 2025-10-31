Los horribles primeros films de siete estrellas de Hollywood, que intentan no hablar al respecto

Hay actores cuyos nombres completos suelen estar acompañados por superlativos que nadie se atrevería a cuestionar: “el mejor intérprete de su generación”; “una estrella de cine inigualable”; “su carisma traspasa la pantalla”; “un talento único”, se dice, con razón de algunas de las estrellas más destacadas de Hollywood, aquellas que suelen aparecer en los proyectos más ambiciosos y participar como candidatos, y muchas veces ganadores, de las temporadas de premios. Pero hasta los actores más destacados tuvieron que empezar por algún lado en su camino hacia la fama. Y en muchos casos esos primeros pasos no los dieron en las producciones más relevantes o de mayor calidad. De hecho, según Leonardo DiCaprio y George Clooney, dos de los actores más populares y reconocidos de las últimas décadas, sus comienzos en cine fueron tan vergonzosos que preferirían que nadie se acordara de ellos. Y no son los únicos.

Leonardo DiCaprio

“Es posible que sea la peor película de todos los tiempos”, dijo el actor en repetidas ocasiones sobre Critters 3, el film de 1991 en el que hizo su debut en la pantalla grande. En la película, el futuro ganador del Oscar interpretaba a Josh, uno de los chicos residentes en el edificio que invaden las hambrientas criaturas extraterrestres del título. Descripto por las críticas de la época como “el típico nene rubio sin ninguna profundidad”, el personaje mostraba a un DiCaprio de 17 años y cara aniñada cuya interpretación no delataba el futuro que vendría. Años después de aquella experiencia ya con un Oscar y películas en su haber dirigidas por Steven Spielberg, Martin Scorsese y Paul Thomas Anderson, el actor que ahora está entre los favoritos para llevarse otro premio de la Academia por su excepcional trabajo en Una batalla tras otra, dejó de renegar de su debut. Y hasta aceptó públicamente que aquel desastre de película le enseñó una lección fundamental para el resto de su carrera: “Fue un buen ejemplo para aprender y asegurarme de que no me volviera a pasar”.

George Clooney

Encantador como pocos, Clooney acostumbra a reírse de sí mismo cada vez que puede. Parte de su enorme carisma lo hace inmune a las críticas, pero aún él se incomoda un poco cada vez que se le menciona su primer papel en cine. Un tropiezo del pasado que no parece poder dejar atrás. Incluso en estos días, en plena campaña promocional de Jay Kelly, el film de Noah Baumbach que se estrenará en Netflix el 5 de diciembre, la cuestión de Grizzly 2: la venganza volvió para atormentarlo. Es que en la película que se filmó en 1983 en Budapest no solo aparece un jovencísimo Clooney, sino que además sus escenas fueron con Laura Dern, otra futura estrella con la que ahora también trabaja en Jay Kelly. “El momento de nuestra carrera que más orgullo nos da”, dijeron Clooney y Dern entre risas sobre Grizzly 2 en la presentación del film de Netflix la semana pasada.

Lo cierto es que como primera experiencia real en el cine -el actor ya había aparecido como extra en una película realizada en su Kentucky natal en la que actuaban su tío José Ferrer y su primo Miguel-, la de aquel film de principios de los 80 no podría haber sido más accidentada. Además del ridículo corte de pelo que luce Clooney en pantalla y la absurda trama sobre un oso gigante que busca vengarse por la masacre de su familia y ataca a los asistentes a un concierto de rock, la película fue tal desastre de producción que el gobierno húngaro se quedó con buena parte de las cámaras y el equipo técnico utilizado en el rodaje por las deudas que los productores regaron por Budapest. Sin presupuesto para terminar el último corte del film, Grizzly 2 quedó inconclusa y aunque en 1987 otra compañía la compró para darle los toques finales y estrenarla, ese plan nunca se concretó por los problemas financieros de la nueva productora. Por muchos años, la existencia del film era considerada casi un mito, una leyenda urbana de Hollywood que nadie había visto y pocos creían que existiera. Sin embargo, a principios de los 2000 una copia de la película empezó a circular por internet y para desgracia de Clooney la curiosidad que generó su participación en ella hizo que en 2021 finalmente fuera lanzada por streaming. Apenas 37 años después del comienzo de su rodaje, que también resultó la primera experiencia profesional de otro popular actor: Charlie Sheen.

Jennifer Aniston

La carrera de muchas estrellas comienza con un primer golpe de suerte que marca el rumbo de los éxitos que llegarán después. Sin embargo, en la mayoría de los casos antes de dar con el proyecto que cambiará su vida los actores nóveles atraviesan largos periodos de desempleo y oportunidades pésimas que relucen solo por la escasez de ofrecimientos mejores y el temor de que nunca vayan a llegar. Algo de eso pensó Jennifer Aniston cuando en 1991 fue elegida para protagonizar el film de terror Leprechaun que finalmente se estrenó en 1993, poco menos de dos años antes de que Friends llegará a la TV para cambiar para siempre la vida y la carrera de la actriz. Desesperada porque el público olvidara su primera película, Aniston pasó años negándose a hablar de ella, avergonzada por el papel que en su momento peleó con uñas y dientes para conseguir. Es que los productores del film de terror no estaban convencidos de que su aspecto coincidiera con la chica rubia y curvilínea que se habían imaginado en el papel de Tory, la joven atormentada por el malvado duende del título. Solo aceptaron contratarla cuando el director, Mark Jones, les aseguró que Aniston se teñiría el pelo de rubio platinado antes del comienzo del rodaje. Más allá de los esfuerzos de la actriz por olvidarse su existencia, lo cierto es que el film resultó su primer éxito de taquilla. Uno que le llegó aun antes de su debut como la inolvidable Rachel Green de Friends.

Emilia Clarke

Un año antes de convertirse en Daenerys Targaryen, la madre de los dragones de Game of Thrones, Emilia Clarke hizo su debut en un largometraje junto a otras criaturas enormes con resultados mucho menos logrados de los que tuvo gracias a la serie de HBO.

En el telefilm Ataque triásico, Clarke interpreta a la joven hija de un sheriff que debe enfrentarse con los fósiles de dinosaurios que regresan -¿a la vida?-, poseídos por espíritus malignos que buscan venganza. Inspirada en el éxito de Jurassic Park, la película es una colección de escenas absurdas, actuaciones exageradas y efectos visuales tan malos que comparados con ellos, la resolución final de Game of Thrones parece una obra maestra.

Sandra Bullock

Antes de compartir escenas con Sylvester Stallone en El demoledor, de conducir un colectivo a toda marcha junto a Keanu Reeves en Máxima velocidad, de ser la reina de las comedias románticas y de ganar un Oscar, Bullock filmó la película Hangmen, un relato de suspenso y acción estrenado en 1987. En el film que imagina una conspiración entre las filas de la CIA que lleva a que un agente leal deba emprender una huida que involucra también a su hijo universitario Danny, Bullock interpreta a Lisa, amiga de Danny y víctima de los villanos de la historia.

Estrenada originalmente en pocas salas y con una rápida salida en video, el film que la actriz rodó cuando tenía 22 años luego fue relanzado para aprovechar la fama de Bullock poniendo su imagen en el frente de la cajita que exhibía Hangmen en los videoclubes.

Tom Hanks

Con una carrera de más de cuatro décadas, Tom Hanks es uno de los pocos actores que tanto la industria del cine como el público adora sin dobleces. Considerado hace años un intérprete excepcional y un ser humano aún mejor, el actor dos veces ganador del Oscar hizo su debut en la pantalla grande con un papel secundario en el film de terror Él sabe que estás sola, estrenado en 1980. En el largometraje que pertenece a la oleada del subgénero slasher en el que siempre hay un asesino implacable listo para matar a sus víctimas de las maneras más sangrientas posibles, Hanks interpreta a Elliot, un amigo de la protagonista, un papel secundario que de todos modos dejó su marca en los productores del film. Es que en el guion el simpático Elliot se convertía rápido en una de las víctimas del asesino serial en el centro de la trama, pero durante el rodaje el director y el equipo técnico estaban tan encantados con Hanks que determinaron que era demasiado simpático como para matarlo. Así, el personaje sobrevivió a la masacre y el actor comenzó a cimentar su fama como el intérprete más querido de Hollywood.

Arnold Schwarzenegger

En 1970 se estrenó el film Hércules en Nueva York, tal vez el debut cinematográfico más absurdo de una futura estrella muchas veces taquillera. La comedia de acción estaba protagonizada por un tal Arnold Strong. Que no era otro que Arnold Schwarzenegger, un apellido que los productores de la película consideraron demasiado ridículo como para incluirlo en los créditos. Sin embargo, el verdadero apellido del por entonces Mr. Olimpia era el elemento menos ridículo de todo el proyecto que imaginaba que Hércules (Schwarzenegger), aburrido de la vida en el Monte Olimpo decidía mudarse a Nueva York. Un cambio de escenario que no solo lo exponía al desconcierto de la vida moderna, sino también a la ira de Zeus muy en desacuerdo con el cambio de vida del semidiós.

A los 21 años, a poco de haber inmigrado a los Estados Unidos desde Austria, Arnold apenas estaba aprendiendo a hablar inglés y su marcado acento, presente hasta hoy, era tan inteligible que los realizadores del film decidieron doblar todos sus parlamentos para el primer corte de la película. Y aunque luego lanzaron una versión en la que sí se escuchaba su voz, Schwarzenegger nunca olvidó aquella humillación que décadas después seguía molestándolo, al punto de que si alguien mencionaba el film durante una entrevista, el actor se negaba a continuar con el reportaje.