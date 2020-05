Neve Campbell confirmó que hay planes para realizar Scream 5

Neve Campbell en Scream

En 1996, el director Wes Craven estrenó Scream y dio pie a una de las últimas grandes franquicias de terror en el cine. La historia se presentaba como un ingenioso relato que jugaba con los clichés del género, y mostraba cómo un misterioso asesino encontraba a jóvenes como sus víctimas predilectas. Y siguiendo la tradición de grandes obras de terror, era una adolescente la que lograba ponerle freno al misterioso homicida. La saga Scream se convirtió en un verdadero éxito, y recientemente su protagonista, Neve Campbell, confirmó que hay planes concretos para realizar una quinta parte.

La actriz que interpreta a Sidney Prescott declaró que la película esta en producción bajo la supervisión de Matthew Bettinelli y Tyler Gillett, realizadores de Boda sangrienta. En una entrevista concedida al periodista Jake Hamilton, contó que su intención es volver a personificar a la heroína . En esa nota, Campbell explicó: "Los directores vinieron a hablar conmigo y tuvimos varias conversaciones sobre el tema. La realidad es que debido al Coronavirus, ahora es complicado saber cuándo empezarán y tenemos que esperar para ver si se da el contexto adecuado para concretarla".

Más adelante, la intérprete se refirió a Wes Craven, uno de los creadores de Scream y cuya muerte se produjo en 2015. Desde un primer momento, Craven fue una de las piezas más importantes de esa saga, y dirigió las cuatro entregas de la franquicia. Por ese motivo, ante su ausencia Neve confesó que no sabía si era prudente formar parte de una nueva secuela: "En un primer momento no me imaginaba realizando otra Scream sin Wes, él era un genio. Sin embargo, estos directores adoran el trabajo de él y su intención es honrarlo. Y eso significa mucho. Espero que podamos hacerla ".