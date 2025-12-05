Homo Argentum: la exitosa película con Guillermo Francella posterga su estreno en Disney+ para 2026

Homo Argentum, la producción cinematográfica encabezada por Guillermo Francella que se convirtió en un éxito rotundo en los cines argentinos, tuvo un retraso en su estreno en la plataforma Disney+ hasta principios de 2026. La película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, que inicialmente se esperaba para finales de este año en la pantalla chica, verá su llegada al streaming postergada por más de un año, según confirmó Disney+.

La decisión de la distribuidora se fundamenta en el sostenido éxito que el film ha cosechado en las salas de cine.

“Desde su estreno, el film logró una convocatoria masiva en los cines del país, alcanzando casi los 2 millones de espectadores. Debido a esta gran afluencia de público, Homo Argentum continúa disponible en las salas argentinas para que las audiencias puedan disfrutarla en la pantalla grande, antes de su llegada el próximo año a la sección de Hulu, la nueva marca de entretenimiento general dentro de Disney+”, explicaron desde la empresa en un comunicado.

Este rendimiento excepcional en taquilla llevó a la compañía a postergar el desembarco digital para maximizar el aprovechamiento de su presencia en pantalla grande. A diferencia de la práctica habitual, donde una película suele estar disponible en plataformas entre 40 y 60 días después de su estreno en cines, Disney optó por extender significativamente este plazo y finalmente, la película llegará a su grilla on demand el viernes 16 de enero de 2026.

La estrategia busca mantener el impulso de la taquilla y permitir que más espectadores la disfruten en el formato tradicional antes de su distribución doméstica.

Este fenómeno no tiene antecedentes recientes en el ámbito del cine argentino, que en los últimos años había concentrado sus principales apuestas en los estrenos directos en plataformas, una tendencia que se afianzó de manera particular a partir de la pandemia. Homo Argentum, con su inesperado éxito teatral, representa una excepción a esta nueva norma.

La película estará disponible de forma exclusiva en Disney+, plataforma que también ostenta la distribución local y los derechos de difusión digital del largometraje. Una vez que se sume al catálogo, estará accesible para todos los suscriptores. Tras su desempeño récord en Argentina, la producción de Cohn y Duprat ya se estrenó en cines de Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú, y continuará su recorrido regional con proyecciones programadas en Brasil, consolidando su impacto en Latinoamérica.

El film se caracteriza por una estructura innovadora, compuesta por dieciséis micrrorelatos con duraciones que van desde uno hasta doce minutos. En cada uno de ellos, Guillermo Francella interpreta un personaje distinto, todos ellos argentinos, que buscan representar diversas facetas de la identidad nacional. Si bien cada historia funciona de manera independiente, en conjunto construyen una profunda reflexión sobre la sociedad argentina actual, abordada con humor, ironía y una marcada crítica social.

La propuesta explora el denominado “gen argentino”, analizando sus virtudes y contradicciones, y ha generado un intenso debate público, incluyendo derivaciones políticas y diversas opiniones en el ámbito cultural y social, reafirmando la popularidad de Francella como figura convocante del cine contemporáneo.

Ficha de Homo Argentum

Fecha de estreno en streaming (Argentina): 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 Plataforma: Disney+

Disney+ Estructura narrativa: 16 microrrelatos de 1 a 12 minutos, todos con Guillermo

