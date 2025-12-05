Belén ya pisa fuerte en la temporada de premios de Hollywood: fue nominada a los Critics’ Choice

Belén pisó fuerte por primera vez en la temporada alta de premios de Hollywood al obtener este viernes una nominación al Critics Choice como mejor película extranjera. La representante argentina de este año en el camino al Oscar se ganó un lugar en una de las competencias más valoradas y populares de la temporada, sobre todo por su reconocimiento como predictora de lo que podría ocurrir en marzo cuando llegue el momento del anuncio de los premios de la Academia.

El anuncio se produjo tres años después de la última participación argentina en las nominaciones a los Critics’ Choice. En 2023, Argentina, 1985, ocupó un lugar entre los candidatos, pero finalmente perdió a manos de la representante india R. R. R. Ese año, Dolores Fonzi (la directora, guionista y coprotagonista de Belén) participó de la ceremonia acompañando a su pareja, el director de Argentina, 1985 Santiago Mitre.

Dolores Fonzi en una escena de Belén gentileza Prime Video

Ahora le tocará regresar a Hollywood con su segunda película, ya instalada a partir de esta nominación entre los films no hablados en inglés más destacados de la actual temporada alta de premios. La ceremonia de los Critics’ Choice se realizará el domingo 4 de enero, con la conducción de la comediante Chelsea Handler, en el Baker Hangar, una antigua instalación aeronáutica de 3300 metros cuadrados ubicada junto a las playas de Santa Mónica, a poca distancia del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Habrá transmisión en vivo para nuestro país a través de TNT y HBO Max.

Rivales

Los rivales de Belén en la conquista del Critics’ Choice al mejor film extranjero son títulos de fuste: la iraní Fue solo un accidente (estrenada el último jueves en los cines argentinos), la taiwanesa La chica zurda (disponible en Netflix desde esta semana), la surcoreana La única opción (estreno en los cines locales el 15 de enero), la brasileña El agente secreto, y la española Sirãt.

A partir de esta nominación también se afirman las chances de Belén con vistas a las siguientes etapas de la temporada de premios. En medio de una de las competencias más fuertes y parejas de los últimos años dentro de esta categoría ya se habla de un lugar con posibilidades fundadas para la película argentina en la “lista corta” (shortlist) de 15 títulos finalistas del Oscar a la mejor película internacional. La Academia de Hollywood hará público ese anuncio el martes 16 de diciembre.

Dolores Fonzi y Santiago Mitre, dos años atrás, en la alfombra roja de los Critics' Choice, cuando Argentina, 1985 aspiraba al mismo premio al que ahora fue nominada Belén Michael Kovac - Getty Images North America

El fuerte trabajo de difusión de Belén que viene llevando adelante entre los votantes de los principales premios de Hollywood Amazon Prime Video (la película está disponible en esa plataforma de streaming) también se extiende a los Globo de Oro, cuyas nominaciones se revelarán este lunes 8. Lo mismo ocurrió tres años atrás con Argentina, 1985, que ganó ese premio como mejor film extranjero del año.

Los ganadores de los premios Critics’ Choice surgen del voto de unos 600 críticos de cine y televisión de Estados Unidos y Canadá agrupados en la Broadcast Film Critics Association, la principal entidad de su tipo que funciona en América del Norte, y se entregan desde 1995.

Pecadores (con Michael B Jordan como protagonista en un doble papel) fue la película más nominada Warner Bros

En la lista de candidatos de este año en las principales categorías sobresalen nítidamente Pecadores, de Ryan Coogler (17 nominaciones) y Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson (14 nominaciones), dos de las producciones de mayor visibilidad entre los estrenos de este año de Warner Bros., el estudio que es noticia porque esta mañana se anunció oficialmente su venta a Netflix.

Además de Pecadores y Una batalla tras otra, las otras nominadas al Critics’ Choice como mejor película son Bugonia, Frankenstein, Jay Kelly, Hamnet, Marty Supreme, Valor sentimental, Sueños de trenes y Wicked: por siempre.