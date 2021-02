Noticias del gran mundo: Tom Hanks encabeza una sentida carta de amor al western

Noticias del gran mundo (News of the World, Estados Unidos, 2020). Dirección: Paul Greengrass. Guion: Paul Greengrass, Luke Davies. Fotografía: Dariusz Wolski. Elenco: Tom Hanks, Helena Zengel, Thomas Francis Murphy. Duración: 118 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: muy buena.

Noticias del gran mundo tiene sabor a nostalgia, no porque gire sobre la idea de que “todo tiempo pasado fue mejor”, sino por un genuino interés por recuperar una mirada olvidada. La nueva película de Paul Greengrass toma como punto de partida la novela homónima de Paulette Jiles, y la convierte en cine rabioso, en imponentes paisajes fordianos que, quizá como símbolo de aquello que se perdió, ahora se disfrutan en una pantalla de televisión y no de un cine. Pero frente ante esas limitaciones de proyección en tiempos covid, emerge el cariño con el que Greengrass recuerda (o idealiza el recuerdo) de un período no de la historia, sino del cine, y logra homenajear una sensibilidad perdida.

El Capitán Jefferson Kidd (Tom Hanks) es un veterano de la guerra civil, cuyo trabajo consiste en visitar pueblos y leerles a sus habitantes un compilado de las noticias más importantes (o extravagantes) de distintos puntos del país. Como un actor que se para frente a su público, Kidd se presenta en escenarios improvisados, y allí recita los eventos más importantes, llevando información a sitios que sobreviven en los márgenes del mundo. Durante uno de esos viajes, él se encuentra con una niña abandonada. Poco a poco, Kidd descubre la historia de esa pequeña robada por los indios cuando era poco más que una bebé, pero que es recuperada para ser restituida a una familia que casi no la recuerda. De esa forma, la pequeña Johanna (Helena Zengel) se revela como una paria que a fin de cuentas, no pertenece a ningún lado. Sin proponérselo, el capitán Kidd cargará con la tarea de llevar a la niña con sus tíos, y en el camino, como es ley en estos relatos, los peligros del Oeste les permitirán a ambos forjar un vínculo y establecer que el lugar de pertenencia puede no ser un dónde, sino un quién.

Desde el vamos, Kidd se aleja del héroe tradicional del western. Se trata de un hombre de letras más que de armas, y el que viaje solo con una escopeta de perdigones es una verdadera declaración de principios con respecto a cómo, luego de la guerra civil, quizá llegó el momento de dejar atrás la barbarie. Pero en el Oeste está el agite, y sumergirse en esa lógica implica comer o ser comido, y en alguna medida, sacrificar determinados principios como forma de evolución.

Noticias del gran mundo es un título que dialoga con piezas del género (por ahí está la referencia a Río grande), motivo por el que Kidd y su idea sobre la inminencia de una sociedad mucho más civilizada, remite al James Stewart de Un tiro en la noche, otro héroe quijotesco que no podía evitar ser consumido por la barbarie de una realidad que intentaba cambiar. Y así como en esa película Stewart tenía a John Wayne, aquí Tom Hanks tiene una niña de diez años que simboliza lo desconocido, pero que le sirve para conectar con eso que lo constituye como el individuo que quiere ser, aún a pesar del contexto.

Helena Zengel, en la piel de Johanna, es uno de los hallazgos del film

La pequeña Johanna no es de ningún lado. Nació en una familia de inmigrantes alemanes, pero pronto fue robada y criada por los indios (una línea que cuesta no asociar a Más corazón que odio). Luego de una infancia educada según las costumbres indígenas, ella nuevamente es arrebatada de ese lugar para ser devuelta a familiares que poco la recuerdan, y menos la quieren. Johanna no habla inglés, su escala de valores se rige según las costumbres indias, y el mundo presuntamente civilizado le resulta extraterrestre. No tiene tierra, no tiene familiares, no tiene nada. Y las sombras de esos indios que la educaron, se convierten en presencias casi fantasmales a lo largo de la película. Johanna tiene una familia que no la espera, y a la que la obligan a volver. En la vereda opuesta, Kidd expresa que sí hay un lugar que lo espera, pero al que le cuesta volver, y ante ese dolor se refugia en su trabajo nómade. Y en ese no pertenecer a ningún lado de ambos protagonistas, por fuerza de las circunstancias o por elección propia, ellos encuentran un eslabón que los une.

Con esa dupla como timón, Greengrass propone una catarata de ideas, que van desde mirar al western cono ícono inoxidable, pasando por la construcción de un modelo de familia no tradicional, hasta llegar a la resignificación del periodismo y la idea del entretener como forma de informar (una lógica que persiste mucho más de lo que se cree). Con este largometraje, el director logra una conmovedora carta de amor al western, un género que desde hace años (sobre) vive en Hollywood, no tanto por cantidad de películas sino por obras maestras aisladas.

Aunque no sea una temática de moda, las épicas de vaqueros siempre van a estar, y algo de eso sucede con este film, que no aspira a ser un hit efímero del que hoy todos hablan pero mañana nadie recuerde, y que se suma a un catálogo que se renueva vertiginosamente. Noticias del gran mundo, con la saga de un hombre que informa en tiempos de desinformación, tiene el destino de ser una pieza que espere pacientemente a los espectadores que se animen a descubrir por qué los paisajes del Oeste, siempre fueron y serán, cuna de grandes relatos.

Noticias del gran mundo ya se encuentra disponible en Netflix.