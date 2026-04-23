Rita Wilson recibió un inesperado anuncio sobre el pasado de su padre: “Ojalá hubiera podido hablar con él sobre eso”

Hay noticias que pueden cambiar la vida, aunque lleguen a deshora. Eso le ocurrió a la actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks hace unos años: se quedó sin palabras cuando se enteró que su padre, Allan Wilson, tenía una segunda familia secreta.

El descubrimiento se produjo en 2012, pero Wilson se refirió al tema el el episodio del miércoles del podcast How to Fail. Allí, la actriz recordó las circunstancias “impactantes e inusuales” del primer matrimonio de su padre, y reveló que ella se enteró de la historia cuando fue invitada a un programa de genealogía inglés llamado Who Do You Think You Are?.

“Esos programas de genealogía pueden remontarse a muchas, muchas generaciones”, explicó la actriz de Novia fugitiva y Sintonía de amor, de 69 años. Y finalmente agregó que su padre “estuvo casado y tuvo un hijo” en Bulgaria antes de mudarse a los Estados Unidos.

“Me pregunté: ‘¿Voy a conocer a alguien? ¿Voy a conocer a una familia?’”, recordó haber preguntado. Los productores le dijeron que no, que no iba a conocer a nadie. Y después se enteró de la historia completa: su padre se casó con una mujer llamada Alice, quien falleció pocos días después de dar a luz a un hijo al que llamaron Emil y que, lamentablemente, también falleció cuatro meses después.

“Eran muy pobres. Fue justo después de la guerra en Bulgaria”, indicó la actriz. “No sé cómo habrían podido costear la leche de fórmula o algo así, pero estoy segura de que se las arreglaron”, indicó. Según relató, el bebé, de tan solo unos meses, “no murió de inanición”, sino que falleció tras sufrir una infección.

Años después, el padre de Rita viajó a los Estados Unidos y se casó con la madre de la actriz, Dorothy, y juntos tuvieron tres hijos.

La actriz, que se casó con el ganador del Óscar Tom Hanks en 1988, lamentó que sus padres hubieran sido tan reservados al respecto. “Nunca nos dijo nada... Ojalá hubiera podido hablar con él sobre eso”, se lamentó. Sin embargo, señaló que pudo comprenderlos: “No tenían mucha educación formal, pero eran increíblemente inteligentes, intuitivos y muy trabajadores, y tenían unos valores increíbles”.

Además, Wilson expresó la profunda admiración que siente por su padre, por haber “mantenido a una familia” y “comprado una casa” mientras trabajaba como camarero. “Nunca tuvo deudas en su vida. Él y mi madre estuvieron casados ​​durante 59 años, y fueron una pareja increíble y unos padres increíbles”, aseguró.

Wilson y Hanks en el Festivalde Cannes de 2023 LOIC VENANCE - AFP

Quizás siguiendo ese ejemplo, Wilson y Hanks conforman una de las parejas más sólidas de Hollywood. Se conocieron en 1981, en el set de la comedia televisiva Bosom Buddies y se reencontraron cuatro años más tarde en el rodaje del film Voluntarios a la fuerza. En ese momento, Hanks estaba casado con la fallecida actriz Samantha Lewes, con quien tuvo dos hijos, Colin y Elizabeth, y de quien se divorció en 1987. Un año después, pasó por el altar con Wilson, y luego la familia se completó con la llegada de Chet y Truman.

Hace algunos años, el actor brindó una entrevista a In Depth with Graham Bensinger y sorprendió al hablar de su vínculo con Wilson y de cómo le fue infiel a su primera esposa. “Estaba triste, confundido... Supongo que la casa de naipes empezó a desmoronarse antes de que yo fuera consciente de lo que estaba pasando. Me sentí un absoluto fracaso”, manifestó. Y agregó: “Yo buscaba para mis hijos lo que yo no tuve de niño, y un matrimonio roto era justo lo que yo tuve que sentir a su edad”.

Truman Hanks, Rita Wilson, Tom Hanks y Elizabeth Hanks Instagram

El actor se ha referido en otra ocasión a cómo su inmediata conexión con Wilson lo llevó a superponer ambas relaciones, algo de lo que no se siente particularmente orgulloso. “Lo que pasaba era que yo estaba casado cuando esto sucedió. Y no hay nada para festejar sobre eso”, le contó a revista Esquire. “Rita y yo nos mirábamos el uno al otro, y simplemente era eso. Yo le pregunté si ella también lo estaba sintiendo así de real, y no pudo negarlo”, rememoró.

Hanks remarcó lo “joven e inseguro” que era en esa etapa de su vida, y cómo le costó perdonarse a sí mismo. “Tenía 23 años y mi hijo Colin ya tenía 2 años cuando me casé”, amplió el dos veces ganador del Oscar.