Rita Wilson reveló las dos conmovedoras peticiones que le hizo a Tom Hanks tras su diagnóstico de cáncer

Rita Wilson reveló varios detalles acerca de una de las etapas más difíciles de su vida al recordar el momento en que fue diagnosticada de cáncer de mama y la conversación íntima que mantuvo en ese entonces con su esposo, Tom Hanks.

Durante su participación en el evento Sound of a Woman: Rita Wilson in conversation with Demi Moore, celebrado en Nueva York, la actriz, cantante y productora de 69 años compartió cuáles fueron las dos únicas cosas que le pidió al protagonista de Forrest Gump en el hipotético caso de que la enfermedad acabara con su vida.

Wilson recordó que el diagnóstico la llevó a pensar en su propia muerte y contó cuáles fueron sus miedos en aquel momento. “Cuando una persona recibe el diagnóstico, piensa: ‘No sé qué va a pasar, pero espero seguir acá dentro de unos años’”, relató.

En medio de aquel duro escenario, ocurrido en 2015, decidió hablar con Hanks abiertamente: “Le dije a Tom: ‘Si pasa algo y yo me voy primero, solo tengo dos peticiones, y una es que estés triste durante muchísimo tiempo’”, relató con humor. Casados desde 1988, ambos componen una de las relaciones más sólidas de Hollywood.

Tom Hanks y Rita Wilson representan una de las parejas más sólidas de Hollywood Foto Instagram @ritawilson

Wilson aclaró a continuación que hubo una segunda condición igual de importante que trasladó al actor. “La segunda idea fue que me organizaran una fiesta, quería que fuera una celebración de la vida en la que la gente contara historias y compartiera alegría, recordándome de esa manera”, explicó.

Más allá del dolor del momento, la actriz piensa que esa reflexión se convirtió en una filosofía de vida, y aquella conversación con Hanks fue tan significativa que años después inspiró una de sus canciones más personales: “Throw me a party”, incluida en su álbum de 2019.

Wilson explicó que la composición nació directamente de ese proceso emocional, permitiéndole transformar una experiencia traumática en arte. Durante el evento en Nueva York, donde presentó su nuevo álbum, Sound of a Woman, volvió a celebrar la vida: “¡Estoy acá! ¡Hurra!”, gritó emocionada.

Wilson tenía 58 años cuando recibió el diagnóstico de carcinoma lobulillar invasivo luego de atravesar un complejo recorrido médico. En aquel entonces, ya convivía con un carcinoma lobulillar in situ, una condición que controlaba de manera rigurosa mediante mamografías y resonancias anuales.

La cantante fue diagnosticada de cáncer de mama en 2015 LOIC VENANCE - AFP

Tras dos biopsias quirúrgicas, inicialmente recibió un diagnóstico de carcinoma pleomórfico y sintió alivio al saber que la patología no mostraba cáncer invasivo. Sin embargo, una amiga la impulsó a buscar otra evaluación, una decisión que terminaría siendo crucial.

Esa segunda opinión lo cambió todo: otro patólogo detectó carcinoma lobulillar invasivo y un tercer especialista confirmó el diagnóstico. A partir de esa experiencia, Wilson se convirtió en una defensora de realizar segundas consultas médicas ante los casos de duda. “Una segunda opinión es fundamental para la salud. No tenés nada que perder si ambas opiniones coinciden y te benefician, y mucho que ganar si se descubre algo que pasó desapercibido, lo cual sucede. El diagnóstico precoz es clave”, recalcó.

Tras esa confirmación, se sometió a una doble mastectomía y a una cirugía reconstructiva. El 31 de marzo de 2025, la artista celebró una década libre de cáncer. “Se cumplen 10 años desde que superé el cáncer y estoy profundamente agradecida. Estoy muy agradecida con mis médicos, con mis amigos, con mi familia. La gratitud es inmensa. No siempre me sentí así. Y cualquiera que esté pasando por esto o que haya sobrevivido, sabe que es una montaña rusa, como una rueda de hámster. Pero luego llegás a este punto”, expresó en un video de Instagram.

Wilson reconoció que no ha hablado mucho de esta experiencia, pero el aniversario merecía ser compartido. Finalmente, dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “Pienso en todos aquellos que estén pasando por dificultades. Los tengo presentes en mis pensamientos y oraciones. Que Dios los bendiga a todos”.