Nuevos problemas en el rodaje de James Bond: una explosión dejó un herido

El actor Daniel Craig se lastimó durante el rodaje de la nueva entrega de James Bond

James Bond tendrá licencia para matar, pero hay otras cuestione que este agente secreto parece no tener tan resueltas. La filmación de la 25° versión de este clásico que protagoniza Daniel Craig viene teniendo una seguidillas de inconvenientes. El último fue ayer en pleno rodaje de una escena en los Pinewood Studios, ubicados a casi 30 kilómetros de Londres. En la planificación debía tratarse de una explosión controlada, pero no fue así y a raíz de las llamas se destruyeron parte de los decorados y unos de los miembros del equipo terminó herido. "Una lesión menor", aclararon desde la producción. Según el diario The Sun el equipo estaba probando un truco relacionado con una bola de fuego cuando ocurrió el incidente.

Hace una semanas el accidentado fue el mismo Craig, en su quinta vez como el famoso personaje. ¿Qué le pasó? Mientras filmaba en Jamaica se dañó los ligamentos del tobillo y tuvo que someterse a una cirugía. Justamente en medio de ese escenario paradisíaco es donde comienza esta nueva película. Bond está ahí disfrutando de una vida tranquila luego de haber dejado las andanzas, pero aparece una viejo amigo de la CIA que le pide ayuda y esa etapa de paz se destruye en pedazos.

"La producción continuará mientras Craig se esté rehabilitando [al menos tiene dos semanas así después de la cirugía]. La película continúa con la misma fecha de lanzamiento anunciada: abril de 2020", explicaron desde la producción de esta película que dirige Cary Joji Fukunaga quien reemplaza a Danny Boyle ya que este último decidió dar un paso al costado por diferencias creativas.

A esta altura, la pregunta del millón es saber si esta nuevo film todavía sin título definitivo se podrá estrenar el 8 abril del año próximo, como se afirma, si los accidentes en el rodaje siguen sumándose.