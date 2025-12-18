A 20 años del estreno de Realmente amor, que fue de la vida de la actriz que interpretó a Mia

A dos décadas del estreno de Realmente amor (Love Actually - 2003), la comedia romántica que se convirtió en un clásico navideño, uno de sus personajes despierta reacciones encontradas entre los fanáticos. Se trata de Mia, la seductora secretaria que pone en jaque el matrimonio interpretado por Alan Rickman y Emma Thompson. Detrás de ese rol estuvo la actriz alemana Heike Makatsch, cuya vida y carrera tomaron rumbos muy distintos a los que muchos imaginan.

En la película dirigida por Richard Curtis, la actriz es una empleada elegante de una agencia de diseño en Londres que coquetea abiertamente con Harry, pese a que él está casado con Karen. A lo largo del film, el vínculo entre ambos cruza límites profesionales y emocionales, hasta llegar a una de las escenas más recordadas y dolorosas, el momento en que Karen cree recibir un costoso collar de oro como regalo de Navidad, pero luego descubre que era para otra mujer. Aunque el romance nunca se muestra de manera explícita, el mensaje resulta claro e hizo que la actriz fuera vista por muchos como la gran villana.

Heike Makatsch, la actriz alemana que participó de Love Actually

“Fuera de Alemania, la gente solo me conoce por Realmente amor o, al menos, principalmente por esa película”, reconoció la intérprete hace un tiempo, en una entrevista a la revista Metro. “Ahí es donde me ven como la secretaria que destruye un matrimonio, y muchas mujeres sienten una especie de enojo hacia mí, por eso”, explicó, al referirse al encasillamiento que sufrió durante años.

Lejos de quedar atrapada en ese rol, Heike Makatsch desarrolló una carrera diversa en cine y televisión. Poco antes de Realmente amor, había participado en Resident Evil (2002), donde interpretó a la doctora Lisa Addison, una científica atrapada en el brote zombi que da inicio a la saga. Más adelante, en 2013, tuvo una participación destacada en La ladrona de libros, donde encarnó a la madre de Liesel, en una historia ambientada en la Alemania nazi que le permitió mostrar una faceta dramática muy distinta a la que el público asociaba con ella.

Así luce hoy Heike Makatsch (Foto: Instagram @eikemakatsch)

Ese mismo año también formó parte de Back on Track, una tragicomedia alemana que reforzó su perfil en el cine europeo. En el último tiempo volvió a captar la atención internacional al interpretar a Carlotta Klatt en ¿Dónde está Wanda? (2024), una serie de comedia criminal de Apple TV centrada en unos padres desesperados por la desaparición de su hija. En 2025 se sumó al elenco de Call My Agent Berlin, la adaptación alemana de la exitosa serie francesa sobre el detrás de escena de la industria audiovisual.

Heike, en su rol de secretaria, pone en aprietos a Harry y logra desestabilizar su pareja

En el plano personal, Makatsch también fue noticia fuera de la pantalla. Mantuvo una relación de siete años con Daniel Craig, antes de que el actor se convirtiera en James Bond, vínculo que terminó en 2004. Más adelante formó pareja con el músico Max Martin Schröder, con quien tuvo a sus dos primeros hijos. Desde 2017 mantiene una relación con el actor Trystan Pütter, con quien fue madre por tercera vez.

El nuevo trabajo de Heike Makatsch alejado de la actuación

En paralelo a su trabajo como actriz, Heike Makatsch decidió explorar otros territorios creativos. Alejada de los grandes flashes de la industria, se volcó a la literatura y publicó el libro Keine Lieder über Liebe (No hay canciones sobre el amor), una obra que marcó una nueva etapa en su desarrollo artístico y personal.