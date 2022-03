Oscar 2022: hoy comienza la votación final y ya hay una gran favorita para el premio mayor

La suerte del Oscar 2022 empezará a definirse en las próximas horas. A partir de hoy, los 9487 miembros de la Academia de Hollywood habilitados tendrán seis días para votar y elegir a los ganadores de este año en las 23 categorías del premio.

Después, solo habrá tiempo para especulaciones y pálpitos sobre un resultado que ya parece definido en algunos rubros decisivos (dirección, actor protagónico y actriz de reparto, sobre todo) pero que hasta último momento va a sostener la incertidumbre alrededor de quién se llevará la recompensa principal, el Oscar a la mejor película.

Hay que esperar hasta la noche del domingo 27 para conocer a los premiados que empiezan a definirse hoy. Pero todo estará más claro a partir de este sábado. Cuando se cumpla el 19 de marzo exactamente la mitad del plazo disponible para el voto definitivo, las figuras más poderosas de la industria se reunirán para compartir la última gran fiesta previa al Oscar de esta temporada, organizada por el Producers Guild of America (PGA). El ganador del premio a la mejor película que otorga la asociación de productores suele anticipar como ningún otro la coronación máxima en la ceremonia del Oscar.

El voto para consagrar a los ganadores del Oscar estará abierto a partir de mañana y los miembros de la Academia de Hollywood tendrán seis días para pronunciarse

En los últimos 10 años, el 90 por ciento de las películas nominadas al Oscar como mejor película fueron candidatas en la misma categoría para el PGA. Pero lo que más tiene en cuenta la industria es la aplicación en ambos casos del mismo sistema de elección (el voto preferencial) para definir al ganador. Esa herramienta fue pensada para evitar el triunfo automático de la película más nominada y estimular las posibilidades de otras candidatas.

El poder del perro, la gran favorita

En ese sentido, el crucial veredicto del PGA dejará en claro a partir del sábado cuáles son las verdaderas chances de El poder del perro, la película que en este momento aparece como la favorita para llevarse el Oscar a la mejor película. No solo porque acumuló la mayor cantidad de nominaciones (12) , sino porque esas candidaturas están repartidas en múltiples categorías, lo que le garantiza una vasta representatividad dentro de la Academia.

Y como si todo esto fuera poco, el pasado fin de semana logró un contundente doble triunfo al ganar simultáneamente el premio a la mejor película en los Bafta (equivalentes al Oscar en el Reino Unido, otorgados por la Academia británica) y en la ceremonia de los Critics Choice, una de las más concurridas de la actual temporada.

De las 10 nominadas al Oscar 2022 como mejor película, El poder del perro encabeza la mayoría de los pronósticos de triunfo, pero muchos observadores y analistas que auguran este triunfo también plantean reparos, interrogantes y condicionamientos sobre sus verdaderas chances. Todo eso es lo que la ceremonia del PGA de este sábado debería resolver.

Jane Campion celebra el premio a la mejor directora que le otorgaron sus pares de Hollywood el domingo 13. Hoy es la favorita para ganar el Oscar por El poder del perro Jesse Grant - Getty Images North America

Así como es la favorita indiscutida desde hace algún tiempo, al mismo tiempo se sigue considerando a El poder del perro como una de las películas que más polariza opiniones y juicios de valor entre los votantes del Oscar. Esta división que todavía parece tajante entre quienes la defienden y quienes la cuestionan podría favorecer en un escrutinio por sufragio preferencial a otros títulos que tienden a unificar criterios y simpatías. En ese caso crecen las chances de CODA: señales del corazón (sobre todo después de su resonante triunfo en la gala del sindicato de actores), Belfast, Rey Richard: una familia ganadora y Amor sin barreras. Las cuatro en este orden decreciente.

También es un lugar común en Hollywood hablar de una supuesta tendencia de cierto rechazo hacia Netflix entre los votantes, apoyado en un sentimiento favorable a la tradición de reivindicar la experiencia de ver cine en pantalla grande. Corriente que, de paso, será uno de los ejes de la ceremonia transmitida en vivo a todo el mundo en la noche del domingo 27 de marzo. Esa tendencia, dicen algunos observadores sagaces de la industria, frustró las aspiraciones de triunfo de películas de Netflix como Roma (2019), El irlandés (2020) y Mank (2021), cada una de ellas con 10 nominaciones.

¿Romperá El poder del perro esa inercia para coronar por primera vez en la historia con el Oscar más importante a una película surgida de una plataforma de streaming? Nadie disimula en Hollywood el esfuerzo descomunal de lobby que cada año lleva adelante Netflix para lograr ese propósito. Y al mismo tiempo toda la industria reconoce que ese sentimiento anti-Netflix (admitido hasta por el propio destinatario) se fue atenuando en los últimos años, en parte por el compromiso cada vez más fuerte de actores, directores y técnicos en proyectos auspiciados por la plataforma y también en parte por la propia realidad.

Will Smith también suma reconocimientos antes del Oscar. Aquí, con el Critics Choice al mejor actor que obtuvo el domingo 17 VALERIE MACON - AFP

En 2021, los ingresos por streaming y video on demand triplicaron en el mundo a los que obtuvo el cine , según el informe anual de la Motion Picture Association, la poderosa entidad que nuclea a los grandes estudios de Hollywood y tiene a Netflix como socio desde 2019. Es imposible negar la conexión entre estos datos y el hecho de que El poder del perro y CODA: señales del corazón, surgidas respectivamente de Netflix y Apple TV+, aparezcan hoy como los títulos con más posibilidades de ganar el Oscar.

Otros premios “cantados” y peleados

Mientras esperamos que en este fin de semana se resuelva buena parte de las dudas sobre el destino de la carrera por el Oscar a la mejor película, otras categorías decisivas parecen haber definido de antemano a sus grandes favoritos para el premio. Por ejemplo, ya se empieza a dar por descontado el triunfo de Jane Campion (El poder del perro) como mejor directora . De las apenas siete mujeres nominadas como mejor directora en los 94 años de historia del Oscar, Campion es la única que acredita dos candidaturas.

Todo indica también que Will Smith le saca hoy al resto de los nominados a mejor actor protagónico una ventaja indescontable y que nadie le quitará el Oscar por su interpretación del padre de las consagradas tenistas Venus y Serena Williams en Rey Richard: una familia ganadora. También crece día a día con mucha fuerza la convicción de que Ariana DeBose (Amor sin barreras) y Troy Kotsur (CODA: señales del corazón) están cada vez más cerca de la coronación con el Oscar como actriz y actor de reparto, respectivamente.

Mientras tanto, la competencia por el premio a la mejor actriz se torna a cada momento más y más apasionante. En esa competencia, Jessica Chastain aparece por ahora con una imperceptible ventaja sobre las otras nominadas. Era la única candidata que nos faltaba conocer en la Argentina hasta ahora, pero a partir del jueves 24, tres días antes de la ceremonia, podremos evaluar sus posibilidades gracias al confirmado estreno en los cines de nuestro país de Los ojos de Tammy Faye, dramatización de la vida de una famosa predicadora del Evangelio a través de la TV en Estados Unidos. El papel obligó a Chastain a una de esas transformaciones que hacen casi irreconocibles a sus intérpretes y que suelen ser reconocidas en Hollywood como vehículo para ganar premios.

Pero nadie puede cantar victoria por anticipado en esta carrera. Kristen Stewart (Lady Di en Spencer) pasó de completa ignorada por el Sindicato de Actores en sus nominaciones a recuperar rápidamente sus chances como candidata al Oscar. Penélope Cruz (Madres paralelas) podría encontrar entre los votantes de la Academia que viven fuera de Estados Unidos apoyo suficiente para aspirar al premio y Olivia Colman (La hija oscura) surge como la “tapada” capaz de dar la sorpresa. Inclusive no se descarta a Nicole Kidman (Being the Ricardos) que apareció como temprana candidata y se desinfló muy rápido.

El gran festejo del elenco de CODA: señales del corazón tras el premio máximo del Sindicato de Actores, que hizo crecer a partir de allí las posibilidades de la película en el Oscar Allen Schaben - Los Angeles Times

La ventana de seis días que se abre este jueves para el voto final coincide con el momento previo al Oscar más calmo desde que la Academia de Hollywood decidió aceptar el consejo de Disney y dejó al margen de la transmisión que llegará a todo el mundo por TV el anuncio de ocho de los 23 premios. Los organizadores parecen por ahora haber encontrado éxito en su política de paños fríos y aceptación por parte de la industria de una estrategia que le otorga prioridad a la recuperación urgente del rating extraviado en los últimos años.

Pero nadie descarta que las cosas cambien en los próximos días y los perjudicados por la medida vuelvan a reclamar un lugar en la fiesta, apoyados por todo el resto. Este es solo uno de los muchos aspectos, junto con la inédita presencia de tres mujeres como maestras de ceremonias y las incógnitas acerca de quién ganará el premio a la mejor película, que convierten al Oscar 2022 en el más incierto de los últimos tiempos.