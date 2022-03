Jane Campion ganó el premio mayor del Sindicato de Directores de Hollywood

Jane Campion hizo historia anoche con su película El poder del perro al convertirse en la segunda mujer consecutiva en alzarse con el máximo galardón que entrega el Sindicato de Directores de Hollywood, DGA, en la 74ª edición que tuvo lugar en Beverly Hills. ”Me importa que las mujeres tengan voz y estoy muy entusiasmada con la próxima generación de cineastas”, dijo la realizadora, tras recibir el galardón de manos de Chloé Zhao, quien el año pasado se impuso con Nomadland. En la historia de estos galardones, en 2010 otra mujer, Kathryn Bigelow, fue premiada por The Hurt Locker.

Jane Campion no había hecho un largometraje desde 2009, pero después de unos años trabajando en televisión se sintió nuevamente atraída por el romance de esta historia que se desarrolla en las aisladas montañas de Montana, en 1925. Protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons, el estreno de este film premiado anoche había tenido su estreno mundial en la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. En la terna por el máximo premio compitió contra Kenneth Branagh, por Belfast; Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza; Steven Spielberg, por West Side Story y Denis Villeneuve, por Dune. La película de Campion está disponible en Netflx.

El director de películas como Haz lo correcto o Malcom X, Spike Lee, fue reconocido por su trayectoria Jesse Grant - Getty Images North America

En la ceremonia de ayer, uno de los tantos galardones que anteceden a la entrega del Premio Oscar, que tendrán lugar el 27 de este mes, Maggie Gyllenhaal se llevó el premio a la mejor directora debutante por La hija oscura y el experimentado cineasta Spike Lee fue reconocido con un galardón especial por su trayectoria. En tanto, en el rubro televisión, en una categoría acaparada por capítulos de la serie Succession se impuso Mark Mylod, por el episodio “All the Bells Say”, de la tercera temporada de esta ficción de HBO que recorre las luchas intestinas de poder entre dos generaciones de una dinastía global de medios.

Entre las comedias de televisión, Lucía Aniello se impuso por su labor en el capítulo “There is No Line”, de la serie Hacks. En lo que refiere a películas para la televisión, Berry Jenkins venció por The Underground Railroad, la producción del ganador del Oscar que está basada en una premiada novela sobre la esclavitud. En otra de las cateogrías, Stanley Nelson ganó entre los documentalistas por Attica.