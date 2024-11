Parque Lezama llegará al cine de la mano de Juan José Campanella y con los mismos protagonistas del éxito teatral

Después de once años a telón abierto y a sala llena casi todas las noches en el teatro, con más de 1300 funciones y 600.000 espectadores en la Argentina y en España, Parque Lezama llegará al cine. Y con los mismos protagonistas de la exitosa versión teatral: Juan José Campanella como director y Luis Brandoni y Eduardo Blanco como protagonistas.

Así lo confirmaron a LA NACIÓN el propio Campanella y Francisco Ramos, responsable máximo de los contenidos de Netflix producidos en América Latina. El rodaje se iniciará a comienzos de 2025 y la película tendrá su estreno en la plataforma de streaming de la “N” roja en fecha todavía a confirmar .

“En estos once años de representaciones de Parque Lezama en el teatro yo siempre vi la obra como director, desde el fondo de la sala y nunca ocupando una butaca. Y en 2024, como iba a ser el último año de la obra, me propuse verla en la fila 5, al medio. Fue algo impresionante. Me quedé super emocionado. Y mirá que vi la obra 500 veces. Ahí me dije: esta historia no puede terminar con la obra de teatro . Tiene que quedar en algún lugar el legado del trabajo de estos dos monstruos como Eduardo y Luis”, contó el director.

Luis Brandoni y Eduardo Blanco llevarán al cine una obra que disfrutó de un éxito colosal en el teatro, con más de una década en cartel Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Por entonces ya empezaba a forjarse un vínculo artístico entre Campanella y Netflix a partir de la serie animada sobre Mafalda que el realizador de El secreto de sus ojos escribirá y dirigirá para la plataforma. “Justo estaba Paco Ramos en ese momento en Buenos Aires, le comenté el tema, vino a ver la obra al Politeama y a la salida me dijo: ‘Avanti, hagamos la película’”, agregó Campanella a LA NACIÓN.

Ramos confirmó que el rodaje se hará el año próximo, una vez que Campanella, Brandoni y Blanco terminen de organizar y cumplir con los compromisos mayormente teatrales que tienen previstos para el próximo verano. Además de la preproducción de la serie de Mafalda, el director trabaja contrarreloj en la preparación y los ensayos de su nueva obra teatral, Empieza con D, siete letras, cuyo estreno en el Politeama está previsto para el 10 de enero con el propio Eduardo Blanco y Fernanda Metilli como protagonistas. Campanella, además de dirigirla, escribió la obra junto a su esposa Cecilia Monti.

Ayer nos despedimos con “Parque Lezama”. Fueron 11 años, con más de 1.300 funciones, 600.000 espectadores. Beto Brandoni y Eduardo Blanco entran a la historia del teatro argentino. Gracias a todo el equipo, técnicos, y elencazos que nos acompañaron. Pero sobre todo gracias al… pic.twitter.com/rmYUNQ56HP — Juan José Campanella (@juancampanella) August 4, 2024

Brandoni también estará de estreno teatral para ese mismo momento. El 8 de enero se abrirá el telón en una de las salas del complejo Multiteatro para la comedia Quién es quién, de la autora francesa Audrey Schebat, en la que el experimentado actor compartirá cartel por primera vez en su carrera con Soledad Silveyra. Fue el propio Brandoni quien venía anticipando informalmente en las últimas semanas la posibilidad cada vez más cercana de que Parque Lezama encontrara su continuidad a través del cine. Ahora es un hecho.

“La relación que tenemos con Juan es muy fuerte y queríamos desde el principio que fuera mucho más allá del proyecto de Mafalda –señaló Ramos a LA NACIÓN-. Llevar Parque Lezama al cine era algo que lo ilusionaba muchísimo a él y por supuesto también a los actores que participaron de la puesta. A todo esto se agrega haber sumado a nuestro catálogo las dos temporadas de Los enviados, una serie que adquirimos como licencia a Paramount y recibió una muy buena respuesta de nuestros suscriptores. C on Juan estamos hablando de otras cosas que nos gustaría hacer juntos más adelante ”.

Campanella, en enero de este año, durante la presentación de la segunda temporada de Los enviados Alejandro Martínez Vélez - Eur - Alejandro Martínez Vélez - Eur

Estrenada originalmente en la plataforma Paramount+ en diciembre de 2021, Los enviados muestra a dos sacerdotes, personificados por el español Miguel Angel Silvestre y el mexicano Luis Gerardo Méndez, a cargo de complejas investigaciones sobre hechos misteriosos (crímenes, desapariciones, tramas ocultas, conspiraciones) asignadas directamente a ellos desde el Vaticano. La primera temporada se filmó en México y la segunda en Galicia. ¿Habrá una tercera en Netflix?

“No hemos hablado hasta ahora concretamente de seguir contando la historia, pero sí de esperar algún tiempo para que los espectadores puedan digerir este material y ver qué nos depara el futuro. Sabemos que Juan y sus socios están interesados en continuar, pero se trata de una coproducción entre ellos y Paramount, que en este caso nosotros adquirimos como licencia”, respondió Ramos.

La serie surgió de un acuerdo entre 100 Bares, la productora que integran Campanella, Muriel Cabeza, Martino Zaidelis y Camilo Antolini, y el poderoso holding estadounidense que es dueño, entre otros, de Telefé. El cuarteto se repartió las tareas de producción y dirección de los 16 episodios (sumando las dos temporadas) junto a realizadores mexicanos y españoles.

Otro proyecto surgido de 100 Bares llegará a Netflix el 6 de diciembre con la producción de Campanella y la dirección de Zaidelis (La extorsión). Es la comedia familiar Campamento con mamá, en la que Natalia Oreiro personifica a una madre que trata de recuperar el vínculo con su pequeño hijo acompañándolo en una experiencia fuera del hogar. Pablo Rago, Sofi Morandi, Dalia Gutmann y Milo Lis, el actor infantil que conocimos en Goyo, completan el elenco protagónico.

Después de ese lanzamiento y del doble estreno teatral que comprometerá al menos durante el primer tramo de 2025 a Campanella, Brandoni y Blanco llegará el momento de poner en marcha la película inspirada en la obra teatral que ese mismo trío sostuvo en la cartelera por más de una década. “Vengo en este momento justamente del Parque Lezama real, donde estuve viendo algunas posibles locaciones para la película. Estoy con muchísimas ganas de resolver con esta obra el único problema que tiene el teatro: la finitud. Ahora van a quedar por fin para la historia las actuaciones de Luis y de Eduardo ”, le dijo Campanella a LA NACIÓN.

Campanella en la Redacción del diario a principios de noviembre, cuando participó de un encuentro del ciclo LA NACION +Cerca Protagonistas Alejandro Guyot

Hace pocos días, en un encuentro que forma parte del ciclo LA NACION + Cerca Protagonistas, con entrevistas exclusivas para suscriptores del diario, Campanella contó que Parque Lezama nació del deseo que tuvo de hacer algo “antitécnica” después del exigente y agotador rodaje del largometraje animado Metegol. “Quería volver al texto y a los actores, y la obra la hicimos durante 11 años. La risa en el teatro es la droga más grande que me podés dar”, dijo durante el diálogo que compartió con Pablo Sirvén.

Para confirmar que en este caso el destino se repite, Parque Lezama tuvo en su origen, hace casi cuatro décadas, el mismo recorrido del teatro al cine. La obra original que Campanella adaptó a nuestro medio con un título local se llamó I’m Not Rappaport, fue escrita por Herb Gardner y estrenada en Broadway en noviembre de 1985, con Judd Hirsch y Cleavon Little.

Una década más tarde, Gardner escribió y dirigió la primera adaptación al cine, que llevó el mismo título y tuvo a Walter Matthau y Ossie Davis en los papeles protagónicos. La película se estrenó en Estados Unidos diciembre de 1996, nunca se vio en los cines argentinos y tuvo en nuestro medio un estreno directo en video, casi invisible, en 1998. Hoy resulta imposible encontrarla en las plataformas de streaming o en los canales de la TV paga.

Francisco Ramos, el responsable máximo de los contenidos de Netflix en América latina Manuel Velasquez - Getty Images South America

Parque Lezama será una de las novedades de producción argentina previstas para 2025 por Netflix dentro de un catálogo de proyectos locales en el que también aparecen la segunda temporada de Envidiosa (que se verá a comienzos del año que viene), el esperado estreno de El eternauta, la serie policial Atrapados (con Soledad Villamil y Juan Minujín), el regreso (también en su segunda temporada) de la comedia División Palermo, En el barro (spin off de El marginal), Las maldiciones (dirigida por Daniel Burman y protagonizada por Leonardo Sbaraglia) y dos películas más: 27 noches (dirigida por Daniel Hendler) y Corazón delator, de Marcos Carnevale.

“Tenemos un poco de todo en nuestra producción argentina –completó Ramos-. Para nosotros, 2025 será el primer año en el que sentimos que hay en cuanto al material hecho aquí un trabajo constante, con un poco de todo : cine y series sobre todo, pero también habrá documentales y seguramente algún reality show que siga la línea abierta con Love is Blind. Queremos y necesitamos entretejer vínculos con las productoras más ambiciosas y capacitadas del país: Haddock, K&S, 100 Bares”.

