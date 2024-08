Por qué Robert Downey Jr. rechazó volver a ser Iron Man en el film Deadpool & Wolverine

Escuchar

Robert Downey Jr. siempre es noticia. Sus apariciones dentro o fuera de la pantalla reciben el interés del público de todo el mundo y eso sucede especialmente cuando se trata de algún proyecto de Marvel. Por ese motivo es que, durante las últimas horas, se viralizó una entrevista en la que el equipo de autores de Deadpool & Wolverine, confirmó que hubo negociaciones para que el actor apareciera brevemente en ese film, ni más ni menos que interpretando a Iron Man.

Deadpool & Wolverine Jay Maidment

En una nota con el portal IndieWire, los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick explicaron que Robert Downey Jr. fue tentado para para hacer un cameo en el último film de Deadpool, pero que el intérprete rechazó esa oferta. Y en ese momento, Wernick reveló: “Quería tenerlo para que hiciera un cameo. Habíamos escrito esa escena, con Happy y Downey”. La escena a la que el guionista hace referencia, es aquella en la que Deadpool se reúne con el asistente de Tony, Happy Hogan (interpretado por Jon Favreau), para solicitarle entrar en Los Vengadores.

Según figuraba en el guion original, ese momento iba a mostrar nuevamente a Tony como Iron Man. Teniendo en cuenta que dicha escena trascurría cronológicamente cuando el vengador dorado aún estaba vivo, su presencia no alteraba los sucesos narrados posteriormente en Los Vengadores: Endgame.

Downey Jr, cuando reveló que volvería a Marvel como el villano, Doctor Doom Jesse Grant - Getty Images North America

Más adelante, Reese describe: “Ryan Reynolds escribió esa escena con ambos en pantalla, esperanzado de poder conseguir a Downey. Claro que también quería a Favreau, porque ellos son un gran combo, y así podían estar todos juntos”. Luego, Wernick agrega: “Nosotros no sabíamos lo de Doctor Doom. Por eso es que no había forma que él hiciera las dos cosas. Y decíamos que nadie le dice que no a Ryan Reynolds. Y eso que Ryan lo presionó. Nosotros escribimos la escena, Downey la leyó, pero no sabíamos todo lo que pasaba con Doctor Doom”.

Hugh Jackman, Ryan Reynolds, y Shawn Levy, el director del film Jesse Grant - Getty Images North America

Por ese motivo es que los guionistas concluyeron que Marvel, a fin de cuentas, tenía guardado ese as en la manga, que fue mantener oculto que Robert Downey Jr. iba a volver al estudio, pero en un nuevo papel. Y ese fue el verdadero motivo por el que Iron Man, no pudo ser parte de Deadpool & Wolverine.

Por último, el equipo de escritores confesó que en uno de los primeros borradores del film, habían pensado una escena con los seis Vengadores originales, interpretado todos por cada uno de los actores correspondientes.

La vuelta de Downey Jr.

Robert Downey Jr. será Dr Doom (Foto: Instagram @robertdowneyjr)

Hace dos semanas, el ganador del Oscar a Mejor actor de reparto por su trabajo en Oppenheimer hizo una sorpresiva aparición en el escenario principal de la Comic Con, para revelar que será el encargado de interpretar a Doctor Doom en las nuevas películas de Los Vengadores. De ese modo, quien personificó a Tony Stark en diez películas de Marvel regresará a dicho estudio para componer a uno de los villanos más populares de las historietas. Y como era de esperar, las reacciones en redes no se demoraron.

Pepper y Tony Stark en Iron Man 1

Los fans de todo el mundo, en su mayoría, celebraron la noticia y opinaron que el regreso de Downey Jr. era lo que Marvel necesitaba en un momento de evidente fatiga creativa, en el que los largometrajes del estudio perdieron protagonismo en la taquilla. Las reacciones fueron del entusiasmo a la sorpresa, y en esa línea, el actor Anthony Mackie (que compone al nuevo Capitán América), aseguro con mucho humor en una nota: “Será mejor que primero lo mate”.

En redes, uno de los comentarios que más se viralizó fue el realizado por Gwyeth Paltrow. La actriz no solo es amiga de Downey Jr. sino que también trabajó junto a él en siete películas de Marvel, interpretando a Pepper Potts, la pareja de Iron Man. Junto al posteo del actor en el que anuncia la noticia, Paltrow escribió: “No lo entiendo, ¿resulta que ahora sos uno de los malos?”. La respuesta de la actriz recibió decenas de comentarios, que aplauden la vuelta de Robert al universo cinematográfico de Marvel.

LA NACION