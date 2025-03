Amanda Seyfried contó por qué rechazó uno de los mayores éxitos de Marvel

Las grandes estrellas de Hollywood, suelen ser muy cuidadosas a la hora de aceptar nuevos proyectos. Mantener un nombre en lo más alto es un ejercicio muy delicado, y protagonizar un largometraje que puede convertirse en un sonado fracaso, es la mayor pesadilla de los actores y actrices. Por ese motivo es que muchos intérpretes dejan pasar ofertas que luego se consolidan como fenómenos de taquilla, como le sucedió a Amanda Seyfried.

Zoe Saldaña finalmente fue la elegida para componer a Gamora

En el marco de una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, la estrella de Mamma Mía! reveló que estuvo muy cerca de convertirse en Gamora, para la saga Guardianes de la galaxia, pero que preocupada porque el film fuera un desastre, prefirió dar un paso al costado. Y en sus propias palabras, Seyfried detalló: “Era una oportunidad enorme. Había conocido a James (Gunn, el director) en persona. Él es maravilloso. Al parecer dijo que no lo recuerda, pero esto es absolutamente cierto. Yo recibí la oferta para hacer ese personaje, y lo pensé durante varios días”.

Amanda Seyfried DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuando la actriz explicó el motivo de su rechazó, ella argumentó: “No quería vivir en Londres durante los siguientes seis meses del año. Había otra película que tenía muchas ganas de hacer, con Seth MacFarlane que se llamaba Pueblo chico, pistola grande. Sentía que era una gran oportunidad. Pero ser parte de un título de Marvel que fuera un fracaso, no era algo bueno para la carrera de nadie. Y yo pensé en eso, porque esto trataba sobre un árbol y un mapache parlante, y podía ser el primer fracaso de Marvel, y ni Chris Pratt ni yo íbamos a volver a trabajar. ¡Pero estaba equivocada! No fue algo valiente”.

Por último, Seyfried detalló que no es una gran amante de trabajar en proyectos que involucren grandes dosis de efectos digitales, y concluyó: “Había hecho algo de pantalla verde y no era muy lo mío. No me arrepiento de nada. Yo tomé esa decisión por mí misma. Fue lo mejor para mí en ese momento, y es lo mejor para mí ahora”.

Un desnudo involuntario

Amanda Seyfried Instagram: Amandaseyfried

Hace pocas semanas, Amanda Seyfried recordó un momento muy embarazoso que vivió un tiempo atrás durante una entrega de premios, y que tuvo como coprotagonista a Glen Powell. Durante una entrevista con la revista People, la mencionada actriz reveló una pésima experiencia que tuvo con un vestido, que la llevó a mostrarle a Powell mucho más de lo que ella deseaba. Eso sucedió durante los premios Critics Choice Awards del 2023, y la intérprete recordó lo sucedido de la siguiente manera: “Llevaba puesto un vestido vintage increíble. Hice que mi estilista se lo probara, solo para divertirnos. Pero estaba como cosido, y comenzó a aflojarse. Literalmente se me iba cayendo mientras caminaba por la alfombra roja, e incluso creo que hay entrevistas en las que le menciono a la prensa que se me estaba rompiendo”.

Si bien poco después Seyfried creyó tener controlado el vestido, la situación terminó por jugarle una mala pasada. “Estaba charlando con Glen Powell en un rincón cerca de mi mesa y estábamos riendo de algo”, recordó la actriz, y luego detalló: “Entonces se me ocurrió subir los brazos, y mis lolas simplemente quedaron al aire. Mi vestido se cayó”.

Amanda Seyfried y un vetido que le jugó una mala pasada Mark Terrill - Invision

Pero atento al accidente revelador de Amanda, Powell intentó cubrirla para ayudarla a disimular el embarazoso episodio. “Los dos gritamos”, exclamó Seyfried, y agregó: “Pero como él es un caballero, enseguida me cubrió. Ni siquiera miró… o eso creo”. Y entre risas, la actriz concluyó: “La verdad es que ninguno de los dos esperaba que sucediera eso, pero ese vestido de verdad que ya no daba más”.

Esa noche Seyfried subió al escenario de los Critic Choice Awards cuando ganó como Mejor actriz en serie limitada, por su rol en The Dropout. Y en ese momento, y mientras subía las escaleras, fue muy cuidadosa de sujetar el vestido por su espalda.

