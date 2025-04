Luz verde para la remake de El guardaespaldas, ¿cuál será su eslabón en común con The Eras Tour?

Estrenada en 1992, El guardaespaldas es una de las películas más exitosas de ese período. El drama romántico centrado en la relación amorosa entre una popular cantante y su custodio, es un clásico del cine de finales del siglo XX, y también es testamento del desbordante carisma y talento de su principal estrella, Whitney Houston. Junto a ella, Kevin Costner entrega una gran actuación que daba por resultado una poderosa historia. Y a poco más de treinta años de su estreno, en Hollywood está todo listo para poner en marcha una remake de ese film.

Según informa el portal Variety, en Warner Bros. está en carpeta la nueva versión de El guardaespaldas, y ya hay un director confirmado. Se trata de Sam Wrench, un realizador especializado en video clips, shows en vivo y documentales musicales. Si bien Wrench trabajó con artistas muy populares como Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Jennifer Lopez, su obra más importante es The Eras Tour , el exitoso documental que retrata la multitudinaria gira de Taylor Swift .

El guionista designado para escribir la nueva versión del film, es Jonathan Abrams, responsable del libreto de una reciente película de gran calidad, Jurado N° 2, de Clint Eastwood. Con respecto al elenco, de momento no hay ningún tipo de rumor al respecto.

Durante esta semana, una de las noticias más insólitas tuvo como protagonista a Cande Molfese. La influencer cometió un error al aire que despertó críticas en las redes sociales, en el marco de un programa de radio . El recorte del video se viralizó y una gran cantidad de usuarios y oyentes se mostraron indignados con su confusión.

La situación ocurrió en la mesa del programa de radio Perros de la calle, que se emite por Urbana Play. En una columna titulada “Películas para llorar”, la actriz emitió una serie de comentarios en torno a El guardaespaldas. Allí, Molfese evidenció que desconocía que la protagonista del icónico film dirigido por Mick Jackson era Whitney Houston.

Mientras debatían sobre la temática “Películas para llorar”, Molfese tomó la palabra y dio su opinión con seriedad, aunque todos terminaron estallándose de risa. “En lo que me quedé impresionada es lo bien que la actriz hace el playback porque ella canta las canciones de Whitney (Houston) y hace, no sé cómo se dice, ¿los vibratos?“, expresó, mientras el resto del panel estaba a la espera de que dijera que su comentario se trataba de una broma. “Pero, ella es Whitney. ¿Me estás jodiendo? Decime que esto no está pasando", apuntó, atónito, el conductor Andy Kusnetzoff. “Nos vamos, nos vamos. Mirá que yo no vi la película, pero ese dato lo tenía”, bromeó Sofía Martínez, que también integra la mesa del programa. “¡Yo pensé que era una actriz!“, exclamó Molfese entre risas.

“¿Vos estuviste una hora y media viendo a alguien que dijiste ‘esta actriz, qué bien que canta las canciones de Whitney’?“, comentó el conductor, tratando de sumarle humor al blooper. ”Estoy en shock, ¡chicos!“, agregó Molfese.

El momento no pasó desapercibido por los usuarios de X, red social en el que circuló el recorte que protagonizó la ex chica Disney. Incluso, el blooper de la joven llegó a Juan José Campanella, quien no tardó en hacerse eco. “Yo también estoy en shock, ¿nadie sabe de alguna isla desierta que se venda barata? Me quiero bajar de este mundo", escribió, sin vueltas, desde su cuenta oficial de X.

