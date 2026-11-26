La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina entregó este miércoles los Premios Cóndor de Plata a la producción audiovisual de 2025, en una ceremonia realizada en la histórica Sala La Argentina.

Ricardo Mollo y Natalia Oreiro, siguiendo las alternativas de la ceremonia Gerardo Viercovich

Belén, dirigida por Dolores Fonzi, obtuvo el galardón a la mejor película de ficción, mientras que El Eternauta, creada por Bruno Stagnaro, fue elegida como mejor serie de drama. Por su parte, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, ganó como mejor película documental; Menem, como mejor miniserie; y Viudas negras, putas y chorras, como mejor serie de comedia.

Luis Machín fue distinguido por su participación en Belén Gerardo Viercovich

Durante la ceremonia también se entregó un Cóndor de Plata especial a los mejores efectos visuales en serie, que recibieron Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol por su trabajo en El Eternauta. Además, Dolores “Loli” Giménez y Marcos Cáceres fueron distinguidos por el mejor maquillaje y caracterización en serie por Menem.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe, actores de Envidiosa y pareja en la vida real Gerardo Viercovich

En los premios de cine, Gatillero fue una de las grandes ganadoras de la noche: obtuvo los Cóndor de Plata a mejor dirección para Cristian Tapia Marchiori, actor protagonista para Sergio Podeley, fotografía, montaje y sonido.

Débora Nishimoto recibió el premio revelación en serie por su composición de Maia, en la segunda temporada de la serie de Netflix Gerardo Viercovich

Belén, en tanto, sumó reconocimientos en guion adaptado, música original, actriz de reparto y revelación femenina para Camila Plaate.

Bruno Stagnaro, director de El Eternauta Gerardo Viercovich

También hubo un premio compartido a mejor actor de reparto: Sergio Prina fue distinguido por Belén y Muña muña, y Luis Machín, por Belén. Natalia Oreiro recibió el Cóndor a mejor actriz protagonista por sus trabajos en La noche sin mí y La mujer de la fila.

Natalia Oreiro, acompañada por su esposo, recibe la estatuilla por su desempeño en La mujer de la fila y La noche sin mí Gerardo Viercovich

En el apartado de series, El Eternauta acumuló varios reconocimientos, entre ellos los de mejor dirección para Bruno Stagnaro, guion adaptado y actor de reparto para César Troncoso.

Malena Pichot, feliz con las estatuillas de Viudas negras Gerardo Viercovich

El premio a mejor actor protagónico también fue compartido: lo recibieron Ricardo Darín, por El Eternauta, y Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones. Pilar Gamboa, por su parte, fue distinguida como mejor actriz protagónica por Viudas negras, putas y chorras. Débora Nishimoto recibió el Premio Cóndor de Plata a la revelación femenina por su trabajo en la segunda temporada de Envidiosa.

Roxana Randón recibió el reconocimiento otorgado a su hijo, Leonardo Sbaraglia Gerardo Viercovich

La Asociación entregó, también, a Miguel Monforte el Premio Leonardo Favio a la trayectoria, en reconocimiento a su labor en la realización cinematográfica, la investigación, la docencia, la preservación y la exhibición de cine.

Natalia Oreiro posó muy sonriente para las cámaras Gerardo Viercovich

Por otra parte, el Premio María Luisa Bemberg a la trayectoria fue para Paula Félix-Didier, historiadora y archivista cuya tarea en la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio audiovisual constituye un aporte a la preservación de la memoria del cine argentino.

Ariel Staltari, actor y guionista de El Eternauta Gerardo Viercovich

Finalmente, el Premio Salvador Sammaritano a la crítica de cine distinguió a los periodistas Roger Koza y Luciano Monteagudo.