Premios Cóndor de Plata: todos los ganadores y las mejores fotos de la gran noche del cine y las series argentinas
Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Esteban Lamothe, Débora Nishimoto, Malena Pichot y Luis Machín, entre las estrellas que poblaron la Sala La Argentina
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La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina entregó este miércoles los Premios Cóndor de Plata a la producción audiovisual de 2025, en una ceremonia realizada en la histórica Sala La Argentina.
Belén, dirigida por Dolores Fonzi, obtuvo el galardón a la mejor película de ficción, mientras que El Eternauta, creada por Bruno Stagnaro, fue elegida como mejor serie de drama. Por su parte, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, ganó como mejor película documental; Menem, como mejor miniserie; y Viudas negras, putas y chorras, como mejor serie de comedia.
Durante la ceremonia también se entregó un Cóndor de Plata especial a los mejores efectos visuales en serie, que recibieron Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol por su trabajo en El Eternauta. Además, Dolores “Loli” Giménez y Marcos Cáceres fueron distinguidos por el mejor maquillaje y caracterización en serie por Menem.
En los premios de cine, Gatillero fue una de las grandes ganadoras de la noche: obtuvo los Cóndor de Plata a mejor dirección para Cristian Tapia Marchiori, actor protagonista para Sergio Podeley, fotografía, montaje y sonido.
Belén, en tanto, sumó reconocimientos en guion adaptado, música original, actriz de reparto y revelación femenina para Camila Plaate.
También hubo un premio compartido a mejor actor de reparto: Sergio Prina fue distinguido por Belén y Muña muña, y Luis Machín, por Belén. Natalia Oreiro recibió el Cóndor a mejor actriz protagonista por sus trabajos en La noche sin mí y La mujer de la fila.
En el apartado de series, El Eternauta acumuló varios reconocimientos, entre ellos los de mejor dirección para Bruno Stagnaro, guion adaptado y actor de reparto para César Troncoso.
El premio a mejor actor protagónico también fue compartido: lo recibieron Ricardo Darín, por El Eternauta, y Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones. Pilar Gamboa, por su parte, fue distinguida como mejor actriz protagónica por Viudas negras, putas y chorras. Débora Nishimoto recibió el Premio Cóndor de Plata a la revelación femenina por su trabajo en la segunda temporada de Envidiosa.
La Asociación entregó, también, a Miguel Monforte el Premio Leonardo Favio a la trayectoria, en reconocimiento a su labor en la realización cinematográfica, la investigación, la docencia, la preservación y la exhibición de cine.
Por otra parte, el Premio María Luisa Bemberg a la trayectoria fue para Paula Félix-Didier, historiadora y archivista cuya tarea en la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio audiovisual constituye un aporte a la preservación de la memoria del cine argentino.
Finalmente, el Premio Salvador Sammaritano a la crítica de cine distinguió a los periodistas Roger Koza y Luciano Monteagudo.
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