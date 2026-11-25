Como cada año para esta fecha, Buenos Aires se convierte en una suerte de pequeña filial de algunos de los grandes festivales de cine del calendario anual europeo. Es el momento para descubrir algunos de los títulos más destacados y aplaudidos de esas muestras, que en varios casos no terminan estrenándose y solo ofrecen esta única oportunidad para ser vistos.

La avanzada en ese sentido, a la espera de lo que ocurra en los primeros días de diciembre con la Semana de Cine Cannes, es la presencia de una nutrida delegación española que acaba de llegar a la Argentina para acompañar, a partir de este jueves, tres días con los grandes títulos de los festivales de Málaga y San Sebastián 2026.

La delegación llegada desde España junto a autoridades y personalidades de la industria del cine argentino AFS

Las proyecciones se realizarán en la sala principal del Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza, en todos los casos con entradas gratuitas. Los tickets estarán disponibles en la boletería de la sala dos horas antes de cada función hasta completar la capacidad de la sala.

Esta serie de proyecciones funciona también como adelanto de la doble celebración que preparan ambos festivales para el año que viene. A fines de febrero Málaga festejará sus primeros 30 años, ya consolidado como primera vidriera del cine español de cada temporada en su sección oficial. Muchos de los títulos que arrancan su recorrido en la muestra andaluza terminan protagonizando la carrera por los Goya, los Oscar del cine peninsular.

En el caso de San Sebastián, que por su programación y la presencia de grandes figuras internacionales ya es reconocido como el festival de cine de habla hispana de mayor repercusión en el mundo, la próxima edición, prevista para comienzos de septiembre de 2027, coincidirá con sus bodas de diamante (75 años).

“Es un momento maravilloso para ambos festivales. Creo que los dos han llegado a este momento con más fuerza que nunca y a la vez con un aporte fundamental en los dos casos del cine argentino”, dijo a LA NACION José Luis Rebordinos, director saliente del Festival de San Sebastián, durante la presentación que se hizo en la misma sede donde se exhibirán a partir de hoy las películas. En la edición 2026, que concluyó a fines de septiembre, Rebordinos cerró una larga etapa de 16 años al frente de la muestra y será reemplazado a fin de año por Maialen Beloki.

José Luis Rebordinos y Juan Antonio Vigar, en la presentación de la muestra AFS

Tanto Rebordinos como Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, seleccionaron el material que el público argentino podrá ver a partir de hoy. En el caso del festival malagueño, la selección se corresponde directamente con lo mejor de la edición de este año. Los tres títulos que veremos a partir de este jueves se llevaron los premios más importantes.

A la cabeza está Yo no moriré de amor, de Marta Matute (jueves, a las 18), ganadora del premio mayor del Festival de Málaga (Biznaga de Oro) y ya ubicada detrás de La bola negra y El ser querido como gran protagonista de la próxima entrega de los Goya en todos los pronósticos para obtener candidaturas en las principales categorías. El mayor atractivo de esta película es la actuación de Julia Muscat (que estará presente en la función junto a la directora) como una adolescente obligada a cuidar a su madre enferma mientras enfrenta los primeros retos de la vida adulta.

También se exhibirá Ivan & Hadoum (sábado, a las 18), premio especial del jurado, historia de amor marcada por la diversidad sexual en un mundo laboral (los invernaderos de Almería) en el que todavía rigen fuertes tradiciones. Ian de la Rosa (director) y Silver Chicón (actor protagónico) forman parte de la delegación llegada a la Argentina.

El tercer film malagueño de la muestra, Pioneras: solo quieren jugar (viernes, a las 21), de Marta Díaz de Lope, ganó el premio del público y se inspira en la historia real de la formación del primer equipo de fútbol femenino de la península en 1970. La realizadora y Sofía de Iznájar, una de sus protagonistas, participarán de la presentación de un film que, como comentó risueñamente Vigar, también resonará alrededor de la reciente rivalidad futbolística entre España y la Argentina. “No olvidemos que España también es campeón mundial de fútbol femenino”, agregó.

Una escena de Pioneras, sobre los orígenes del fútbol femenino en España Prensa

El título más comentado hoy en España de la programación llegada desde San Sebastián es 5 minutos más (jueves, a las 21), de Javier Ruiz Caldera, tragicomedia sobre las vacaciones de una pareja en crisis atrapada en un bucle temporal al estilo de Hechizo del tiempo. El director presentará el film por el que Javier Cámara ganó el premio a la mejor actuación secundaria en San Sebastián.

El viernes, a las 18, se exhibirá Esta soledad, de Javier Giner, quizás el film español más comentado y mejor recibido de San Sebastián 2026. “Es la historia de una pareja que tras su ruptura intenta recuperarse y buscar nuevas oportunidades de vida en el escenario de los años 70 y 80 en Bilbao”, resumió Rebordinos. El director saliente de la muestra presentará Jaleos (sábado, a las 21) documental de Isaki Lacuesta sobre el flamenco contemporáneo que ya tiene en marcha una secuela.

Tanto Vigar como Rebordinos destacaron la presencia protagónica del cine argentino en sus respectivos festivales, pero dejaron a la vista al mismo tiempo algunas observaciones y reparos sobre la situación actual de la pantalla nacional. “Si comparamos el número de largometrajes argentinos que llegaron a Málaga el año pasado y este, tuvimos para visionar 69 películas en 2025 y 18 este año. Estamos hablando del 25% de lo que veníamos viendo. Este tema debe ser objeto de reflexión por parte de quienes dirigen hoy el cine argentino. No es precisamente la política de apoyo a las películas más taquilleras lo que fortalece a todo el sector. Deberían plantearse que el cine es diverso, es rico, es plural y tiene que estar protegido por las instituciones que gobiernan un país si es que de verdad tienen un compromiso real con el mundo audiovisual”, apuntó Vigar.

José Luis Rebordinos y Juan Antonio Vigar Hernan Zenteno - La Nacion

“Vemos mucho menos cine argentino -agregó Rebordinos-. Creo que el cine argentino está siendo desmantelado por el gobierno actual. Es una realidad. Y ellos mismos lo dicen, no se esconden tampoco. Notamos que bajó al 10% la cantidad de proyectos que recibíamos para el foro de coproducción y las películas que recibimos, quitando algunas independientes, son coproducciones con otros países o títulos respaldados por plataformas. Lo que desapareció es todo ese montón de películas interesantísimas de productores independientes que conseguían armar, con ayudas del gobierno o con partes de coproducción, proyectos de cierto nivel”.

Ambos directores coincidieron en definir a la cultura como espacio de diálogo y confluencia “en el que todos tenemos cabida y donde todos deberíamos entendernos, dialogar y reflexionar”, en palabras de Vigar. “La cultura es el camino para el desarrollo intelectual y emocional de las personas y eso conduce necesariamente a sociedades más libres. Si en cambio sitias a la cultura y la castigas por expresar determinadas realidades, estás apostando al final por sociedades carentes de libertad”, agregó.

El actor Oriol Plá en una imagen de Esta soledad, una de las películas españolas mejor recibidas en San Sebastián 2026 Prensa

Para Rebordinos, la cultura debería expresarse en el sentido más amplio y plural del término, aplicado también a la política. “No somos una catequesis, no vamos a decir a nadie lo que tiene que pensar. El espectador, que es lo suficientemente adulto, tomará siempre sus decisiones. Lo más importante es que los partidos políticos y los gobiernos apoyen al cine. No importa si son conservadores o progresistas, mientras sean demócratas”, destacó.

Vigar, finalmente, destacó la evolución del Festival de Málaga y la presencia cada vez más fuerte del cine argentino e iberoamericano en su programación: “En estos 30 años pasamos de ser un festival de cine español a uno de cine en español. Nuestra próxima edición tendrá una dimensión celebrativa y otra indagadora, porque el sector audiovisual está transformando sus narrativas, sus fórmulas de producción y sus tecnologías”.

Luego de las funciones del sábado la delegación española se trasladará a Montevideo, donde presentará un programa similar de tres días al de Buenos Aires que se sumará a las actividades de la edición 2026 de Ventana Sur, el principal mercado audiovisual de la región organizado por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Marché Du Film del Festival de Cannes.

Además de presentar las películas de la muestra, los miembros de la embajada cinematográfica española compartirán algunos encuentros con representantes de la industria local y la Academia del Cine de la Argentina, cuyo presidente, Hernán Findling, participó de la presentación realizada este jueves. También estuvieron el presidente del Incaa, Carlos Pirovano, y, de manera virtual, la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes.