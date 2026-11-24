En plena gira de promoción de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, el film que retoma al personaje de Brad Pitt en Había una vez en Hollywood, David Fincher, responsable de la continuación producida por Netflix que llega este jueves al IMAX y el 23 de diciembre a la plataforma, parece estar copiando los modos del verborrágico Quentin Tarantino.

En la charla que el usualmente reservado realizador tuvo en un reciente episodio del podcast Happy Sad Confused, Fincher reveló, entre otras cosas, las razones del final anticipado de su serie Mindhunter, que podría haber sido el showrunner de El señor de los anillos: los anillos del poder y que nunca se habría animado a dirigir un estudio como hasta hace pocas semanas hacía su colega James Gunn con la división de superhéroes de DC en Warner.

“Me ofrecieron ser el showrunner de la serie esa… El señor de los anillos, en Amazon. Fue antes de que Amazon adquiriera los derechos. Mi respuesta fue clara: de ninguna manera. Para mí, la historia no era otra cosa que una extensión de un interés corporativo”, explicó Fincher, que luego de seis años acaba de dar por terminado su contrato con Netflix. Tal vez por eso, en el podcast el director de Pecados capitales por fin explicó por qué no se hizo la tercera temporada de la exitosa serie Mindhunter, que lo tenía como uno de sus productores. Y los motivos por los que probablemente nunca se llegue a realizar.

Mindhunter, la serie producida por Fincher, culminó en su segunda temporada

Según Fincher, la producción de la primera temporada fue extremadamente complicada debido a su presupuesto creciente y la necesidad de su intervención directa en la escritura de guiones. Y a la hora de grabar la segunda temporada las cosas empeoraron al punto de que los ejecutivos de Netflix le sugirieron que cambiara el tono y algo del contenido de la ficción, basada en las experiencias de los primeros expertos en asesinos seriales en los Estados Unidos, para que se pareciera más a un típico programa policial al estilo de CSI, una de las franquicias más populares de la TV abierta desde hace décadas.

“Me dijeron: ‘Mirá, tenemos que ser honestos con vos. Hay dos millones de personas que aman la serie que cuesta 100 millones de dólares por temporada para producir. La mayoría de sus escenas muestran a unos tipos con vasos descartables de café en las manos sentados en mesas de acero inoxidable. ¿Hay algo que puedas hacer para que crezca la audiencia?’. Les contesté que no sabía a qué se referían y me sugirieron que incorporara alguna secuencia de persecución con alguien corriendo con un arma en la mano. Obviamente me negué porque eso no tenía nada que ver con Mindhunter”, detalló Fincher, que luego agregó que cuando le pidieron que hiciera concesiones para acercarse a CSI, su negativa fue definitiva. Eso dejó a la serie en un limbo del que, según el realizador, podría regresar solo bajo unas condiciones más que complicadas de alcanzar.

“Cada vez que alguien me pregunta si habrá continuidad para Mindhunter mi respuesta es la misma: ‘Esto es lo que necesito que hagas. Tenés que conseguir 10 millones de amigos y convencerlos de que me envíen diez dólares cada uno y en ese caso haré una nueva temporada’”, sentenció el realizador dando por terminada la paciente espera de esos dos millones de espectadores que todavía se ilusionaban con el posible retorno de la serie.

Honestidad brutal

Fincher asistió esta semana al estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Booth en Londres Scott A Garfitt - Invision

Por el lado del cine, Fincher también hizo un balance menos que alentador sobre el presente y el futuro de Hollywood con un nivel de sinceridad poco usual para un director de su prestigio y fama. “Creo que el negocio del cine está en un momento horriblemente restrictivo. Con todo el tema de la fusión entre Paramount y Warner Bros se hace cada vez más difícil proteger a las voces más originales en el cine”, opinó el realizador que, de paso, alabó a uno de sus colegas más comprometidos con el lado corporativo de los estudios de cine. “Miro a James Gunn y pienso: tiene más cojones de los que tengo yo. Personalmente, nunca me habría puesto al frente de DC y toda su disfuncionalidad. Es un estudio cuyo ADN es disfuncional”, dijo Fincher en el podcast que fue grabado pocos días antes de que Gunn quedara afuera de la división DC de Warner, ahora bajo el ala de Skydance, su nuevo dueño.

Al mismo tiempo, Fincher contó que él también tuvo la oportunidad de sumarse a una de las “marcas” más populares del cine hecho en Hollywood. Según explicó en el podcast, en algún momento estuvo “muy interesado en la idea de Star Wars” y hasta llegó a conversar con Kathleen Kennedy, responsable de Lucasfilm, sobre la posibilidad de sumarse a la factoría creada por George Lucas. Sin embargo, sus conversaciones quedaron en la nada cuando en 2012 Disney adquirió Lucasfilm por cuatro mil millones de dólares.