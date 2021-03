Premios Cóndor: se anunciaron los ganadores de la producción cinematográfica de 2019

La Asociación de cronistas cinematográficos de la Argentina dio a conocer hoy a los ganadores del premio Cóndor a la producción cinematográfica de 2019. El film con más galardones, siete, fue Muere, monstruo, muere, de Alejandro Fadel -mejor fotografía, dirección de arte, diseño de vestuario, montaje, sonido y maquillaje y peluquería-, mientras que Los sonámbulos de Paula Hernández fue votada como la mejor película. Además esta producción consiguió los premios de mejor dirección para Hernández, mejor actriz protagónica para Érica Rivas y mejor actor de reparto para Luis Ziembrowski.

Trailer de El cuidado de los otros. Fuente: Youtube

En los rubros actorales Sofía Gala también recibió el reconocimiento como mejor actriz principal por su trabajo en El cuidado de los otros mientras que Javier Drolas fue premiado como mejor actor y Jazmín Stuart como actriz de reparto por el film Las buenas intenciones de Ana García Blaya, elegida además mejor ópera prima.

El hijo

La película Breve historia del planeta verde, de Santiago Loza, se quedó con el Cóndor de Plata al guion original, correspondiente a Loza, y el de revelación femenina para Romina Escobar. En cuanto al premio a la revelación masculina los ganadores fueron Benicio Mutti Spinetta por Ciegos y Gastón Re por Un rubio. Por otro lado, la distinción al mejor guion adaptado fue para Leonel D’Agostino por su trabajo en la película El hijo, transposición cinematográfica de la novela Una madre protectora de Guillermo Martínez.

En el debut de la categoría de “mejor película en coproducción con Argentina” el Cóndor de Plata fue para el film Monos del colombiano Alejandro Landes mientras que el premio a la película iberoamericana fue para Dolor y gloria de Pedro Almodóvar. En tanto, en el rubro de mejor canción la ganadora fue “I’ll Be Waiting For Your Love” del film Los adoptantes, compuesta por Pedro Onetto e interpretada por Kevin Johansen.