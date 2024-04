Luego de que anularan su condena por violación, Harvey Weinstein fue internado en Nueva York; “Su salud es un desastre”

Escuchar

Dos días después de que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anulara la condena por violación de Harvey Weinstein, el exmagnate del cine fue hospitalizado. Según The Associated Press, el abogado de Weinstein, Arthur Aidala, informó que fue ingresado en el Hospital Bellevue de Manhattan para una serie de pruebas. “Lo examinaron y lo enviaron a Bellevue”, explicó Aidala. “Parece que necesita mucha ayuda física. Tiene muchos problemas. Le están haciendo todo tipo de pruebas. Su salud es una especie de desastre” .

Por otra parte, el portavoz del Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York (DOC, por sus siglas en inglés), Frank Dwyer, declaró a The Hollywood Reporter que Weinstein permanece bajo custodia mientras está en el hospital. Un representante del ex productor de cine le dijo a ese medio que su consultor penitenciario y enlace con el DOC, Craig Rothfeld, aseguró que “están agradecidos por el cuidado y la discreción del DOC de Nueva York, ya que han estado tratando los problemas médicos de Harvey Weinstein lo mejor que pueden”.

Harvey Weinstein en 2020, cuando asistía a las sesiones del juicio en su contra

El jueves pasado se supo que la condena por violación de Weinstein fue revocada en Nueva York con un fallo de 4-3 que declaró que el juicio anterior del condado de Nueva York lo perjudicó con un fallo inadecuado, incluyendo mujeres que testificaron sobre acusaciones que no formaban parte del caso inicial. El tribunal de apelaciones, el más alto del estado de Nueva York, también señaló que debe realizarse un nuevo juicio. Weinstein regresará a los tribunales por primera vez desde su condena el 1° de mayo, dijo el viernes la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. Sin embargo, esta dependencia no indicó de qué se trataría la audiencia del miércoles, pero reiteró su declaración anterior de que “haremos todo lo que esté a nuestro alcance para volver a juzgar este caso”. “Bajo nuestro sistema de justicia, el acusado tiene derecho a rendir cuentas únicamente por el delito imputado y, por lo tanto, no se pueden admitir en su contra acusaciones de malos actos anteriores con el único propósito de establecer su propensión a la delincuencia”, señaló la jueza, Jenny Rivera. “La fiscalía tampoco podrá utilizar ‘condenas previas o pruebas de la comisión previa de actos específicos, criminales, viciosos o inmorales’ más que para cuestionar la credibilidad del acusado. Es nuestro deber solemne proteger diligentemente estos derechos independientemente del delito imputado, la reputación del acusado o la presión para condenarlo”.

Weinstein fue declarado culpable de agresión sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado en febrero de 2020. Su condena se produjo tras los testimonios de la ex asistente de producción de Project Runway Miriam Haley y la ex aspirante a actriz Jessica Mann. Fue sentenciado a 23 años de prisión. En diciembre de 2022, fue a juicio en Los Ángeles y allí también fue declarado culpable de violación, lo que significa que permanecerá en prisión incluso si se establece un nuevo juicio en Nueva York. Se espera que el exmagnate del cine sea trasladado a una prisión de California para comenzar a cumplir su condena.

Rose MacGowan, Harvey Weistein y Ashley Judd

Las denuncias que avanzaron en la justicia de los Estados Unidos no fueron las únicas en contra del productor. Hubo, incluso, actrices famosas que presentaron cargos. Fuera del sistema de justicia, las pruebas de la conducta sexual inapropiada de Weinstein son contundentes. Después de que The New York Times revelara acusaciones de abuso por parte del productor, en 2017, casi 100 mujeres presentaron relatos que manifestaban manipulación por parte de Weinstein.

Varias de las damnificadas expresaron su disconformidad tras conocerse la revocación del fallo neoyorquino que lo condenaba. Ashley Judd, la primera actriz que presentó acusaciones contra Weinstein, fue contactada por teléfono unos minutos después de que el tribunal compartiera su decisión y se mostró firme en su propio juicio. “ Eso es injusto para las sobrevivientes”, dijo sobre el fallo. “Todavía vivimos en nuestra verdad. Y sabemos lo que pasó” .

