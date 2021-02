Premios Globo de Oro 2021: las perlitas, polémicas y sorpresas que dejaron las nominaciones

El anuncio de los nominados a los premios Globo de Oro de esta mañana dejó una certeza irrefutable: ni una pandemia puede modificar el espíritu de los galardones que entrega la Asociación de Periodistas Extranjeros afincados en Hollywood. No importa que la industria audiovisual haya estado prácticamente detenida durante todo 2020, ni que su fiesta anual se postergara al 28 de febrero y aún no se sepa si la ceremonia de entrega será virtual, presencial o un híbrido entre ambas opciones como fueron los Emmy, lo cierto es que los poco más de cien integrantes de la asociación se mantuvieron firmes en sus convicciones. Es decir, en general eligieron nominar en base a la popularidad y la presencia mediática por sobre la calidad, e incluyeron en sus categorías a estrellas que con su presencia sostengan el glamour de la fiesta aunque su trabajo no amerite la distinción y a películas y protagonistas que garanticen momentos de emoción en la celebración.

Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson fueron las encargadas de anunciar las nominaciones HANDOUT - NBC

Con el mundo en proceso de cambio y en busca de entender la nueva normalidad a la que obliga la emergencia sanitaria global, de alguna manera la insistencia de los Globo de Oro de continuar votando como si nada pasara da tranquilidad. Si este año hubieran tenido una lista de nominados más sensata, ¿de qué nos habríamos reído y con qué nos habríamos indignado durante la temporada de premios más rara que se recuerde?

Anya Taylor-Joy: nominada por partida doble

Aunque algunos aciertos hay que reconocerle a los votantes. En la categoría de mejor director después de ignorar el año pasado a realizadoras como Greta Gerwig (Mujercitas) ahora armaron un grupo de nominados con mayoría de mujeres: Emerald Fennell (Promising Young Woman), Regina King, (Una noche en Miami, disponible en Amazon Prime Video) y Chloé Zhao (Nomadland, se estrenará el 15 de abril en la Argentina), comparten el rubro con David Fincher (Mank, disponible en Netflix) y Aaron Sorkin, (El juicio de los 7 de Chicago, Netflix). Otra elección afortunada: Anya Taylor-Joy está nominada en la categoría de mejor actriz de una miniserie por su trabajo en Gambito de dama y como mejor actriz de comedia por su papel en la película Emma. Si hacía falta una confirmación de que la actriz británico-argentina está en el mejor momento de su carrera, la atención de los usualmente distraídos votantes de los Globo de Oro lo certifica.

Josh O'Connor y Emma Corrin, competirán en las categorías actorales por sus papeles en The Crown

Por otro lado, que The Crown sea la serie más nominada, con seis menciones que incluyen mejor drama y mejor actriz para Olivia Colman (nominada también como mejor actriz de reparto por la película El padre, que se estrenará aquí en marzo), mejor actor para Josh O’Connor y actriz de reparto para la debutante Emma Corrin, era lo esperable. Lo llamativo en todo caso es que en el rubro de mejor serie se haya colado la mediocre Ratched y que en la lista de mejores comedias esté Emily en París y entre las actrices cómicas aparezca Lily Collins, su protagonista. El sinsentido no debería pasar de un par de nominaciones y ambos premios, siguiendo a los Emmy, tendrían que ir a Schitt’s Creek (la comedia más nominada con cinco menciones) y a su protagonista, Catherine O´ Hara.

Trailer de la serie Hunters, protagonizada por Al Pacino

Claro que con la Asociación de Periodistas Extranjeros nunca se sabe qué puede suceder. Después de todo, también eligieron a James Corden como nominado en la categoría de mejor actor de una comedia o musical por su papel en El baile, que también figura en la contienda como mejor film de comedia o musical. Está claro que los votantes aprecian a Ryan Murphy y sus producciones mucho más que el público y los críticos. Ahí están repartidas por la extensa lista las tres nominaciones para Ratched (mejor drama, actriz principal y de reparto), la mención de Jim Parsons por su papel de reparto en la decepcionante Hollywood y el par de El baile que, inexplicablemente incluye a Corden y no a Meryl Streep. Pero a no preocuparse: el puesto de intérprete legendario nominado por un trabajo menor está cubierto con Al Pacino por su papel en Hunters (Amazon Prime Video).

Más allá de que The Crown sea la clara favorita entre los dramas y Shitt’s Creek sea la preferida de las comedias, la presencia de series novatas y destacadas de ambos géneros como Ted Lasso (Apple TV+), The Great (Starzplay), The Flight Attendant (HBO Max) y The Mandalorian de Disney+ aporta un siempre necesario aire de renovación a las categorías más competitivas.

Contra de la corriente

Frances McDormand, en una escena de la película Nomadland. Searchlight Pictures via AP - Searchlight Pictures

Para quienes siguen insistiendo en ver a los Globo de Oro como un indicador de lo que sucederá en los premios Oscar, este año las cosas se presentan bastante complicadas. Es que además de que ambos galardones tienen reglas diferentes que modifican de por sí sus nominaciones y sus votantes no son los mismos, sus puntos de vista suelen diferir mucho. Y 2021 no es la excepción. Así, mientras Nomadland y Una noche en Miami fueron las favoritas de la temporada de premios hasta ahora, para la asociación de periodistas extranjeros en Hollywood las películas más destacadas de 2020 fueron Mank-con seis menciones- y El juicio de los 7 de Chicago -sumó cinco-, de Netflix que sumando sus films y series estrenados el año pasado consiguió la mayor cantidad de nominaciones: 44.

En las categorías actorales se destaca la nominación para el fallecido Chadwick Boseman por su papel en La madre del blues, probable ganador aunque en la categoría también compitan dos consagrados como Anthony Hopkins (El padre) y Gary Oldman (Mank), además de dos reconocidos jóvenes actores como Riz Ahmed (El sonido del metal) y el francés Tahar Rahim (The Mauritanian).

Tráiler de La madre del blues

Para las actrices, aunque la carrera tiene dos líderes claras -Frances McDormand (Nomandland) y Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer)-, lo cierto es que Viola Davis (La madre del Blues) y Carey Mulligan (Promising Young Woman) son contendientes fuertes, y también lo es Andra Day (The United States vs Billie Holiday) aunque por razones distintas. Este es el primer papel protagónico de la cantante y nada le gusta más a los Globo de Oro que sorprender a todos con un ganador inesperado, especialmente si además interpreta a una leyenda como Billie Holiday (véase el premio que se llevó Renée Zellweger el año pasado por Judy).

La vida ante sí Netflix

Y porque no puede haber premios Globo de Oro sin polémicas, esta vez el conflicto está en la categoría de mejor película extranjera. Ya hace unos meses, la asociación había decretado que Minari, el film ganador del festival de Sundance del año pasado solo podía competir en la categoría de mejor film extranjero porque está hablada mayormente en coreano, ya que se trata de la historia de una familia de inmigrantes de ese país en los Estados Unidos. Sin embargo, la película está dirigida y producida por un equipo estadounidense y su protagonista Steven Yeun (The Walking Dead), aunque nacido en Corea del Sur es ciudadano norteamericano. La indignación de algunos no alcanzó para que se cambiaran las reglas y así la única oportunidad que tiene Minari de llevarse un Globo de Oro es vencer a La vida ante sí, el film italiano protagonizada por Sophia Loren, a Another Round (Dinamarca), a La Llorona (Guatemala) y a la francesa Two of Us. Habrá que esperar hasta el domingo 28 para ver si los favoritos se salen con la suya, si las sorpresas superan a las certezas y si la temporada de premios por fin le aporta algo de necesario glamour al 2021.