Premios Oscar 2020, en vivo: la ceremonia minuto a minuto

23.27

El ganador de múltiples Tony por Hamilton, Lin-Manuel Miranda presentó un inolvidable montaje de canciones de película, desde El club de los cinco a Titanic.

23.18

Laura Dern agradeció a sus padres al subir a recibir su estatuilla Crédito: Agencias

Mahershala Ali, ganador a mejor actor de reparto por Green Book, presentó el premio a la mejor actriz de reparto. La ganadora, como era de esperarse, fue Laura Dern por Historia de un matrimonio. La actriz fue a la ceremonia con su madre, Diane Ladd, una actriz leyenda del cine, junto a Bruce Dern.

Chrissy Metz, "I'm Standing With You", en vivo en los Oscar 02:48

23.00

La actriz de This Is Us, Chrissy Metz, interpretó con mucha fuerza la canción "I'm Standing with You" del film Un amor inquebrantable que le valió otra nominación a Diane Warren, acostumbrada a ser nominada por la Academia.

22.54

Maya Rudolph y Kristen Wiig Fuente: Reuters - Crédito: Mario Anzuoni

Maya Rudolph y Kristen Wigg hicieron una gran dupla al mostrar cómo se debe actuar, para impresionar a los directores presentes y demostrar que no solo son buenas comediantes. Ambas anunciaron la categoría mejor diseño de producción. El Oscar fue para Había una vez...en Hollywood.

Once Upon a Time in Hollywood gana mejor Producción de Diseño 01:36

Las ganadoras de la estatuilla fueron Barbara Ling y Nancy Haig. "Compartimos esto con nuestro increíble departamento de arte y con Quentin Tarantino por crear esta obra maestra", declararon en su discurso.

Jacqueline Durran, mejor vestuarista Fuente: Reuters - Crédito: Mario Anzuoni

Acto seguido, se presentó el rubro mejor vestuario, tras un divertido medley de Wiig y Rudolph que hizo reir a los presentes. La ganadora fue Jacqueline Duran por Mujercitas, el film nominado de Greta Gerwig. "Nos inspirás a todas, Greta", le dijo una emocionada Duran al recibir el premio.

22.43

Taika Waititi gana como mejor guionista en la categoría adaptado por JoJo Rabbit Fuente: AP - Crédito: Chris Pizzello

Natalie Portman y Timothée Chalamet presentaron el galardón a mejor guion adaptado, que fue para Taika Waititi por Jojo Rabbit. "Gracias a mi madre por darme el libro que adapté", dijo un emocionado Waititi al recibir el premio. Recordemos que el cineasta ya se había llevado el WGA del Sindicato de Guionistas.

22.37

Parasite se lleva su primer Oscar

Parasite gana Mejor Guión Adaptado 02:21

Diane Keaton y Keanu Reeves recordaron con chistes la época en la que filmaron Alguien tiene que ceder -donde hacían de pareja-, para luego presentar el galardón a mejor guion original.

Diane Keaton y Keanu Reeves Fuente: AP - Crédito: Chris Pizzello

Tras un momento de nerviosismo porque a Keaton casi se le rompe el sobre, el Oscar fue para Bong Joon-ho y Han Jin-won por Parasite. "Gracias, es un gran honor, escribir un guion es una tarea solitaria, le agradezco a mi esposa y a los actores por darle vida a esta historia", manifestó el cineasta.

22.28

Frozen 2 y una de las sorpresas de la noche

Idina Menzel interpretando el tema de Frozen Fuente: AP - Crédito: Chris Pizzello

El actor de Frozen, Josh Gad, presentó la primera canción nominada de la noche, que estuvo a cargo de Idina Menzel, quien interpreta a Elsa en el popular film animado. La artista entonó en el Dolby, con Aurora, "Into the Unknown", uno de los temas nominados, de la secuela.

Todas las "Elsas" interpretando "Into the unkown", de Frozen 2 03:25

La sorpresa llegó cuando la canción comenzó a ser interpretada también por todas las mujeres que le pusieron la voz a Elsa en las versiones de Frozen en todo el mundo, desde Noruega a Japón, pasando por Rusia y Dinamarca.

22.22

Jonas Rivera, Josh Cooley y Mark Nielsen, de Toy Story 4, aceptan el Oscar por mejor pelicula animada Fuente: AP - Crédito: Chris Pizzello

La encargada de anunciar la mejor película animada fue la comediante y showrunner Mindy Kaling. La ganadora, contra todos los pronósticos, fue la obra de Pixar, Toy Story 4, el film de Josh Cooley, Mark Nielsen y Jonas Rivera . "Toy Story es una historia de amor para las familias, y para quienes crecieron con la saga", expresaron sus responsables.

A los pocos minutos se anunció el ganador a mejor cortometraje animado, que fue para el aclamado Hair Love,de Matthew A. Cherry y Karen Rupert Toliver. "Hicimos esta película para que exista más presentación en las películas animadas, y le dedicamos este premio a Kobe Bryant", dijo Cherry en su discurso. El mejor cortometraje live action, por su parte, fue The Neighbors' Window de Marshall Curry.

22.15

Brad Pitt gana su primer Oscar

Brad Pitt, mejor actor de reparto Crédito: Agencias

La ganadora en la categoría secundaria por If Beale Street Could Talk el año pasado, Regina King, anunció el premio al mejor actor de reparto.

Brad Pitt gana Mejor Actor de Reparto 01:25

El Oscar fue, como era de esperarse por los premios precursores, para Brad Pitt por Había una vez...en Hollywood de Quentin Tarantino. Teniendo en cuenta los grandes discursos previos que brindó en los Globos de Oro y en los BAFTA, se esperaba mucho de las palabras de Brad, y el actor no decepcionó.

Brad Pitt, emocionado Fuente: Reuters - Crédito: Mario Anzuoni

"Gracias a la Academia, este es un gran honor para mí, esto es para Quentin, sos original; Leo, te manejaría el auto todos los días", dijo entre risas, y luego le agradeció a los dobles que trabajan en los films, con un dejo de nerviosismo por estar arriba del escenario con la estatuilla dorada.

"Pienso en mis padres, a quienes me dieron mis primeras oportunidades, esto es para mis hijos, por quien hago todo, los adoro", expresó, poniéndose más personal.

22.06

Steve Martin y Chris Rock, los encargados de abrir la ceremonia Crédito: Agencias

Steve Martin y Chris Rock, anfitriones en otras ocasiones de la ceremonia, brindaron un breve monólogo de apertura, en el que Martin se dirigió a Pitt para decirle que era "como verse en un espejo", para risas del actor. Por otro lado, hicieron muchas bromas sobre los films nominados, y la falta de representación femenina en la categoría de mejor realizador, y de las críticas por los #OscarsSoWhite.

22.00

Una apertura a pura música

Janelle Monáe, en vivo en los Oscar 05:46

Asimismo, Monae reconoció el trabajo de las mujeres en el mundo del cine, haciendo cantar a la audiencia mientras su estilo era similar al de Florence Pugh en el film Midsommar.

Janelle Monae, una de las encargadas de abrir la ceremonia de los Oscar 2020 Crédito: Agencias

La cantante y actriz Janelle Monae abrió la ceremonia cantando "A Beautiful Day in the Neighborhood" de Mr. Rogers, como guiño al film protagonizado por Tom Hanks por el cual estaba nominado como actor de reparto, la primera categoría en anunciarse.

Vista general durante el performance de Janelle Monae en los Oscar Fuente: Reuters - Crédito: Mario Anzuoni

Posteriormente, su medley siguió con su celebración "de las historias", con Billy Porter vestido como Elton John para interpretar "I'm Still Standing", mientras de fondo los bailarines lucían looks de personajes de films nominados, desde Guasón a JoJo Rabbit.

Adentro del teatro... Crédito: Agencias

Tom Hanks se abraza con Charlize Theron Crédito: Agencias

Antes de la entrega, los looks

Luego de una red carpet que estuvo teñida por la lluvia y cuyos looks generaron memes instantáneos, la ceremonia comienza sin host.

Algunos looks de la alfombra roja: Salma Hayek, Penélope Cruz y Natalie Portman Crédito: Agencias

Los galardones más importantes de la industria cinematográfica se entregan esta noche. Los premios Oscar 2020, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en su edición número 92, se llevan a cabo en el teatro Dolby de Los Ángeles sin anfitrión, como sucedió el año pasado.

Lidera el ranking de las películas más nominadas Guasón con 11 candidaturas; seguida de cerca por 1917, El irlandés y Había una vez...en Hollywood, con 10.

No te pierdas la cobertura minuto a minuto de LA NACION de la esperada velada que reúne a las grandes estrellas de Hollywood.