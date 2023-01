Premios Oscar 2023: el cine independiente y las plataformas de streaming avanzan sobre los estudios de Hollywood

escuchar

Los premios Oscar modelo 2023 tienen desde hoy un espíritu mundialista que ocupará, con razón, la mayor cantidad de notas y análisis locales. Claro que más allá de la nominación que recibió Argentina, 1985 en la categoría a la mejor película internacional, el anuncio de las nominaciones realizado esta mañana desde Los Ángeles puso en marcha las apuestas y predicciones que buscarán acertar el destino final de las doradas estatuillas que se repartirán el próximo 12 de marzo en la 95a. entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La lista, como siempre, dejó algunas sorpresas, récords y un puñado de decepciones.

Para la industria de Hollywood que lo mira por TV. A medida que los actores Riz Ahmed y Allison Williams leían los nombres y los títulos de los nominados y las películas Todo en todos lados al mismo tiempo, Sin novedad en el frente y Los espíritus de la isla acumulaban menciones, el panorama se volvía cada vez más sombrío para los anfitriones de la fiesta. Es que las tres películas con mayor número de nominaciones — once y nueve, respectivamente — no forman parte de la industria de Hollywood, que ya hace unos años tuvo que resignar su lugar de privilegio en la temporada de premios para darle espacio a proyectos creados en sus márgenes o más allá de sus fronteras. Si el año pasado Netflix, con El poder del perro, realizada en Nueva Zelanda y con el cine independiente representado de la mano de Coda, consiguieron la mayor atención de los votantes, el escenario resultó en 2023 bastante similar. Todo en todos lados al mismo tiempo es una producción independiente que se transformó en un fenómeno por fuera del sistema; la película de Netflix es un film realizado en Europa, hablado en alemán y con un equipo -delante y detrás de las cámaras- casi íntegramente de ese país y Los espíritus de la isla, aunque fue producida por Searchlight, división de los estudios Disney, fue filmada en Irlanda con actores y equipo de realización locales. Así, más allá de lo que suceda en la ceremonia, el hecho de que películas de gigantes de la industria como Steven Spielberg (Los Fabelman), James Cameron (Avatar: el camino del agua) y Tom Cruise (Top Gun: Maverick) no figuren entre los films más nominados da cuenta de irreversible proceso de cambio en el que está sumida la meca del cine.

Brendan Fraser en La ballena A24

Primerizos. Una de las cosas que más entusiasma al público a la hora de las nominaciones es escuchar la mención de nombres de artistas que aman y que nunca antes habían participado de la contienda. Este año esa emoción se multiplicó gracias a los muchos actores que consiguieron su primera nominación. Curiosamente, en esta edición de los Oscar todos los intérpretes que integran el rubro de mejor actor principal estrenan el título de nominado al Oscar que los seguirá por el resto de sus carreras: Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (La ballena), Colin Farrell (Los espíritus de la isla), Paul Mescal (Aftersun) y Bill Nighy (Living). Lo mismo que otros novatos en que llegarán como candidatos al Teatro Dolby: Ana de Armas (Rubia), Andrea Riseborough (Para Leslie) y Michelle Yeoh (Todo en todos lados al mismo tiempo) en la categoría de mejor actriz y Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla), Brian Tyree Henry (Resurgir), Barry Keoghan (Los espíritus de la isla), Ke Huy Quan (Todo en todos lados al mismo tiempo), Hong Chau (La ballena), Kerry Condon (Los espíritus de la isla), Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu (Todo en todos lados al mismo tiempo). Rihanna también se sumó al ilustre club gracias a “Lift Me Up”, la canción que compuso para Pantera negra 2: Wakanda por siempre. De todos modos, es posible que la cantante deba conformarse apenas con la nominación — tal y como puede ocurrir con Lady Gaga y su “Hold My Hand”— ya que en la misma categoría figura “Naatu Naatu”, el celebrado tema de la película RRR que le consiguió a la India su primera mención en este rubro.

Intérpretes sorpresa. En la temporada de premios, las categorías actorales suelen definirse mucho antes de que se conozcan las nominaciones. En el camino hasta los votos hay muchos otros galardones que marcan la pauta de lo que sucederá en el premio más codiciado. Por eso, los rubros interpretativos suelen producir una curiosa fatiga. Es el caso de la candidatura de Cate Blanchett, que desde que ganó el premio a la mejor actriz en el festival de Venecia por Tár se transformó en la favorita indiscutida en la carrera. Sin embargo, aún los previsibles rubros actorales tuvieron espacio en 2023 para las sorpresas: Andrea Riseborough comenzó a ganar adeptos dispuestos a poner su fama al servicio de conseguirle una nominación. La exitosa campaña viral nació por el interés que Jennifer Aniston, Charlize Theron, Sarah Paulson, Edward Norton, Gwenyth Paltrow y Courteney Cox, entre otros famosos, pusieron en el trabajo de la intérprete británica en el film Para Leslie. Detrás de los premios dorados y los trajes elegantes hay millones de dólares invertidos por parte de los estudios en promociones y estrategias que logran atraer la atención de los votantes. Sin ese apoyo, aún los proyectos más merecedores tienen nulas posibilidades. Algo que las celebridades mencionadas decidieron remediar utilizando las redes sociales y su influencia en la industria del cine. Que sus esfuerzos hayan obtenido el resultado esperado supone una bisagra en el detrás de escena de la temporada de premios. Para agregarle suspenso a esta entrega, por el lado de los intérpretes masculinos también hubo algunos sobresaltos. Aunque muchos suponían que Paul Mescal (Aftersun) fuera de la categoría de mejor actor, el irlandés consiguió el último espacio disponible, mientras que entre los actores de reparto no eran muchos los que tenían a Brian Tyree Henry (Resurgir).

Lo peor y lo mejor, unidos gracias a Marilyn. Ayer, el anuncio de los premios Golden Raspberry, o Razzies como se los conoce más popularmente, que hace años destacan a las peores producciones realizadas en Hollywood coronó a la película Rubia como la más nominada con ocho menciones en total, incluyendo las categorías de peor película, director, pareja y guion. La notable ausencia de la lista era Ana de Armas, la protagonista del film de Netflix, que hoy fue incluida por los votantes de la Academia entre las cinco mejores actrices de 2022. La temporada de premios quita y da sin pedir permiso.

Stephanie Hsu, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, nominados por el film Todo en todas partes al mismo tiempo

Históricos. Ya hace tiempo que la evaluación de los aciertos artísticos de las nominaciones va acompañada de un análisis sobre la diversidad racial, cultural y de género presente entre los candidatos. Este año, mientras que se nota la ausencia de directoras en la categoría de mejor realizador y cuando los actores negros solo tienen un par de representantes en las categorías de intérpretes secundarios, los que lograron la visibilidad tan reclamada fueron los asiáticos. En primer lugar, la nominación de Michelle Yeoh como mejor actriz supone un hito en la categoría, en la que en los 95 años de existencia de los Oscar había figurado solo otra intérprete de ese origen, Merle Oberon. Claro que su caso fue muy distinto: nominada en 1936 por El ángel de las tinieblas, ocultó su ascendencia asiática, un hecho que fue revelado tras su muerte. Este año, a la de Yeoh se sumaron las candidaturas de sus compañeros de elenco en Todo en todas partes al mismo tiempo, Ke Huy Quan y Stephanie Hsu, además de la actriz de origen vietnamita Hong Chau (La ballena). Más allá de los rubros interpretativos, la presencia asiática en los Oscar incluye a Daniel Kwan, el realizador de Todo en todas partes al mismo tiempo -junto a Daniel Scheinert-, nominado en las categorías de dirección, guion original y mejor película; Domee Shi, directora de Red, en competencia como mejor largometraje de animación y al escritor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro -sexto ganador del Nobel en estar nominado al Oscar-, en el rubro de guion adaptado, por la película Living.

Angela Bassett en Pantera negra 2: Wakanda por siempre Marvel Studios

La segunda puede ser la vencida. Casi 30 años después de haber sido nominada como mejor actriz principal por interpretar a Tina Turner en la biopic dedicada a la cantante, este año Angela Bassett es la favorita para quedarse con el Oscar a la mejor intérprete de reparto por su trabajo en Pantera negra 2: Wakanda por siempre. Claro que si las tres décadas de espera de Bassett parecen demasiado tiempo, los 42 años transcurridos entre las nominaciones de Judd Hirsch, son una eternidad. El actor, mencionado entre los candidatos a mejor actor de reparto por Los Fabelman, ya había competido -y perdido-, en el mismo rubro en 1981 por su papel en Gente como uno.