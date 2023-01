Premios Oscar 2023, en vivo: expectativa por Argentina 1985 y todas las nominaciones

escuchar

9.30 | Cómo se eligen los nominados a mejor película internacional

Para conocer el horizonte de posibilidades de Argentina, 1985, la exitosa película de Santiago Mitre, debe anotarse que en total son 92 las candidatas que se presentaron ante los votantes en esta edición y cuya selección estuvo restringida a los miembros de la Academia que se inscribieron para formar parte del comité de preselección, teniendo estos que ver obligatoriamente una cantidad mínima de los largometrajes inscriptos. Pero no sólo el nombre cambió en la perspectiva internacional de los Oscar sino también el método para elegir a sus candidatas. Antes, las películas vistas se evaluaban con un puntaje de 7 a 10 y los diez títulos con mejor puntaje pasaban a la siguiente ronda. Pero solo aquellos que habían visto a todas las semifinalistas podían votar para elegir las últimas cinco nominadas.

¿Qué cambió? Las 92 películas presentadas por las Academias de Cine de cada país, se dividieron para ser vistas en once grupos: siete grupos tenían ocho películas asignadas y los restantes cuatro presentaban nueve candidatos. Cada uno de los 9921 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood que se inscribieron para evaluar estas películas tuvo asimismo que anotarse en una de estas selecciones y votar por cualquiera de ellas o por las restantes en pugna. Otro cambio es que el jurado no evaluará por puntaje cada película sino en orden de preferencia, ordenándolas del puesto 1 al 15, tal y como se hace en el rubro mejor película. Una operatoria compleja de explicar y aún más de ejecutar, pero que busca zanjar las clásicas polémicas que existen al conocerse los nominados.

9.20 | Los nominados a los Razzie, la contracara de los Oscar

Este lunes se dieron a conocer los nominados a los Golden Razzie, que “destacan” lo peor del cine del año pasado. Rubia, la controversial biopic de Andrew Dominik, competirá en los rubros de peor película, director, pareja y guion y suma ocho nominaciones. Por otro lado, también se revelaron las peores interpretaciones: Ryan Kiera Armstrong (Llamas de venganza), Bryce Dallas Howard (Jurassic Park: Dominio), Diane Keaton (Mack & Rita), Kaya Scodelario (The King’s Daughter) y Alicia Silverstone (The Requin). En cuanto a los actores, los candidatos son Colson Baker (el músico Machine Gun Kelly, por Good Mourning), Pete Davidson (Marmaduke), Tom Hanks (Pinocchio, la versión de Disney), Jared Leto (Morbius) y Sylvester Stallone (Némesis).

Ana de Armas en Rubia 2022 © Netflix

8.55 | Palpitando la ceremonia

La entrega de los Oscar se llevará a cabo el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con la conducción de Jimmy Kimmel, quien vuelve al ruedo tras la polémica entrega del año pasado en la que Will Smith opacó a los ganadores con el incidente posteriormente nominado “Slapgate” , cuando le propinó un cachetazo a Chris Rock en plena ceremonia, para luego ganar el Oscar por su protagónico en Rey Richard. En esa escandalosa entrega, se apostó por tres anfitrionas mujeres: las comediantes Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall. Glenn Weiss y Ricky Kirshner, productores ejecutivos y directores de los premios, confirmaron que Kimmel se pondrá al frente de la ceremonia por tercera vez.

“Ser invitado a presentar los Oscar por tercera vez es un gran honor... o una trampa”, expresó Kimmel en un comunicado. “De cualquier manera, estoy agradecido a la Academia por acudir a mí tan rápido después de que todos los buenos dijeran que no”, bromeó.

El cachetazo que dio la vuelta al mundo y que se convirtió en el hecho más comentado de la pasada ceremonia de los premios Oscar Neilson Barnard - Getty Images North America

El conductor del late night show Jimmy Kimmel Live estuvo al frente de los premios en 2017 y 2018. En la primera de las dos entregas en las que ofició de host se produjo el famoso blooper en el que se anunció por error a La La Land, de Damien Chazelle, como mejor película, cuando en realidad el premio era para Luz de Luna, de Barry Jenkins. “Jimmy es el anfitrión perfecto para ayudarnos a reconocer a los increíbles artistas y películas de nuestra 95ª edición de los Oscar”, manifestaron el director general de la Academia, Bill Kramer y la presidenta de la organización, Janet Yang. “Su amor por el cine, su experiencia en la televisión en directo y su capacidad para conectar con nuestro público global crearán una experiencia inolvidable para nuestros millones de espectadores en todo el mundo”.

8.55 | La suerte de Argentina, 1985

En esta edición, nuestro país aspira a obtener dos candidaturas a los premios. Por un lado, para el largometraje de Santiago Mitre, Argentina, 1985 (disponible en Amazon Prime Video), en la categoría de mejor película internacional. Por el otro, el director Juan Pablo Zaramella también puede cosechar una nominación por su cortometraje animado, Pasajero. Ambas producciones fueron preseleccionadas por la Academia y hoy se determinará si formarán parte del quinteto final en sus respectivas categorías.

En cuanto a la película de Mitre, ganadora del Globo de Oro y nominada en los BAFTA y Critics’ Choice, está haciendo un excelente recorrido en la temporada de premiación y es favorita a quedar nominada. Dentro de las producciones precandidatas en su categoría se encuentran Corsage (Austria), Close (Bélgica), Saint Omer (Francia), Return to Seoul (Camboya), Holy Spider (Dinamarca), Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Pakistán), EO (Polonia), Decisión de partir (Corea del Sur) y Cairo Conspiracy (Suecia).

Ricardo Darín y Santiago Mitre, actor y director de Argentina, 1985, la noche en que la película obtuvo el Globo de Oro Chris Pizzello - Invision

La alemana Sin novedad en el frente, del realizador Edward Berger, se posiciona como una rival fuerte, sobre todo porque fue preseleccionada en tres rubros adicionales: mejor banda sonora, maquillaje y peinado y efectos visuales. Asimismo, cosechó nada menos que 14 nominaciones al BAFTA, los premios de la Academia Británica que se entregan el 19 de febrero.

8.00 | Mañana de nominaciones

Este martes, a las 10.30 hora argentina, la actriz de la exitosa película de terror M3gan, Allison Williams, y el actor Riz Ahmed (nominado al Oscar en 2021 por su protagónico en El sonido del metal) anuncian los nominados a la 95.ª edición de los premios Oscar, los galardones que otorga la Academia de Artes y Ciencia Cinematográficas de Hollywood en 24 categorías que destacan lo mejor del cine 2022. En un vivo, a través del canal de YouTube de la Academia, los intérpretes harán el esperado anuncio.

Allison Williams y Riz Ahmed anunciaran las nominaciones al Oscar 2023 Reuters