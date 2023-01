Razzies: Rubia encabeza la lista de nominados a lo peor del cine y un favorito de Hollywood se coló en la lista

escuchar

En Hollywood la temporada de premios es cosa seria. Los estudios y las plataformas de streaming invierten mucho tiempo y dinero en campañas que tienen a sus talentos-dícese directores, actores, compositores, etcétera-, desfilando por los medios intentando llamar la atención y el cariño de los votantes que deciden los tan codiciados galardones. Claro que hay un premio al que nadie toma en serio y en el que nadie quiere ser nominado: los Golden Razzies. En marcha desde los años ochenta como una forma de reirse de la pompa y circunstancia que la industria del cine arma alrededor de sí misma, estas estatuillas, cuyos nominados se dan a conocer tradicionalmente un día antes que las de los Oscar, destacan a las peores películas estrenadas durante el año que pasó.

Pinocho (2022), con Tom Hanks Disney+

En el caso de 2022, el film que sumó más menciones fue Rubia, que competirá en los rubros de peor película, director, pareja y guion y suma ocho nominaciones en total. Ana de Armas, la protagonista del film de Netflix, quedó excluida del dudoso honor de recibir una nominación para los Razzies, aunque es posible que la actriz sí quede entre las candidatas para competir por el Oscar a la mejor actriz protagónica. Por otro lado, los intérpretes que no pudieron esquivar a los Razzie este año son Ryan Kiera Armstrong (Llamas de venganza), Bryce Dallas Howard (Jurassic Park: Dominio), Diane Keaton (Mack & Rita), Kaya Scodelario (The King’s Daughter) y Alicia Silverstone (The Requin), en el caso de las mujeres, y del lado de los actores masculinos aparecen Colson Baker (nombre real del músico Machine Gun Kelly, por su película Good Mourning), Pete Davidson (por su actuación vocal en el film de animación Marmaduke), Tom Hanks (Pinocchio, la versión de Disney), Jared Leto (Morbius) y Sylvester Stallone (Némesis).

Penélope Cruz, Jessica Chastain, Diane Kruge y Lupita Nyong'o en Agentes 355 Robert Viglasky - Universal Pictures

Especialistas en poner bajo el reflector a películas que para muchos pasaron inadvertidas y por ensañarse con otras que no alcanzaron las expectativas de sus productores, como la muy promocionada Rubia, los Razzies hacen un culto de aquello de hacer leña del árbol caído, como se ve en las categorías de intérpretes secundarios, Allí están representadas las denostadas Morbius, gracias, entre otras, a la nominación de Adria Arjona; la versión con actores de Pinocho, que le consiguió una nominación a Lorraine Bracco (aunque solo aporte su voz); la película de acción Agentes 355 que cuenta con dos nominadas en la categoría, Penélope Cruz y Bingbing Fan, la actriz china que también fue nominada por su participación en The King’s Daughter (film protagonizado por Pierce Brosnan como el rey Luis XIV, inédito en las salas locales). Por el lado de los intérpretes de reparto masculino, además de cargar las tintas sobre Tom Hanks y su actuación como el Coronel Tom Parker en Elvis, los nominados incluyen a dos de los actores de Good Mourning, Mod Sun y Pete Davidson y dos de los intérpretes de Rubia, Xavier Samuel y Evan Williams.

Elvis, el film en el que Tom Hank interpreta al Coronel Parker Gentileza Warner Bros. Pictures

Uno de los puntos que suele llamar la atención de los premios a lo peor del cine es que bajo esa denominación pueden aparecer muchos de los personajes reconocidos hace años como los mejores de la industria del cine. Así, este año en una de las categorías menos tradicionales de los Razzie, mejor pareja en pantalla, hay una mención para Tom Hanks por el dúo que formó con su “cara llena de látex y su absurdo acento” en Elvis, el film de Baz Luhrmann. Curiosamente, algunas de las predicciones para el Oscar ponen a Hanks como uno de los actores en carrera para conseguir una nominación por su trabajo en la película Un vecino gruñón.

Que las nominaciones al Oscar lleguen un día después de las de los Razzies pone perspectiva a toda la temporada de premios y su tendencia a la grandilocuencia y las hipérboles. De un lado y del otro del espectro de la industria de cine, los conceptos de peor y mejor entran en contradicción, así como la falacia de suponer una competencia entre artistas, como si se tratara de deportistas enfrentándose en las mismas disciplinas.

Claro que este martes nadie se acordará de los Razzies, cuando a las 10.30, hora argentina, se anuncien los candidatos a llevarse los Oscar en la ceremonia que se realizará el 12 de marzo en Los Ángeles. En un vivo, a través del canal de YouTube de la Academia, además de sus perfiles de Twitter y Facebook, los actores Riz Ahmed y Allison Williams serán los encargados de anunciar los nominados para los Oscar y, por fin, de terminar con la espera y saber si Argentina, 1985 se convertirá en la nueva gran esperanza local para conseguir la anhelada estatuilla en la categoría de mejor película internacional.