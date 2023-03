Premios Oscar 2023: la fría reacción de Angela Bassett frente a la victoria de Jamie Lee Curtis

escuchar

Los Oscar, como la mayoría de todas las ceremonias de premios, dejan siempre varias postales con bloopers o pasos en falso. Pero lo que no es tan habitual es ver el malestar de los nominados que no logran quedarse con la codiciada estatuilla . En estos casos, quienes no suben a buscar el premio procuran sonreír (con mayor o menor espontaneidad) e intentan esconder la bronca o la tristeza que les provoca la derrota. Pero en los Oscar 2023, a una actriz le resultó imposible disimular su bronca.

La reacción de Angela Bassett al escuchar el nombre de Jamie Lee Curtis

La categoría mejor actriz de reparto este año se presentaba muy peleada. Las actrices en competencia eran Angela Bassett por Wakanda Forever; Hong Chau por La ballena; Kerry Condon por Los espíritus de la isla; Jamie Lee Curtis por Todo en todas partes todo el tiempo, y Stephanie Hsu también por Todo en todas partes todo el tiempo. En los días previos a la ceremonia, Bassett sonaba como la gran candidata de la categoría, con Condon como segunda favorita. En tercer lugar y con menos chances a obtener el Oscar, aparecía Lee Curtis. Por este motivo, la sorpresa fue mayor cuando el sobre que escondía el nombre de la ganadora, la arrojó a ella como la dueña del Oscar a mejor actriz de reparto.

Cuando se reveló que Jamie Lee Curtis era la ganadora, la primera reacción de la actriz fue de sorpresa y luego una eufórica mezcla de alegría y emoción. Pero a algunas butacas de distancia, las cámaras también captaron la evidente expresión de pesar que atravesó el rostro de Angela Bassett. La actriz de Wakanda Forever se sentía muy confiada en ser la ganadora de este rubro y por este motivo cuando Lee Curtis le arrebató esta victoria, su malestar fue más que evidente. De hecho, y a diferencia del resto de las intérpretes en competencia, ella ni siquiera atinó a aplaudir la victoria de su compañera de categoría.

Jamie Lee Curtis y su primer Oscar KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En las redes sociales muchos usuarios se hicieron eco de la evidente desilusión que atravesó a Bassett y algunas voces consideraron que fue un desaire no otorgarle el premio a una actriz que lleva tantos años en la industria.

Esta es la segunda vez que Bassett es nominada a los Oscar, sin lograr quedarse con el premio . Su primera oportunidad en los premios fue en el año 1993 cuando fue nominada por su interpretación como Tina Turner en el biopic dedicado a esa cantante (allí lo perdió a manos de Holly Hunter por La lección de piano).

Jamie Lee Curtis, la ganadora

Por su parte, una muy exultante Jamie Lee Curtis subió al escenario a recibir la estatuilla y brindó un discurso que provocó una sincera emoción en los presentes. Aunque dueña de una carrera que supera los cuarenta años, esta era su primera nominación a los Oscar y en su discurso recordó a Tony Curtis y a Janet Leigh, dos leyendas del Hollywood clásico, cuando aseguró: “A todas las personas que apoyaron las películas de género en las que trabajé, a esos miles y cientos de miles de personas, les digo que acabamos de ganar juntos un Oscar. Mi padre y mi madre estuvieron nominados al Oscar en distintas categorías, ¡y yo acabo de ganar uno!”

