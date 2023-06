Premios Oscar: seis argentinos fueron invitados a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood

escuchar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este miércoles la lista anual de los integrantes de la industria del cine global a los que invitaron a formar parte de su asociación, conocida en todo el mundo por ser la encargada de organizar los premios Oscar. Entre los 398 nombres convocados repartidos en muchos de los rubros más significativos de la industria audiovisual, este año figuran seis argentinos: los directores y guionistas Santiago Mitre, Ana Katz, Mariano Llinás y Andrés Di Tella, el productor Axel Kuschevastsky (ya ganador del premio por El secreto de sus ojos y nominado por Relatos salvajes y Argentina, 1985) y el sonidista Guido Berenblum , habitual colaborador de Lucrecia Martel. La directora de La ciénaga, de hecho, forma parte de la entidad desde 2016, el año en el que ante las críticas recibidas por la falta de representatividad y diversidad, la Academia decidió empezar a prestarle atención al tema y puso manos a la obra para ampliar su número de integrantes e incluir en sus filas a representantes del cine internacional.

La realizadora Ana Katz fue convocada en los rubros de dirección y guion Star+

En el caso de Mitre y Katz, de aceptar la invitación, ambos deberán elegir si su suman al grupo de directores o al de guionistas, ya que ambos fueron propuestos en las dos categorías. Lo mismo que otros realizadores que figuran en el listado como Daniel Kwan y Daniel Scheinert, responsables del guion y la dirección de la gran ganadora de este año, Todo en todos partes al mismo tiempo, Edward Berger (realizador de Sin novedad en el frente, la película alemana que ganó la categoría de mejor film internacional en la que competía Argentina, 1985), Antonio Campos (El diablo a todas horas) y Lukas Dhont (Close). Si todos los potenciales nuevos integrantes aceptaran la invitación, el número total de miembros de la asociación crecería hasta los 10.817, de los cuales 9.375 podrían votar en los próximos premios Oscar que se entregarán el 10 de marzo de 2024.

Paul Mescal en los premios Oscar de este año Jordan Strauss - Invision

Muchos de los nombres que aparecen en la flamante convocatoria pertenecen a recientes ganadores de la estatuilla dorada como Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo), el director de fotografía James Friend (Sin novedad en el frente) y los compositores M.M. Keeravani y Chandrabose, creadores de la canción “Naatu Naatu”, el pegadizo himno del film indio RRR. También hay en la lista muchos nominados, como los actores Austin Butler (Elvis), Paul Mescal (Aftersun), Kerry Condon (Los espíritus de la isla) y Stephanie Hsu (Todo en todos partes al mismo tiempo). De los 398 invitados de 2023, un 40 por ciento son mujeres, un 34 por ciento pertenece a grupos étnicos, raciales y comunidades poco representadas, y un 52 por ciento pertenece a 51 diferentes países y territorios fuera de los Estados Unidos.

“ La Academia está orgullosa de darle la bienvenida a estos artistas y profesionales a nuestra entidad. Ellos representan al extraordinario talento global en todas las disciplinas cinematográficas y han causado un vital impacto en el desarrollo de las artes y ciencias cinematográficas y en el público de todo el mundo ”, explicaron Bill Kramer y Janet Yang, respectivamente CEO y presidente de la Academia, en el comunicado que se dio a conocer esta tarde.

Taylor Swift también fue invitada a formar parte de la Academia de Hollywood

El esfuerzo de los últimos años que emprendió la asociación para diversificar su membresía -que tradicionalmente estaba integrada por una mayoría de votantes masculinos, estadounidenses, de media edad-, parece por fin haber equilibrado la balanza: con los nuevos miembros, un 34 por ciento del total de la Academia está compuesto por mujeres, un 18 por ciento por minorías y un 20 por ciento por votantes de fuera de los Estados Unidos.

Además, para conformar a algunos de sus más ruidosos críticos, la asociación tomó el recaudo de incluir en la lista de 2023 en el rubro de música a Taylor Swift. Los fanáticos de la cantante habían protestado a principios de año por el supuesto desprecio de la Academia a la artista, que no consiguió las nominaciones que ellos daban por seguras y más que merecidas por la canción “Carolina” que compuso para la película La chica salvaje ni por su cortometraje All Too Well: The Short Film. En el mismo rubro que Swift también figura como potencial nuevo integrante de la entidad David Byrne, ganador del Oscar por su trabajo en la banda de sonido de El último emperador y nominado este año por la canción “This Is a Life”, creada para el gran ganador de los premios modelo 2023, Todo en todas partes al mismo tiempo.