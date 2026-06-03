Premios Sur: de la emoción de Cecilia Roth al mensaje de Lucrecia Martel y el triunfo de Belén, el cine argentino celebró su gran fiesta

Natalia Trzenko 3 de junio de 2026 01:42 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Cine

En una ceremonia que celebró y defendió al cine argentino y homenajeo a algunas de sus más destacadas figuras como Cecilia Roth y Lucrecia Martel, la Academia de las artes y ciencias cinematográficas eligió a Belén, el notable drama protagonizado y dirigido por Dolores Fonzi como la mejor película de ficción estrenada en 2025. En la entrega de los premios Sur realizada anoche en el Teatro Alvear el film inspirado por el libro de la periodista Ana Correa, se quedó con un total de cinco estatuillas: mejor actriz de reparto para Camila Pláate, quién también fue reconocida como actriz revelación, guion adaptado (Dolores Fonzi, Laura Paredes, Agustina San Martín, Nicolás Britos) y montaje. Por su lado, el policial Gatillero, de Cris Tapia Marchiori, también recibió cinco premios incluidos los de mejor dirección, fotografía, guion original, maquillaje y sonido.

Dolores Fonzi agradeció el premio a mejor guion adaptado por Belén Prensa Premios SUR

Con la avenida Corrientes transformada en la alfombra roja del festejo, la vigésima entrega del premio comenzó con dos números de música y baile a cargo de las compañías Bloody Tango y Malevo. La transmisión televisiva de la fiesta estuvo a cargo de TNT y HBO Max y alcanzó a toda Latinoamérica, lo que tal vez explique el estilo for export de la apertura que pareció desconcertar a los invitados.

Fernán Mirás con su premio como mejor actor de reparto por Mazel Tov Prensa Premios SUR

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Tras la presentación fue el turno de salir al escenario del dúo de anfitriones, Andrea Frigerio y Juan Minujín, y de la entrega del primer galardón, mejor actor de reparto, que ganó Fernán Mirás por su trabajo en Mazel Tov, la película dirigida y protagonizada por Adrián Suar. Lo siguió la categoría de mejor actriz de reparto en las que estaban nominadas Carla Peterson (27 noches) y tres de las intérpretes secundarias de Belén, Laura Paredes, Julieta Cardinali y Camila Pláate, quién resultó la ganadora. A pesar de no estar presente en la ceremonia la actriz grabó un video en que agradeció al equipo de realización de la película y a la verdadera Belén y aprovechó para recordar la convocatoría a la marcha contra los femicidios que se realizará hoy. Un mensaje que reforzó luego Fonzi cuando le tocó agradecer junto a Laura Paredes el galardón a mejor guion adaptado.

Cris Tapia Marchiori se llevó los premios a mejor guion original y dirección por Gatillero Prensa Premios SUR

Por el lado de mejor guion original, la estatuilla quedó en manos de Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni por Gatillero. “Es triste que nos gobiernen unas personas que piensan que haciendo la guerra vamos a conseguir la paz. Hoy estamos acá celebrando la cultura y el arte y me parece re lindo decir que el arte y la cultura hacen la paz sin hacer guerras”, dijo el guionista y director al recibir la estatuilla cumpliendo con el minuto que el programa le concedió a los ganadores frente al micrófono. Y que con el correr de la ceremonia se redujo hasta los 40 segundos.

Lucrecia Martel Prensa Premios SUR

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Un límite que por supuesto no se aplicó a Lucrecia Martel, homenajeada con el premio de honor de la Academia. Tras la ovación de pie de la platea la cineasta dijo, en broma, que el aplauso se había llevado algunos de los segundos que tenía asignados para su discurso. “Les agradezco muchísimo colegas por este reconocimiento. Les pido que comprendan que esta va a ser la única vez que voy a recibir este premio”, comenzó la realizadora que tras mencionar a sus colaboradores más cercanos, a las actrices que la acompañaron en sus películas como Mercedes Morán y María Alché, quiénes presentaron su galardón, y Graciela Borges, “que no pudo venir y les manda muchos besos”, reflexionó sobre “los afortunados que hacemos cine. El mejor trabajo del mundo porque tenemos el privilegio de conversar con actores, la única gente de nuestra especie que se anima a ser otros y lo hacen felices de la vida, porque tenemos la increíble suerte de poder hablar con escritores, con músicos y eso es nuestro trabajo como también lo es inventar cosas y discutir de cosas que nunca existieron como si fueran ciertas. A veces nos vemos obligados a preguntarnos para qué hacemos cine porque la situación general es adversa. Hacemos cine porque inventar mundos también es señalar rumbos a nuestros coterráneos, a nuestros vecinos, a la audiencia. Me pregunto si estaremos haciendo eso en este país. Eso es lo que más miedo me da y se los comparto: que en la memoria de las máquinas quedemos como la generación que no supo qué hacer con el mejor trabajo del mundo en el momento en que el país lo necesitaba y la época lo pedía a gritos”, concluyó Martel, aludiendo a la complicada situación que atraviesa la industria del cine argentino en la actualidad.

Tras un momento musical a cargo de la cantante Lula Bertoldi, un reemplazo a último momento de su hermana Marilina Bertoldi – nominada por la música original de Belén-, que “está con 40° de fiebre en la casa”, se anunció a los ganadores en ese rubro: Sebastián Espósito y Daniel Godfrid por su trabajo en el film La mujer de la fila, de Benjamín Ávila.

Luego llegó el turno de los intérpretes revelación: en la categoría masculina el premio fue para Ángelo Mutti Spinetta por el film La llegada del hijo, mientras que la revelación femenina resultó Pláate. Su premio lo recogieron Fonzi y la productora Leticia Cristi, que explicaron que la actriz había pedido que el tiempo de su agradecimiento se dedicara a hacer un minuto de silencio por Agostina Vega.

Cine en el cine

Natalia Oreiro en La noche sin mí

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La ceremonia continúo con el premio de honor para el productor Luis Alberto Scalella quién agradeció a los suyos, recordó sus comienzos como asistente de dirección de Hugo del Carril y propuso una férrea defensa de contar historias en pantalla grande . “Vino la radio y parecía que se acababa el cine en el cine, vino la TV en blanco y negro y parecía que se acababa el cine en el cine, después vino la televisión color y parecía lo mismo, el video y ahora las plataformas, que están muy bien porque dan trabajo, pero el cine en el cine es otra cosa. El cine en el cine es más grande que la realidad. El cine va a volver y tenemos que hacer todo lo posible para que así sea y para que el estado apoye el cine porque es necesario ese apoyo”, concluyó el histórico productor.

La entrega volvió a apostar por la música en vivo con la presentación del septeto de Nicolás Sorín y su interpretación de Libertango en clave electrónica. Lo siguieron los premios a maquillaje y caracterización que ganó Mariángeles Capparelli por Gatillero y diseño de vestuario que fue para Roberta Pesci por su labor en 27 noches. El galardón de mejor ópera prima que presentó Gabriela Ricardes, ministra de cultura de la ciudad de Buenos Aires, se lo llevó el film La noche sin mí, de María Laura Berch y Laura Chiabrando, protagonizada por Natalia Oreiro. La ganadora en el rubro documental fue Weser, de Fernando Spiner quién le dedicó el premio a Daniel Fanego fallecido en 2024: “Esta fue su última película, fue un homenaje a su pasión y compromiso y en honor a ese compromiso quiero decir que el gobierno nacional está destruyendo la industria argentina y con ella a la industria del cine. Tenemos que pelear mucho para defender este cine que tiene una historia increíble, del que estamos muy orgullosos, también de este presente a pesar de todo lo que estamos padeciendo y de la situación crítica. No se cumple la ley de cine, no se lo fomenta como lo establece esa ley”. La ley de cine también fue mencionada durante el discurso del presidente de la Academia, Hernán Filding, quién señaló que “el estado debe dar garantías para que podamos seguir contando nuestras historias, respetando las leyes vigentes y dinamizando una industria que genera trabajo. La Academia tiene la responsabilidad de defender las condiciones que permiten que el audiovisual argentino pueda seguir creciendo”.

Emoción

Cecilia Roth recibió el premio de honor de la Academia argentina de artes y ciencias cinematográficas Prensa Premios SUR

“En mi opinión el cine argentino es uno de los mejores que se hace en habla hispana, creo que no se merece lo que está pasando, todo lo contrario. Este cine somos nosotros, es una identidad, una cultura, nuestra manera de ser, de vernos, de abrazarnos. Esto va a pasar”. Visiblemente emocionada Cecilia Roth agradeció su premio de honor mientras la platea la aplaudía de pie. En su discurso la actriz celebró al cine nacional y recordó a Adolfo Aristarain, fallecido hace pocas semanas y contó que lo conoció a los 16 años cuando filmó su primera película en la que el cineasta era asistente de dirección.

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Roth, emocionada Prensa Premios SUR

Al momento del In Memoriam que tuvo a Elena Roger cantando en vivo “Ojos de videotape” lo siguió el reconocimiento a Luis Brandoni impulsado por el ministerio de cultura de la ciudad del que participaron los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat a pesar de aclarar ellos mismos que piensan que “la representatividad de la Academia no contempla a todo el cine nacional”. El incómodo segmento durante el que se escucharon algunos silbidos de la platea probablemente no haya sido lo que los organizadores de la ceremonia o las autoridades de la ciudad tenían en mente cuando los convocaron.