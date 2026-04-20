Enciclopedia Brandoni: de Lanús a Parque Lezama, un recorrido por sus últimas paradas

En estas horas posteriores a la muerte de Luis Brandoni, entre sentidos mensajes de sus colegas y amigos, inevitablemente se repara en la infinidad de trabajos que protagonizó en cine, series, películas, programas televisivos y obras teatrales. El cuerpo de esa producción artística conforma una especie de enciclopedia Brandoni que incluye diálogos e imágenes que forman parte de la memoria colectiva.

Pocos artistas de su generación (quizás un Pepe Soriano, un Federico Luppi, un Héctor Alterio) han logrado, tal vez sin proponérselo, dejar un legado tan potente.

Previo a su internación en el Sanatorio Güemes, en donde murió esta madrugada, este trabajador de la actuación comprometido con su tiempo se dio el lujo de ser parte clave de tres obras en simultáneo. Dos de ellas están disponibles al público planteando un viaje imaginario entre Lanús y Parque Lezama.

Radiografía de un país

Todavía está en cartel, en gira tanto por el interior como por el conurbano, Made in Lanús, esa impecable trama escrita por Nelly Fernández Tiscornia que narra el reencuentro en una casona humilde de Lanús del matrimonio integrado por Osvaldo y Mabel, que debieron exiliarse en los Estados Unidos en tiempos de la última dictadura, con La Yoli, ama de casa y El Negro, mecánico, su esposo y hermano de Mabel.

Aquel texto nacido para un ciclo de la televisión abierta tuvo su versión teatral que estrenó Brandoni hace 40 años. Compartía elenco con Patricio Contreras, Leonor Manso y Marta Bianchi, quien ese momento era su pareja. El cuarteto tenía la particularidad de juntar a dos parejas en la vida real. Para la dupla Brandoni-Bianchi fue la vuelta del exilio.

La leyenda de Made in Lanús, en al primera puesta que protagonizaron Marta Bianchi, Luis Brandoni, Patricio Contreras y Leonor Manso

Made in Lanús se estrenó el lunes 5 de enero de 1986. Fue en el Teatro Corrientes, la primera sala de Carlos Rottemberg en Mar del Plata, el empresario teatral y amigo de Brandoni que dio a conocer la noticia de su muerte. Aquella noche, el experimentado productor presenció la función. Había más butacas vacías que ocupadas. Al parecer, a los espectadores mucho no los convenció la obra. A Rottemberg eso no le importó. Esa misma noche les propuso volver al año siguiente. La jugada salió bien. Es más, durante las vacaciones de invierno en Buenos Aires el espectáculo llegó a hacer dos funciones diarias de martes a domingo.

Así como Made in Lanús había mutado de la televisión al teatro, el perturbador encuentro entre Osvaldo, Mabel, La Yoli y El Negro pasó al cine. Se estrenó al año siguiente como Made in Argentina bajo la dirección de Juan José Jusid. En mayo de 1987 se dio la rareza de que este texto pensado para un ciclo televisivo conviviera en su versión teatral, en el Ateneo, y su versión cinematográfica, en los cines de Lavalle.

Imagen de Made in Lanús en la que Brandoni, como director, aparece rodeado de Esteban Meloni, Malena Solda, Cecilia Dopazo y Alberto Ajaka

En la imaginaria enciclopedia Brandoni, Made in Lanús debería ocupar un lugar central. Ese perturbador trabajo tuvo varias versiones. La última, y actual, es la que dirigió el mismo Brandoni. Esta vez el cuarteto lo integraron Alberto Ajaka, Malena Solda, Esteban Meloni y Cecilia Dopazo (quien luego fue reemplazada por Vanesa González). Se estrenó en Buenos Aires el año pasado en una de las salas de Rottemberg y esta última temporada de verano tuvo funciones en Mar del Plata.

La noche del 5 de enero festejó los 40 años de su estreno. Hubo torta, palabras de agradecimiento y estuvo Rottemberg, desde ya. Solo hubo un faltazo: el de Brandoni. Pero eso lleva a otra historia que nació en una sala de Balvanera. Antes de eso, una yapa: Made in Argentina, la película con Brandoni, está disponible en YouTube. Y Made in Lanús, la obra dirigida por Brandoni, se presentará a fin de mes en Morón.

¿Quién es quién?

En enero del año pasado, Luis Brandoni junto a Soledad Silveyra estrenaron la obra ¿Quién es quién? en el Teatro Liceo, otra sala de Carlos Rottemberg (nombre que se repite en todo esto). De una casa humilde de Lanús esta vez la acción se trasladó a un departamento de un matrimonio de profesionales con 20 años de casados que se reprochan ya no con tanto amor, pero sí con afecto lo que piensan uno del otro.

Con dirección de Héctor Díaz, uno y otro se tiraban dardos en medio de un ping pong plagado de reproches que el público festejaba sin parar. Fue la primera vez que la dupla con años de trayectoria en la actividad compartió una obra de teatro. Entre la sala de Congreso y Lanús había un puente: en 2003, Soledad Silveyra había formado parte del cuarteto de la obra de Fernández Tiscornia junto a Hugo Arana, Víctor Laplace y Ana María Picchio.

Soledad Silveyra y Luis Brandoni en ¿Quién es quién? Junket Prensa

Aquello fue un éxito de público. Durante una buena cantidad de semanas lideró el registro de taquilla como de recaudaciones. Fue uno de los títulos que Rottemberg pensó para la temporada de Mar del Plata 2025/26. Pero ya la salud de Luis Brandoni emitió una señal de alarma por la cual, para que el actor pudiera realizar su recuperación en Buenos Aires, ¿Quién es quién? se repuso este verano en el Multitabarís. De hecho, el festejo por los 40 años de Made in Lanús no contó con su presencia. La misma Soledad Silveyra recordó hoy una frase que Brandoni repetía seguido: “El escenario lo cura todo”.

El juego de los opuestos, en Parque Lezama

En 2013, Luis Brandoni y Eduardo Blanco protagonizaron la obra Parque Lezama, comedia que narra la improbable amistad de un histórico militante del Partido Comunista (Brandoni) y un eterno cultor del “no te metas” (Blanco). La dirigió Juan José Campanella y fue otra dupla nueva para el actor recientemente fallecido.

Parque Lezama la estrenaron justamente en el Liceo, la misma sala de ¿Quién es quién?, en donde hicieron tres temporadas. Como sucedió con Made en Lanús, también se presentó en Mar del Plata, en el interior del país y en Madrid, en donde repitieron el éxito. A diez años del kilómetro cero de este capítulo de la enciclopedia Brandoni del teatro privado más antiguo de la región, pasó a presentarse en el más nuevo: el Politeama, apenas a cuatro cuadras del Liceo. Y fue, como la vez anterior, otro éxito.

Eduardo Blanco y Luis Brandoni en una escena de la película Parque Lezama Marcos Ludevid / Netflix

Como si fuera parte de otra referencia cíclica, así como sucedió con Made in Lanús pasó del teatro a la pantalla. La idea fue de los mismos actores. A principios de este año, Brandoni confesó a LA NACION: “Filmar esta película no era un hecho corriente, era un verdadero desafío. La idea era perpetuar esta historia maravillosa, de manera que eso fue lo que nos alentó para hincharle la paciencia a Campanella durante mucho tiempo”.

Luego de 1.300 funciones en teatros, la historia llegó al cine y, luego, a la oferta de Netflix. Como yapa o forma de perpetuar su legado actoral, el último largometraje de este gran intérprete está disponible en la página de la plataforma. La crítica de LA NACION afirmó que su trabajo era una verdadera “clase magistral de actuación”. La hipotética enciclopedia Brandoni sumó así su último capítulo. Aunque, en verdad, las leyendas siempre continúan.