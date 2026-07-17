Seth Rogen contó por qué no dejaba de disculparse y agradecerle a Penélope Cruz durante una escena íntima

Desde la irrupción del movimiento #MeToo y las múltiples denuncias en contra de Harvey Weinsten, un nuevo protocolo comenzó a regir en Hollywood y las escenas románticas comenzaron a ser cuidadosamente ensayadas, bajo el control de un coordinador de intimidad. Sin embargo, cuando los directores permiten la improvisación pueden surgir momentos completamente inesperados. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante el rodaje de La invitación, la nueva película protagonizada por Seth Rogen, Penélope Cruz, Olivia Wilde y Edward Norton.

Después de que Wilde contara que quedó completamente desconcertada cuando Cruz la besó de manera improvisada durante una escena, ahora fue Seth Rogen quien reveló otra divertida anécdota del rodaje. El actor confesó que, mientras filmaba una escena de sexo con la actriz española, no podía dejar de agradecerle... Y de pedirle disculpas.

Durante su visita al programa Jimmy Kimmel Live!, conducido esa noche por Ike Barinholtz, Rogen explicó que el director alentó a los actores a improvisar buena parte de la secuencia.

“Lo realmente gracioso es que nos dijeron que improvisáramos”, recordó. La escena mostraba a Joe, su personaje, viviendo un momento de gran intimidad con Pina, interpretada por Penélope Cruz, cuando ambos parecían estar a punto de tener relaciones sexuales.

Sin embargo, en lugar de encontrar frases seductoras, Rogen reaccionó exactamente como cree que reaccionaría en la vida real. “No paraba de decir: ‘Gracias’”, contó entre risas. Según explicó, ni siquiera era una decisión consciente. “Pensé: ‘No sé por qué hago esto. Es simplemente lo que me sale de la boca’”.

Penélope Cruz en La invitación Gentileza Diamond Films

El actor aseguró que esa reacción refleja bastante bien su personalidad. “Lo único que siento es gratitud”, bromeó. “Me disculpo y doy las gracias. ‘Perdón. Gracias’.”

La situación tenía además un ingrediente adicional que aumentaba sus nervios: Cruz está casada con Javier Bardem desde hace más de una década. Rogen, que a su vez está casado con la guionista Lauren Miller desde 2011, confesó que ese detalle no dejaba de pasarle por la cabeza durante el rodaje. “Estás muy pendiente de eso”, comentó entre risas.

De todos modos, enseguida relativizó la situación con una de sus habituales bromas. “No creo que él me vea como una amenaza real bajo ningún concepto”, señaló.

La invitación llega a los cines el próximo 6 de agosto A24

El actor también reveló que varias de las escenas más memorables de La invitación nacieron de ideas espontáneas de los propios intérpretes. Una de ellas fue propuesta por Cruz, quien sugirió comenzar a cantar una canción de Sade durante uno de los momentos románticos de la película.

“Fue idea de Penélope”, explicó Rogen. “‘¿Y si empiezo a cantarte una canción de Sade?’, me dijo. Era algo sexy, pero al mismo tiempo bastante divertido”.

Rogen también quiso aportar su propia improvisación física a la secuencia. Su idea consistía en intentar quitarse los pantalones, enredarse con la ropa y terminar cayéndose en medio del momento romántico. “Pensé que sería muy gracioso”, recordó. La escena funcionó exactamente como esperaba. “Todos dijeron: ‘¡Eso estuvo genial!’.”

Sin embargo, el costo fue bastante mayor de lo previsto. “Después tuve el hombro lesionado durante siete meses”, contó entre risas.

Las declaraciones de Rogen llegan apenas unos días después de que Wilde compartiera otra de las grandes anécdotas del rodaje. La actriz y directora reveló en el podcast Table Manners que Cruz la sorprendió con un beso improvisado durante una escena. “Me quedé tan impactada que giré la cabeza y miré directamente a la cámara”, recordó. La situación fue tan inesperada que Wilde perdió completamente la concentración.

Seth Rogen, Olivia Wilde, enelope Cruz y Edward Norton en la premiere de La invitación VALERIE MACON - AFP

Según contó, un operador de cámara pronunció su nombre para intentar recuperar la escena y ella respondió con una frase tan inesperada como desconcertante. “‘¡Corten! ¡Namaste!’”, exclamó.

“Fue lo único que se me ocurrió. Todos me miraron como diciendo: ‘¿Qué?’. Y yo respondí: ‘No lo sé’”.

La directora explicó que quedó completamente paralizada por el momento. “Me quedé en blanco porque ese instante me impactó muchísimo”, confesó. Y agregó: “Perdí el control. Estaba locamente enamorada de ella”.

En La invitación, Wilde interpreta a Angela, mientras que Rogen da vida a Joe, integrantes de un matrimonio cuya rutina cambia radicalmente cuando conoce a la sofisticada pareja formada por Pina, el personaje de Penélope Cruz, y Hawk, interpretado por Norton.