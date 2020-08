Proyecto Power: del deseo de Jamie Foxx al accidente de Joseph Gordon-Levitt

Entrevista a Jamie Foxx y Dominique Fishback 01:08

Con la aparición de una misteriosa droga que otorga superpoderes por un breve lapso de tiempo, la lucha contra el delito es un desafío casi imposible. La policía no logra controlar a los delincuentes que consumen esa peligrosa sustancia y en ese caótico escenario, tres personajes tendrán un importante rol: una joven dealer decidida a labrarse un mejor futuro, un policía que no duda en consumir la mágica pastilla si eso le da la posibilidad de cumplir con su trabajo, y un misterioso hombre en busca de redención. Proyecto Power es la nueva película original de Netflix y para saber más sobre ella LA NACION dialogó con sus protagonistas, Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt y Dominique Fishback.

-¿Qué fue lo que más te sedujo de Proyecto Power?

Joseph Gordon-Levitt: -Después de un tiempo de tomarme un descanso de la actuación, la primera película que hice fue 7500, que también se estrenó hace poco. Ese es un film muy intenso, es un drama muy pesado y después de ese trabajo tenía ganas hacer algo que fuera divertido, así que cuando leí el guion de Proyecto Power y supe que iba a estar Jamie Foxx, y que mi personaje iba a tener superpoderes simplemente pensé: "Esto va a ser algo realmente divertido". Y fue tal cual, hacer esta película fue increíble y creo que va a ser muy divertido verla.

-¿Cuál creen que es el aspecto más importante de la historia?

Dominique Fishback: -Lo más importante es mostrar que a pesar de vivir en un mundo en el que no contamos con una píldora que nos dé superpoderes, podemos ver a través de los ojos de Robin, mi personaje, que nuestras palabras son el verdadero poder. Porque según cómo las uses, podés llegar a cambiar tu realidad, si tenés fe en vos mismo.

Jamie Foxx: -Lo más importante de Proyecto Power es la unión de todos estos artistas, con Dominique Fishback logrando una gran interpretación y con alguien como Joseph Gordon Levitt poniendo todo su talento. Porque cuando elaborás algo nunca sabés cómo va a salir, pero trabajar con ellos para mí siempre fue lo más importante.

-Joseph, vos sufriste un accidente durante la filmación, ¿nos podrías contar qué pasó?

Joseph Gordon-Levitt: -Sí, tuve un accidente con la moto. Cometí un error estúpido, estaba yendo muy rápido y terminé rompiéndome el brazo. Fue algo muy tonto, no debería haberlo hecho. Es más, planeo no tener más accidentes [risas].

-¿Consideran que más allá de las escenas de acción, la historia busca reflejar una realidad social?

Fishback: -Creo que sí y eso se ve en una escena muy sencilla. Cuando Robin le rapea a su profesor y le dice: "Un diploma no determina quién soy ni quién seré". No todas las personas tienen acceso a la educación y eso no tiene por qué determinar quién sos o hacia dónde vas. Sin lugar a duda la educación es de una ayuda inmensa y sin ella todo es más difícil, pero eso no tiene que limitar ni tu experiencia ni tu destino. Sin ir más lejos, la artista que escribió ese rap no tiene un diploma y esa parte de su verdad la deslizó a través de Robin.

Foxx: -Como digo siempre, la vida imita al arte y viceversa. Hicimos esta película hace dos años, sin saber que íbamos a enfrentar la dura realidad de un racismo sistemático. Las personas brillantes crean expresiones artísticas brillantes y por eso dejamos claro que la gente entienda que estamos prestando atención. Al mismo tiempo queríamos hacer un proyecto que intrigara a la gente sobre esta droga, que los intrigara sobre los efectos que tiene en las personas, el tema superheroico, los poderes sobrenaturales y cosas por el estilo. Y con eso dicho, no puedo esperar a que la gente la vea. Me gustaría que se tomen un minuto, se relajen y digan: "Hagamos un recreo, veamos una gran película, y veamos a Dominique romper todo".

-Joseph, tu personaje rompe las reglas con tal de alcanzar su objetivo, ¿vos alguna vez hiciste eso?

Gordon-Levitt: -Nunca violé la ley como hace mi personaje. Creo que la verdad es que a lo largo de mi vida, siempre tuve el privilegio de no necesitar hacer eso porque las reglas siempre estuvieron de mi lado. Pero hay muchas personas en el mundo que tienen las reglas jugando en su contra y por ese motivo es comprensible que necesiten romperlas.

-Vos trabajaste en proyectos atípicos de superhéroes, como el Batman de Nolan o este film, ¿qué opinión te merece el boom actual del género?

Gordon-Levitt: -La verdad es que este tipo de historias las estamos contando desde los albores de la civilización. Todas las culturas tienen sus mitologías y ya sea que te refieras a ellos como dioses, héroes o mitos, en realidad es lo mismo porque en esencia estamos hablando de la naturaleza humana, pero envasada a una escala gigantesca. Pienso que es así desde siempre y estás historias nunca terminarán. Es muy bueno ver a directores excepcionales tomar el mundo de los superhéroes para trascenderlo hacia algo hermoso y profundo. Vos mencionaste a Christopher Nolan y creo que él es un gran ejemplo de eso, pero una película como Pantera negra me parece una pieza maravillosa más allá de su género y Thor: Ragnarok también. La verdad es que ya sea un film, un libro o un disco, el género a mí no me importa, lo que me interesa es la historia y los artistas involucrados en ella.

-La película hace hincapié en la decisión de asumir un riesgo ante la posibilidad de un beneficio, ¿alguna vez arriesgaron mucho con el fin de alcanzar una meta?

Fishback: -En realidad eso depende de lo que vos entiendas como riesgo, ahora no se me ocurre ningún ejemplo pero sé que algunas veces me pasó.

Foxx: -Yo corrí un gran riesgo el otro día. Hice una historia en Instagram. Yo no estoy muy familiarizado con esa red social, no tenía ni idea qué botón tocar y la cosa es que estropeé todo, porque eliminé lo que quería postear. Pero la realidad es que en nuestro negocio constantemente estamos asumiendo riesgos. Nosotros ponemos en juego nuestra vulnerabilidad y de alguna manera nos desnudamos ante nuestros compañeros de la industria cuando les decimos: "Mirá lo que puedo hacer, trabajemos juntos". Pero la recompensa siempre es increíble. Todo este esfuerzo y riesgo que corrimos seguramente dé sus frutos este 14 de agosto, cuando puedan ver por Netflix el riesgo artístico que asumimos para darles lo que nosotros consideramos que es puro entretenimiento.

-En este año atípico debido al coronavirus, las plataformas streaming se convirtieron en el lugar ideal para estrenar películas, ¿cuál pensás que es el futuro de la industria luego de la pandemia?

Gordon Levitt: -La industria del cine está virando para que cada vez más y más haya personas viendo películas en sus casas. Yo amo el cine, me siento muy encariñado con el acto de sentarse en una sala oscura, en medio de una multitud y que todos disfrutemos de una película juntos. No hay nada que se le compare a eso y jamás lo habrá, pero desde luego que la tecnología está en evolución constante y las cosas cambian. La verdad es que el cine viene en bajada desde los cuarenta o los cincuenta, cuando se inventó la televisión, esta situación no es nueva. La edad de Oro del cine fue en 1939 o algo así, con Lo que el viento se llevó o El mago de Oz. La tecnología siempre cambia y eso brinda ventajas y desventajas, y creo que depende de los artistas y del público garantizar que esa tecnología ayude al proceso creativo y no atente contra él. En sí misma, la tecnología es simplemente tecnología.

Proyecto Power estará disponible en Netflix a partir del 14 de agosto.