El llanto de Jamie Foxx al recibir un premio: “Podría haber estado en el In Memoriam este año”

Este lunes, Jamie Foxx no pudo contener sus lágrimas al aceptar el premio que ganó en los BET Awards 2025. Durante su discurso, habló sobre el derrame cerebral que sufrió en abril de 2023, emocionándose por completo y emocionando a la audiencia.

El ganador del Oscar, que hoy tiene 57 años, contó que el segmento “In Memoriam” lo movilizó mucho porque “podría haber sido” él uno de los que aparecía en las fotos. “ No sé por qué pasé lo que pasé, pero se que esta es mi segunda oportunidad y no la voy a rechazar ”, expresó.

"No sé por qué pasé lo que pasé, pero se que esta es mi segunda oportunidad y no la voy a rechazar”, expresó Foxx Chris Pizzello - Invision

El actor, que se enjugó las lágrimas mientras aceptaba el premio Ultimate Icon, gritó dulcemente a los miembros de su familia. “Mi preciosa hija, Corinne, no tengo palabras para describirte”, dijo Foxx sobre la cantante de 31 años. “Siempre has estado en sentada en el asiento de atrás, observando. Pero cuando tuviste que accionar, accionaste. Y te aseguraste de que yo estuviera hoy aquí”.

En cuanto a su otra hija, Anelise de 16 años, que también lloró durante el discurso, la estrella de Colateral dijo: “Mi niña del pelo grande. Se esconde bajo ese pelo porque tiene algo especial. Eres tan guapa”, elogió a la adolescente que, según contó, se puso a tocarle la guitarra cuando escuchó a los médicos decir que sus “signos vitales eran malos” y que lo iban a “perder”.

En el pasado, el actor relató que las melodías interpretadas por su hija fueron lo único que recordaba haber escuchado mientras estaba inconsciente y cree que lo ayudaron a salir de ese estado. “ En algún momento voy a dejar de llorar, pero ese momento no llegó todavía ”, bromeó Foxx.

Foxx recibió el galardón de manos de Stevie Wonder MICHAEL TRAN - AFP

Hace unos meses, durante un especial en Netflix titulado Jamie Foxx: What Had Happened Was..., la estrella de Hollywood relató las dificultades que atravesó durante largos meses y cómo logró superar aquel episodio con la ayuda médica y de su familia.

“Tuve un ACV”, especificó el ganador del Oscar, quien recordó entre lágrimas el momento en que su salud colapsó, lo cual ocurrió mientras rodaba la película de Netflix De vuelta a la acción, en Atlanta. El 11 de abril de 2023, un fuerte dolor de cabeza fue el preludio de una crisis que lo dejaría inconsciente durante semanas. “ Le pedí a mi hija una aspirina, pero antes de poder tomármela, me desplomé ”, confesó el actor, quien no recuerda los 20 días posteriores al incidente.

La emergencia médica comenzó con un diagnóstico inicial erróneo en una clínica local, donde le administraron una inyección de cortisona y lo enviaron a su casa. Fue su hermana, Deidra Dixon, quien intuyó la gravedad de la situación. Ella lo llevó al Hospital Piedmont y allí un médico le informó que su hermano sufría una hemorragia cerebral que, de no ser tratada inmediatamente, podría ser fatal. Si no lo operaban lo antes posible, moriría. “Si no me meto en su cabeza ahora mismo, lo perderemos”, recordó Foxx que le dijo el especialista a su hermana.

Foxx junto a Cameron Diaz, su coprotagonista en el film De vuelta a la acción KGC-324-RC - Goff Photos/The Grosby Group

“Me salvaron la vida”, expresó el actor en el documental, visiblemente emocionado. Durante el procedimiento, Dixon rezó incansablemente fuera del quirófano, mientras los médicos luchaban por estabilizar la estrella. Foxx describió la experiencia de estar inconsciente como un estado de paz muy particular. “ Vi un túnel, pero no vi la luz. Hacía calor en ese túnel y pensé que estaba yendo al lugar equivocado ”, mencionó.

Cuando se despertó el 4 de mayo, se encontró en una silla de ruedas, incapaz de caminar. Al principio, el diagnóstico y su nueva realidad lo dejaron perplejo. “Pensé: ‘¿Por qué diablos estoy en una silla de ruedas? Esto debe ser una broma horrible’”. Sin embargo, con el apoyo de su familia, comenzó el arduo proceso de rehabilitación, que implicó reentrenar sus habilidades motoras desde cero.