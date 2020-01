Quentin Tarantino contó por qué está listo para retirarse del cine

Quentin Tarantino siempre afirmó que se retiraría después de hacer 10 películas Crédito: GROSBY GROUP

Desde sus inicios como cineasta, Quentin Tarantino había afirmado que iba a dirigir solamente 10 películas a lo largo de su carrera cinematográfica. Y, al parecer, esa decisión no ha cambiado: en una entrevista para el programa Popcorn with Peter Travis, anunció que " llegó el momento para el tercer acto" de su vida, en referencia a la estructura narrativa clásica de inicio, nudo y desenlace.

"Todavía no estoy retirado, pero siento que es el momento de empezar a meterme más hacia el mundo de lo literario, algo que mi esposa y mi pequeño hijo me agradecerían. No me gustaría agarrarlos de la nada y llevarlos a Alemania o Sri Lanka o a donde sea que suceda el próximo film. Así puedo estar un poco más presente en la casa y transformarme un poco más en un hombre de letras", afirmó el director. Durante 2018, Tarantino se casó con la modelo Daniela Prick, con la que está esperando su primer hijo.

De momento, el director tiene 9 películas en su haber (dado que toma a Kill Bill como un solo film), por lo cual solamente le quedaría un proyecto por delante para cumplir con esa meta autoimpuesta.

"Siempre que termino el guion de una película voy a mostrarlo inmediatamente a los estudios y empiezo a ver quién lo quiere comprar. Cuando terminé este guion ( Había una vez... en Hollywood), decidí guardarlo, escribir una obra de teatro, escribir cinco capítulos de una serie y recién ahí me dediqué a hablar de la película que había escrito", comentó Tarantino sobre el proceso que siguió para hacer el film nominado al Oscar. "Siento que dirigir es algo para la gente joven, y aunque yo no soy especialmente mayor, el cine está cambiando y yo siento que ya soy parte de la vieja guardia".

Durante un tiempo hubo rumores sobre las posibilidades de que hiciera película del universo de Star Trek, pero hace poco el director afirmó que no iba a formar del proyecto, aunque no negó estar interesado. "Siempre hubo un agujero en mis '10 películas para retirarme'. Me dije a mi mismo que eran 10 películas originales, así que Star Trek no contaba", señaló. Igualmente Tarantino siente que la película va a tener "una muy buena idea", y que si deciden hacerla va a estar muy feliz de darles a los productores las notas que fue tomando a lo largo de este tiempo.