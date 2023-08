escuchar

Tiene la difícil tarea de triunfar donde fallaron el Black Adam de Dwayne Johnson, el Shazam de Zachary Levi y el Flash de Ezra Miller y los hermanos Muschietti: volver competitivo a los superhéroes de DC en términos de taquilla global, aceptación popular y méritos artísticos, en ese orden. Nada del otro mundo para el adolescente latino Jaime Reyes, hijo de una familia de inmigrantes que tuvo que ganase su lugar en una sociedad norteamericana que no se las hizo fácil. “Por suerte, cuenta con la inestimable ayuda de un escarabajo biotecnológico que le concede poderes ilimitados”, agrega Xolo Maridueña, estrella juvenil de Cobra Kai y protagonista absoluto de Blue Beetle, tanque que este jueves se estrena en la Argentina.

Dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, la película carga con la responsabilidad de separar las aguas entre el antiguo Universo Extendido de DC, comandado por Zack Snyder, y el nuevo Universo Cinematográfico de DC, ahora bajo la dirección creativa de James Gunn. “No está atada a nada de lo que pasó antes -anticipa Soto-, pero eso no quiere decir que esté divorciada de todo lo que se vio hasta ahora. Transcurre en un mundo donde existen Superman, Batman y la Liga de la Justicia, pero nos enfocamos solo en Jaime Reyes y su relación con el escarabajo, un arma de destrucción masiva a escala planetaria que cayó en manos de un chico y tiene una larga historia detrás”.

Escarabajos azules

A pesar de ser un personaje desconocido por el gran público, Blue Beetle goza de gran estima y reconocimiento entre los fanáticos del cómic de superhéroes. Creado por Will Eisner y Charles Nicholas en agosto de 1939, debutó en el primer número de Mystery Men Comics y paseó por tres editoriales distintas antes de ser adquirido por DC Comics en 1983. En ese derrotero comercial, el manto del Escarabajo Azul pasó del arqueólogo Dan Garrett al empresario industrial Ted Kord y luego al estudiante universitario Jaime Reyes. El nexo comunicante entre los tres terminó siendo un artefacto con forma de escarabajo, un místico objeto egipcio reconvertido en el simbionte alienígena conocido como Khaji-Da, que en el film habla con la voz de la estrella musical Becky G.

Blue Beetle, el cómic de DC DC Studios

“De una u otra forma, la historia del legado de Blue Beetle va a aparecer en el film”, asegura Soto. Hasta donde se sabe, Garrett estaría muerto y Kord habría desaparecido misteriosamente, dejando a Industrias Kord en manos de su hermana Victoria (Susan Sarandon) y su hija Jenny (la brasileña Bruna Marquezine), interés romántico de Jaime. De ahí en más, el origen del superhéroe sigue (a grandes rasgos) los lineamientos estipulados por Geoff Johns y Phil Jimenez en el cómic Crisis infinita, de 2006. Después de graduarse en la Universidad de Ciudad Gótica, Reyes regresa a su natal Ciudad Palmera, ficticia cruza entre Puerto Rico, Miami y Barcelona, donde el escarabajo extraterrestre se le une de manera parasitaria, escondido bajo su piel y pegado a la espina dorsal. Tomando el control del sistema nervioso del joven, Khaji-Da puede recubrirlo con un exoesqueleto impenetrable e indestructible, otorgarle superfuerza, poder de vuelo y la capacidad de construir cualquier tipo de armamento que se le ocurra. Convertirlo en el punto medio entre el Hombre-Araña y Iron Man.

Xolo Maridueña como Blue Beetle, una cruza entre Spider-Man y Iron Man en términos de Marvel DC Studios

Según Johns, la encarnación latina de Blue Beetle capitalizaba los esfuerzos que DC venía haciendo para generar un catálogo multicultural e inclusivo de personajes, capaz de representar a las distintas minorías que seguían sus producciones impresas y audiovisuales. En los años siguientes, Reyes probó suerte en la televisión de imagen real, en los dibujos animados y en los videojuegos, pero nunca logró consolidar su posición de referente superheroico hispanoparlante. Para Maridueña, alcanzar esa condición era solo cuestión de tiempo: “Este es el momento perfecto para presentarle a la audiencia global un verdadero superhéroe latino. Después del éxito alcanzado por Pantera Negra, Shang-Chi y el Hombre-Araña de Miles Morales, podemos prescindir del estándar anglocéntrico predominante en el género y expresar las reales características culturales y sociales de nuestra comunidad. Y contar una historia con contenido político, pero en clave de comedia hogareña”.

Lo primero es la familia

En diversas entrevistas, Soto dejó trascender que el eje dramático del film podría resumirse en el enfrentamiento de dos familias prototípicas de la conflictiva relación entre los EE.UU. y Latinoamérica. De un lado estarían los Reyes, ejemplo de las vivencias de cientos de miles de inmigrantes que fueron a Norteamérica en busca de un futuro mejor para su descendencia. “Trabajar más allá de los límites físicos y el cansancio, es lo único realmente heroico que tiene para ofrecer una familia inmigrante latina -asegura el director-. Por eso, en el lenguaje superheroico del film, Jaime es el hijo que progresa gracias al esfuerzo desinteresado de los suyos”. Un grupo de tres generaciones que da cuenta del camino que va del desarraigo original hasta la integración definitiva: la abuela Nana, el padre Alberto, la madre Rocío, el tío Rudy y la hermana Milagro, respectivamente interpretados por Adriana Barraza, Damián Alcázar, Elpidia Carrillo, George López y Belissa Escobedo, actores y actrices mexicanos con larga trayectoria profesional en los EE.UU.

Susan Sarandon, la villana de Blue Beetle DC Studios

Cómodamente ubicados en la vereda de enfrente, los Kord corporizan lo peor que el poderío económico y el capitalismo salvaje tienen para ofrecer. En especial, Victoria, la mala del film; y su guardaespaldas Conrad Carapax (Raoul Max Trujillo), dispuesto a transformarse en el Hombre Indestructible, especie de súper soldado generado para apoderarse de Khaji-Da a como de lugar. “Victoria representa el intervencionismo estadounidense en América Latina, el imperialismo disfrazado de democracia -aseveró Sarandon-. Mi personaje es esa farsa que se monta para violentar la soberanía de otros países y extraer sus riquezas, su uranio y sus recursos naturales. O su escarabajo, que viene a ser lo mismo. Todo, siempre, utilizando el poder bélico y con el pretexto de mantener la paz y la seguridad mundial”.

Blue Beetle narra la aparición pública de uno de los seres más poderosos de todo el Universo Cinematográfico de DC DC Studios

El camino del héroe

Blue Beetle narra la aparición pública de uno de los seres más poderosos de todo el Universo Cinematográfico de DC. Pero lo más importante no radica en las capacidades extraordinarias del escarabajo, sino en el camino interior que debe recorrer Jaime Reyes hasta llegar al final del metraje. De acuerdo con Maridueña, “es una historia aspiracional, el relato iniciático de un muchacho que está buscando su lugar en el mundo, el sentido de su vida. Superar este viaje derivará en una experiencia emotiva nunca antes vista en el cine de superhéroes. Un recorrido espiritual que pone el corazón en el autoconocimiento y la posibilidad de trascender al afirmarse en su identidad”.

Algo parecido le pasó a la película. Originalmente, iba a ser una producción de mediano costo a emitirse durante 2022 en la plataforma HBO Max. Pero en el camino, gracias al guion y la presencia de Maridueña, Warner decidió estrenarla en cines en 2023. Y ahora, si la suerte y el público la acompañan, terminará dando inicio al Universo DC de Gunn con la posibilidad de expandirse en trilogía. “Armamos esta aventura con la idea de realizar, por lo menos, dos secuelas -explicó Soto-. Queríamos que el primer acto estuviera con los pies sobre la tierra, lejos de cualquier amenaza alienígena o catástrofe en gran escala. Nuestra idea es ir de menor a mayor, establecer a Blue Beetle primero como el héroe de su familia y su comunidad, después como el héroe del mundo y, al final, como el héroe del universo”.

Will Friedle fue el primer actor en interpretar a Jaime Reyes/Blue Beetle. Lo hizo en el dibujo animado Batman: The Brave & the Bold DC Studios

Todos los escarabajos

Will Friedle: Primer actor en interpretar a Jaime Reyes / Blue Beetle. Entre 2008 y 2011, le puso voz en 22 capítulos del dibujo animado Batman: The Brave and the Bold, para Cartoon Network. Entrenado por el Hombre Murciélago, Reyes llegó a formar parte de la Liga de la Justicia.

Jaren Brandt Bartlett: Primer Blue Beetle de imagen real. Apareció en la décima temporada de Smallville, recuento de las aventuras de Clark Kent antes de adoptar el nombre de Superman. Aquí, Reyes era un estudiante universitario de Metrópolis, unido accidentalmente a un extraño escarabajo mecánico de origen alienígena. El episodio, emitido en los EE.UU. el 22 de abril de 2011, pretendía funcionar como capítulo piloto de una nueva serie dedicada al superhéroe, pero no funcionó.

En 2012, Garrett Plotkin fue elegido para protagonizar la serie Blue Beetle, que finalmente no se realizó DC Studios

Garrett Plotkin: En 2012, fue elegido como protagonista de la serie Blue Beetle, que formaría parte del segmento DC Nation en Cartoon Network. Aunque el programa se canceló antes de filmarse, un trailer llegó a presentarse en la pantalla estadounidense de la cadena.

Eric López: primer actor de ascendencia latina en darle voz a Jaime Reyes/Blue Beetle en el dibujo animado Young Justice, especie de Liga de la Justicia adolescente, en tres de las cuatro temporadas emitidas por Cartoon Network, DC Universe y HBO Max, entre 2012 y 2022.

Eric López, primer actor latino a cargo de Blue Beetle. Le puso voz en la serie de dibujos animados Young Justice. DC Studios

Jake T. Austin: por su ascendencia portorriqueña y por su trabajo como Diego, el primo de Dora la exploradora, DC lo eligió como voz oficial del paladín para su universo animado. Austin lo interpretó en la serie Justice League Action (2016, Cartoon Network) y en las películas para DVD de venta directa y descargas digitales Justice League vs. Teen Titans (2016), Teen Titans: The Judas Contract (2017) y Justice League Dark: Apokolips War (2020), donde Blue Beetle moría a manos de Darkseid.

Xolo Maridueña: famoso por su papel de Miguel Díaz en Cobra Kai, tiene la mayor responsabilidad en esta Blue Beetle (2023) que hace especial hincapié en la identidad étnica del personaje. “Es la primera vez que un superhéroe latino llega al cine con este nivel de producción. Lo único que me importa es representar nuestra cultura con respeto y compromiso”, dijo el actor.