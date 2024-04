Así está hoy el actor de ¿Quién quiere ser millonario?, que se luce en una exitosa producción de Netflix

Escuchar

El 22 de febrero de 2009, una película arrasó en la entrega de los Premios Oscar al llevarse ocho de las 10 estatuillas a las que estaba nominada. Dirigida por Danny Boyle, ¿Quién quiere ser millonario? (Slumdog Millonaire, su título en inglés), se convirtió en una de las cintas más aclamadas con una atrapante historia y una memorable banda sonora. En esa producción hizo su debut cinematográfico un joven Dev Patel que sorprendió con su talento y de a poco empezó a abrirse camino en la industria. Hoy tiene 33 años y justamente en el Top 10 de títulos más vistos de Netflix en la Argentina, hay una película que lo tiene como protagonista.

Dev Patel tenía solo 18 años cuando se estrenó ¿Quién quiere ser millonario? Allí interpretó a Jamal Malik, un joven huérfano de Mumbai que participaba en el famoso programa de preguntas y respuestas. Cuando fue interrogado por las autoridades bajo sospechas de haber hecho trampa en el juego, se vio en la necesidad de recapitular la historia de su vida, y su infancia, la relación con su hermano Salim (Madhur Mittal) y su amor por Latika (Freida Pinto) para explicar la razón detrás de su conocimiento. La producción fue la gran ganadora de la 81.ª edición de los Premios Oscar consagrándose en las categorías de Mejor película, Director, Guion adaptado, Banda sonora, Canción original, Fotografía, Montaje y Sonido.

Dev Patel y Freida Pinto en ¿Quién quiere ser millonario?

El joven actor nacido en Harrow, Reino Unido, llamó la atención de las grandes productoras. Con experiencia en televisión gracias a su personaje de Anwar Kharral en la serie Skins y tras el éxito de Slumdog Millonaire su nombre empezó a aparecer en varios elencos. Estuvo en El exótico Hotel Marigold (The Best Exotic Marigold Hotel) y en su secuela, El nuevo exótico Hotel Marigold (The Second Best Exotic Marigold Hotel), como así también en La vida personal de David Copperfield (The Personal History of David Copperfield), basada en David Copperfield la novela de 1850 de Charles Dickens.

Entre su larga lista de películas en las que participó se destaca Hotel Mumbai: El atentado, una producción de 2018 que acaba de desembarcar en Netflix y a solo días de su estreno, ocupa un cómodo lugar en el Top 10 de las películas más populares de la plataforma en la Argentina. Se trata de una historia basada en hechos reales que narra el atentado al hotel Taj Mahal Palace en Mumbai, India, en noviembre de 2008.

La película de dos horas, dirigida por Anthony Maras, recrea la dramática situación que se vivió el 26 noviembre de 2008, cuando un grupo de terroristas de Lashkar-e-Taiba tuvo como rehenes a cientos de personas dentro del mencionado hotel. Fueron cuatro días de extremo terror que se cobró la vida de 160 personas. Este número pudo haber sido aún mayor de no haber sido por el buen accionar del personal del hotel y de algunos huéspedes. Justamente allí, Patel interpretó a Arjun un valiente y heroico cocinero que arriesga su vida para salvar a los demás.

Dev Patel el es protagonista de Hotel Mumbai: El atentado, la película que es furor en Netflix

Tras su desembarco en Netflix, el drama se convirtió en uno de los éxitos de la plataforma en la actualidad. La cinta no solo generó interés por su trama, sino también por su actor principal, quien supo protagonizar grandes éxitos basados en hechos reales como El hombre que conocía el infinito (The Man Who Knew Infinity) donde interpretó al matemático Srinivasa Ramanujan o Un camino a casa (Lion) donde trabajó junto a Nicole Kidman y recibió su primera nominación al Oscar como Actor de reparto.

Aunque la película acaba de llegar a la plataforma de streaming, lo cierto es que su estreno original fue en 2018. Actualmente, su protagonista, Dev Patel, tiene 33 años, recién cumplidos y para aquellos que disfrutan de verlo en la pantalla, habrá más material. Este mes se estrenó en los Estados Unidos, Monkey Man: El despertar de la Bestia (Monkey Man) película que protagoniza y que marca su debut como director. Según lo previsto, llegará a los cines argentinos el 16 de mayo.