El tráiler del Joker 2 abrió una ventana al musical de Lady Gaga y Joaquin Phoenix: cuándo se estrena en EE.UU.

La esperada secuela de Joker, el éxito de 2019, ya tiene tráiler. Luego de cinco años de espera, se pudieron ver las primeras imágenes de Joker: Folie à Deux, una continuación inmediata de su antecesora, la cual contará el devenir de Arthur Fleck dentro del Asilo Arkham, la aparición de un nuevo amor y un vals de locura y violencia. Será un musical, protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, además de tener nuevamente el guion y la dirección de Todd Phillips.

¿De qué trata Joker 2?

Joker cuenta la historia de Arthur Fleck. El primer adelanto de Folie à Deux se divide en dos partes exactas: un minuto de prólogo donde se habla de la importancia de la música para curar la salud mental y una segunda mitad donde el caos se desata. “¿Qué cambió?”, le pregunta un médico a Arthur y este responde: “Que ya no estoy más solo”.

Este film mostrará un nuevo interés amoroso del criminal: Harley Quinn (Lady Gaga), que hará que retome el camino del mal. Hay muchas pistas en estos 140 segundos: paraguas que cambian de color, bailes que se trasladan de un espacio a otro, la vuelta de Arthur al show de televisión que lo hizo famoso. Todo parece indicar que será una película donde se borre el límite entre lo real y la imaginación desatada del Joker y su nueva secuaz.

Joaquin Phoenix regresa con el papel que le dio un Oscar en 2020 Instagram @Toddphillips

La actriz que estará en Joker 2 como Harley Quinn

La película de 2019 fue un éxito absoluto. Warner Bros había invertido cerca de 50 millones de dólares y se encontró con una respuesta rotunda de un público que colmó las salas de cines y le hizo ganar más de 1000 millones. También fue considerada para los premios Oscars, que se entregaron a principios de 2020 y Phoenix fue galardonado como Mejor Actor.

Recién en junio de 2022, el director Todd Phillips posteó en su cuenta de Instagram una foto de la portada del nuevo guion. En este se podía ver escrito el título Joker: Folie à Deux (Locura de a dos) y eso enloqueció al público, a la vez que se dispararon las teorías sobre quién sería el o la acompañante del payaso agente del caos.

En 2022 el director Todd Pihillips anunció el comienzo de la secuela en un posteo de instagram Instagram @Toddphillips

Quien se sumó en esta secuela es la cantante y actriz Lady Gaga en el papel de Harley Quinn, personaje nacido en la serie animada de los años 90. En su historia de origen, es la psiquiatra del Joker dentro de Arkham y se termina convirtiendo en su cómplice luego de enamorarse locamente de su paciente. La clave de la razón por la que Phillips se inclinó por la blonda para este papel es muy sencillo: la secuela será un musical.

El secreto que esconde Joker: Folie à Deux

A pesar de que no se nota en el avance, desde un principio Phillips aseguró que su visión para la secuela tenía que dar un giro de 180 grados. Si Joker fue un homenaje a las películas de Martin Scorsese, particularmente Taxi driver (1976) y The king of comedy (1982), entonces su secuela buscará seguir la misma línea, rememorando clásicos como One From The Heart (1981) y The Umbrellas Of Cherbourg (1964).

¿Cuándo se estrena Joker: Folie à Deux en Estados Unidos?

Para quienes ya están ansiosos de ver esta entrega, todavía tendrán que esperar unos meses, porque en Estados Unidos se estrenará el 4 de octubre de 2024.