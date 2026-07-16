Olivia Wilde reveló que un beso improvisado de Penélope Cruz la dejó completamente en blanco: “Perdí el control”

Olivia Wilde recordó uno de los momentos más inesperados que vivió durante la filmación de La invitación: un beso improvisado de Penélope Cruz que la tomó completamente por sorpresa y la dejó tan desconcertada que olvidó por completo cómo reaccionar.

La actriz y directora de 42 años compartió la anécdota en el podcast Table Manners, donde confesó que la escena terminó formando parte del montaje final de la película precisamente por la espontaneidad de su reacción. “Me quedé en blanco porque ese momento me impactó muchísimo”, recordó Wilde. “Perdí el control. Estaba locamente enamorada de ella”, reveló.

La actriz y directora irlandesa Olivia Wilde junto a la española Penélope Cruz en la premiere de La invitación, en junio de 2026 VALERIE MACON - AFP

Según explicó, Cruz decidió besarla sin que estuviera previsto en el guion. La sorpresa fue tan grande que Wilde giró la cabeza y miró directamente a la cámara, rompiendo por completo la naturalidad de la escena.

La confusión continuó cuando uno de los camarógrafos pronunció su nombre. Sin saber qué decir, la actriz respondió con una frase tan inesperada como absurda. “Por alguna razón dije: ‘¡Corten! ¡Namaste!’. Fue lo único que se me ocurrió”, contó entre risas. “Todos me miraron y preguntaron: ‘¿Qué?’. Y yo respondí: ‘No lo sé’”.

Durante la conversación, los conductores del programa describieron a Cruz como “la mujer más sexy del mundo”, una definición con la que Wilde no pareció tener ningún problema. Incluso bromeó sobre su reacción durante el rodaje. “Pensé: ‘¡Oh! Hay un pelo en la puerta. ¡Repitan la escena!’”, comentó con humor.

"Era demasiado interesante como para dejar de mirarla”, dijo Wilde sobre Cruz Scott A Garfitt - Invision

La admiración de Wilde por la actriz española no es nueva. El mes pasado ambas participaron de una entrevista para Fandango, donde la directora destacó el magnetismo que Cruz transmite frente a la cámara.

“Hay varias tomas en la película donde la cámara permanece sobre ti durante toda la escena y yo solo pensaba: ‘Lo siento, Seth’. Era demasiado interesante como para dejar de mirarla”, explicó, en referencia a Seth Rogen, coprotagonista del filme.

Wilde también reveló que inicialmente no comprendía una de las decisiones creativas de Cruz: utilizar una peluca rubia platino para interpretar a Pina. “La necesitaba porque quería alejarse físicamente de sí misma para transformarse como personaje”, recordó que le explicó la actriz.

Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz y Edward Norton VALERIE MACON - AFP

La directora reconoció que bastó con verla colocarse la peluca para entender la elección. “En el instante en que se la puso, la transformación fue completa”, aseguró. Además, elogió el método de trabajo de Cruz y afirmó que fue incorporando nuevas capas a su personaje “como si fuera una lasaña”.

En La invitación, Wilde interpreta a Ángela, una mujer casada con Joe, personaje encarnado por Seth Rogen. La rutina de la pareja cambia cuando conocen a Pina, interpretada por Penélope Cruz, y a Hawk, papel a cargo de Edward Norton.

Aunque además de protagonizar la película fue su directora, Wilde confesó que nunca había pensado en actuar en ella hasta que fueron sus propios compañeros quienes la convencieron.

“Me impactó mucho la idea porque jamás se me había ocurrido”, reconoció. “Curiosamente tenía síndrome del impostor como actriz, pero no como directora”, explicó.

Hoy asegura sentirse mucho más cómoda detrás de cámara.“En este momento me siento mucho mejor directora que actriz”, concluyó. “Pero me alegra muchísimo haber aceptado participar”.