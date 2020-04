Rachel Mc Adams confesó que le gustaría hacer Chicas pesadas 2

Rachel McAdams y Linday Lohan en Chicas pesadas

El film Chicas pesadas es un título que no tardó en generar una legión de fans. La película protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Amanda Seyfried , y escrita por Tina Fey fue uno de los últimos clásicos de la era de los video clubes, y al día de hoy nuevas generaciones la descubren y se entusiasman memorizando muchas de sus célebres frases. Teniendo en cuenta la presencia de un público que todos los años crece, la posibilidad de una secuela aún es una fantasía tanto para los fans como para quienes trabajaron en el proyecto. Y ahora Rachel McAdams confesó que le encantaría que ese sueño se hiciera realidad.

Durante el sábado se realizó una charla en directo a través de YouTube en la que distintos famosos pudieron dialogar con su público. La iniciativa se llamó Heroes of Health y tuvo como objetivo recaudar fondos para contribuir en la lucha contra el coronavirus. La actriz formó parte de las celebridades convocadas, y cuando un fan le consultó si le gustaría hacer una secuela del film de culto, ella respondió: "¡Sería muy divertido interpretar nuevamente a Regina George y saber qué fue de su vida!".

Chicas pesadas

De esta forma, Rachel se suma al pedido de Lindsay Lohan, que desde hace tiempo insiste con lo mucho que le gustaría concretar una segunda parte . En una reciente entrevista, ella volvió a referirse a este tema y expresó: "Creo que realmente me aferré a esa idea durante mucho tiempo. Medio que quería regresar a lo grande con algo como Chicas pesadas 2 , con el mismo elenco, y trabajar de nuevo con Tina y con el director Mark Waters. Eso era algo que realmente quería, me entusiasmaba mucho la idea. Pero realmente no es algo que esté en mis manos".

Y si bien la popularidad de la película fue tal que en 2017 llegó a convertirse en un musical en Broadway, sin embargo las posibilidades de una continuación aún parecen muy remotas. ¿Podrán las palabras de Rachel McAdams darle impulso a un proyecto con el que aún sueñan los fans y el elenco de ese film?