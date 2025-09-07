De Tom Hanks a Natalie Portman: las 10 audiciones de Hollywood que hicieron historia

Antes de la llegada de las redes sociales, las audiciones de los actores quedaban guardadas en los archivos de los grandes estudios de Hollywood. Con el tiempo, muchas de esas pruebas de cámara se hicieron públicas y mostraron cómo figuras de la talla de Tom Hanks, Natalie Portman o Robert De Niro se ganaron algunos de los papeles más trascendentales de sus carreras.

De la emoción genuina de Henry Thomas en E.T. al tropiezo viral de Chris Klein en Mamma Mia!, estas audiciones revelan el detrás de escena de una industria donde todo se define en apenas unos minutos frente a una cámara. Aquí, un repaso por diez castings que hicieron historia.

Henry Thomas – E.T., el extraterrestre (1982)

Con nueve años, Henry Thomas audicionó para el papel de Elliott en la célebre E.T., el extraterrestre. En el video de su prueba, se ve una emotiva improvisación guiada por Steven Spielberg, donde el pequeño actor se niega a entregarle al extraterrestre a un empleado del gobierno de Estados Unidos: entre lágrimas, dice que es su mejor amigo y ruega que no se lo lleven. Su interpretación conmovió a todo el equipo, incluso al famoso director. Años después, en una entrevista para Today Show, Thomas recordó: “Yo simplemente comencé a llorar y no sé por qué. Spielberg dijo: ´Ok, niño. Tienes el trabajo´, y eso fue todo”.

Tom Hanks y Haley Joel Osment – Forrest Gump (1994)

Apenas comenzó su audición para Forrest Gump, que realizó junto a Tom Hanks, Haley Joel Osment se olvidó la letra. El pequeño actor, de tan solo seis años, empezó a trastabillar con sus palabras, hasta que el experimentado actor le dio un empujón de confianza: luego de un par de líneas más, con la mirada perdida, le susurró al oído “¿Qué se supone que debo decir?”. Osment de inmediato lo ayudó y terminó la escena. El ida y vuelta se hizo viral en el 2024 y Hanks agrandó un poco más su fama de buena gente.

“Tom fue increíblemente generoso conmigo desde el primer día”, recordó Osment en una charla con The Guardian, donde admitió que ese apoyo fue clave para sentirse seguro frente a las cámaras. El film, en tanto, se convirtió en un fenómeno cultural que ganó seis premios Oscar, incluido Mejor Actor para el protagonista.

Rachel McAdams – Diario de una pasión (2004)

Para el papel de Allie Hamilton en Diario de una pasión, el director Nick Cassavetes confesó que vio a diez actrices: nueve de ellas muy conocidas y Rachel McAdams. “Cuando Rachel entró, fue evidente que era la indicada”, aseguró poco después del estreno del film. McAdams, por su parte, confesó a US Weekly: “Leí el guion la noche anterior y lloré desconsolada”, confesó McAdams diez años después del estreno, según US Weekly. “Fue la mejor experiencia de audición que he tenido”, agregó.

Años más tarde, durante una aparición en el Today Show, McAdams confesó que jamás había visto aquella audición y se sonrojó al hacerlo en ese mismo momento y de forma pública. “Qué vergüenza”, se sinceró. “Me encanta. Es muy dulce”, agregó. Diario de una pasión se convirtió con los años en un clásico y consagró a McAdams como una primera figura.

Seth Rogen – Jóvenes y rebeldes (1999–2000)

Cuando Seth Rogen se presentó a la audición de la serie Jóvenes y rebeldes tenía 16 años y una corta experiencia en el mundo del stand-up en Canadá. Sin embargo, su actuación sorprendió a Judd Apatow, quien de inmediato confirmó que era el indicado para el papel de Ken Miller. Es más: el productor confesó luego que, luego de verlo en acción, ajustó el personaje a su medida.

Aquella primera prueba de cámara fue el primer paso de una carrera en Hollywood y el comienzo de una relación creativa que haría historia en el mundo de la comedia. En una entrevista con GQ, Rogen recordó con humor: “Recuerdo que se rieron mucho”, dijo. “Recuerdo salir y decir: ‘Si no conseguí eso, que se joda esa gente’”. Esa risa selló su futuro inmediato en la serie.

Jennifer Garner – Daredevil (2003)

En la audición de Daredevil, Jennifer Garner demostró que todo el entrenamiento al que se había sometido valió la pena: la actriz sorprendió al equipo al incorporar movimientos reales de artes marciales. También mostró que podía sostener el costado emocional de Elektra Natchios, el papel que la consolidó en el cine de acción tras el éxito televisivo de Alias.

Durante la prueba, Garner enfrentó además una situación personal delicada: su hermana estaba a punto de parir, por lo que pidió a la producción tener su celular a mano. Si bien en un momento el teléfono sonó, la actriz se mantuvo concentrada, y logró transmitir toda la intensidad emocional del personaje. “Cuanto más la miras y la conoces, más te das cuenta del gran potencial que tiene”, destacó Avi Arad, entonces presidente de Marvel Studios.

Robert De Niro – El Padrino II (1974)

Antes de convertirse en el joven Vito Corleone en El Padrino II, Robert De Niro audicionó para el papel de Sonny Corleone. Si bien no quedó seleccionado, su interpretación fue tan impactante que Francis Ford Coppola lo elogió el año pasado en una sesión de preguntas y respuestas antes del estreno en Nueva York de Megalópolis. “Tuvo una audición inolvidable”, recordó. “Realmente dio en el clavo”.

Cuando el célebre cineasta lo volvió a llamar, De Niro estaba listo para volver al ruedo. “Practiqué el siciliano día y noche. Quería convencer a Coppola de que podía ser el joven Vito. Cuando dijo que sí, supe que lo cambiaría todo”, reveló en una entrevista con The Guardian, y no se equivocó: esa interpretación le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto y confirmó su lugar entre los actores más respetados de su generación.

Scarlett Johansson – Jumanji (1995)

Si bien Scarlett Johansson disfrutó de un gran éxito como actriz infantil, no logró quedarse con un papel que podría haber cambiado su carrera: el de Judy Shepherd en Jumanji. Pese al fracaso -fue Kirsten Dunst la niña elegida-, la audición de la joven artista llegó a los ojos del público hace unos años, cuando el casting se hizo público.

Al mirar hacia atrás durante una entrevista en The Howard Stern Show, la estrella de Hollywood reveló que aún suele ver la película. Cuando le preguntaron si perder el papel la enojó en aquel momento, la actriz respondió con gracia: “No, no estaba lo suficientemente amargada por eso entonces. Ahora estoy amargado por eso".

Natalie Portman – El perfecto asesino (1994)

Cuando Natalie Portman se presentó para la audición de El perfecto asesino tenía 11 años y Todd Thaler, el responsable de casting, pensó que lo mejor era rechazarla por su corta edad: si bien parecía perfecta para darle vida a Mathilda, era muy joven para encarar un personaje tan complejo. Sin embargo, Luc Besson vio algo distinto: cuando la conoció le pidió que actuara la escena en la que reaccionaba ante la muerte de su hermanito. El trabajo de Portman definió su futuro, pero antes la pequeña artista tuvo que convencer a sus padres.

“Ellos me decían que de ninguna manera podían permitirme hacer ese largometraje, porque había mucho material inapropiado para una niña de mi edad. Por mi parte yo les aseguraba que este era el mejor libreto que había leído en mi vida, y les gritaba que si me prohibían hacerla iban a arruinar mi vida. Tuve que discutir mucho con ellos”, contó hace algunos años.

Jim Carrey – El mundo de Andy (1999)

En el momento en el que Jim Carrey se paró frente a las cámaras para interpretar a Andy Kaufman en El mundo de Andy, la biopic de Milos Forman, dejó en claro que lo de él no era una simple imitación: enseguida se transformó en el comediante. Su entrega total convenció al instante al célebre director, quien apostó por el hombre de las mil caras para “revivir” a su protagonista.

El papel le valió a Carrey un Globo de Oro. Sin embargo, también significó un trago amargo en su vida: él mismo reconoció que nunca volvió a ser el mismo después de esa experiencia. En el documental Jim & Andy: The Great Beyond, el actor recordó: “Desde la audición, supe que tenía que desaparecer en Andy. No quería interpretarlo, quería ser él”, confesó.

Chris Klein – Mamma Mia! (2008)

Chris Klein audicionó para el papel de Sky en la versión cinematográfica del musical Mamma Mía!. El casting, que se filtró algunos años después, se volvió viral por el fallido canto del actor. Si bien no se quedó con el papel, se convirtió en un ejemplo de lo que no hay que hacer a la hora de buscar un papel: ser improvisado.

“Me arriesgué, ¡no puedo cantar! No sé por qué estaba allí. ¡Pero me arriesgué!”, le dijo el actor a Vulture. “Fue realmente una audición terrible”, admitió luego.