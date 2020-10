Día de la madre: diez películas recomendadas para ver

Diez películas recomendadas para ver en el día de la madre

¿Películas para el día de la madre? ¿Películas sobre madres? ¿O películas para ver con la madre? No todo es lo mismo, y no todas las películas recomendadas aquí le gustan mucho al autor de este texto, pero hay algunas que por la relevancia de la madre en sus propuestas son insoslayables, so pena de algún castigo como ir a dormir sin postre. Y las películas sobre madres no necesariamente son películas con madres. Hay películas sobre la permanencia de la madre que ya no está. Y si no creen en ese poder de las madres, bueno, deberían ver Psicosis; eso sí, la original (la magistral película-madre) y no la remake, hija descarriada por querer imitar demasiado a su progenitora. La Psicosis que hay que ver siempre es la que cumplió sesenta este año, la dirigida por Alfred Hitchcock, y está por todos lados, como la influencia de algunas madres (Netflix, Qubit, HBO Go, Movistar Play y Claro Video).

Trailer de Psicosis (1960) 01:41

Video

Hay mucho escrito sobre el lugar -de peso innegable- de la figura de la madre en el cine de Pedro Almodóvar. De la madre de algún personaje, de la madre como personaje principal, de la madre del propio director como referencia autobiográfica. En Todo sobre mi madre (Amazon Prime, Movistar Play) -una de las películas que más dividió y sigue dividiendo a los espectadores del cine del español, que hizo desistir a unos cuantos a la vez que consiguió hacerlo más internacional- tenemos la puesta en duda de que madre hay una sola, nada menos. Y hay también otras cuestiones sobre la identidad y diversos tembladerales.

Trailer de Todo sobre mi madre 01:51

Video

Una película más feliz que Todo sobre mi madre, más modesta pero tanto o más saturada de colores es la comedia Un viernes de locos (Freaky Friday, Google Play). Y aquí vamos a recomendar más la remake de 2003 con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan dirigida por Mark Waters, que la versión original de 1976 con Barbara Harris y Jodie Foster dirigida por Gary Nelson. La premisa es que una madre y una hija que no se están llevando del todo bien de repente se encuentran una en el cuerpo de la otra -por esos fenómenos del guion del trasvasamiento del alma, o del pensamiento- y así verán cómo es "ser la otra" por un día. Esta es de esas películas sobre madre e hija que incluso hasta pueden ver juntas madre e hija.

Una gran película de uno de los más grandes directores vivos -de esos a los que no está mal aplicar la gastada palabra "maestro"- es Dulces sueños del italiano Marco Bellocchio (disponible en Qubit). Bellocchio es cineasta y también ha dirigido óperas. Con Dulces sueños (2016) demuestra una vez más su capacidad para tratar con lucidez cinematográfica y humanista los temas más difíciles, como puede ser un duelo que dura décadas: la muerte de la madre, que establece un diálogo temático con Mia Madre (2015) del también italiano -y también maestro y también uno de los más grandes directores vivos- Nanni Moretti, una de las imprescindibles, pero que no está disponible en este momento en streaming.

Gratis, porque es de dominio público, pueden ubicar en archive.org una de las películas-emblema sobre la relación madre e hijo, sobre las desavenencias políticas ante el devenir del mundo, sobre las luchas sindicales, sobre la intensidad de la abnegación de una progenitora y sobre su devoción hacia su hijo. Se llama La madre, es de 1926, en su idioma original (ruso) se titula Mat, es una de las grandes películas de los años veinte del siglo XX del cine soviético y la dirigió Vsevolod Pudovkin. Y se usa para enseñar cine en muchas universidades.

Y sobre la abnegación de una madre no puede faltar, porque es una obra maestra, Stella Dallas de King Vidor, de 1937. Tan importante es la figura materna en este melodrama magistral y ejemplo de lo mejor del cine clásico que en algunos países hasta se llamó directa y contundentemente Madre. Stella Dallas (Barbara Stanwyck) es una madre de clase trabajadora que hará los mil y un sacrificios conmovedores -con la nobleza del sigilo- para que el futuro de su hija Laurel sea venturoso. No está ahora disponible en streaming, pero pueden buscar un DVD, un VHS o comprarse las latas de fílmico de una cinemateca, y todo esfuerzo que hagan siempre será menor a los sacrificios de esta madre ejemplar.

En este tren de madres ejemplares y que piensan en el futuro de sus hijos mucho más allá de sí mismas tenemos algo así como un exitoso misil de lágrimas, pero no demasiado rastrero, un film aquí llamado Quédate a mi lado (Stepmom, 1998) con Susan Sarandon, Julia Roberts y Ed Harris, en la que una madre divorciada y con cáncer tratará de inyectar poderes maternales perdurables a la nueva pareja de su exmarido. La dirigió Chris Columbus (el mismo de Mi pobre angelito, Papá por siempre y las dos primeras Harry Potter) y está en HBO Go, Movistar Play y Claro Video.

Norma Aleandro ha interpretado a madres en películas muy exitosas del cine argentino, como por ejemplo a la madre adoptiva en la oscarizada La historia oficial (1985, Luis Puenzo, disponible en Netflix). Menos tenebrosa temáticamente es otra película orgullosamente armada para las lágrimas -y que causó varias polémicas en la relación entre Juan José Campanella y la crítica- como El hijo de la novia, en la que Aleandro es la madre implícita en el título. Por último, la que quizás sea la madre más recordada popularmente del cine argentino -Mamá Cora- fue interpretada por un hombre, Antonio Gasalla, y fue el eje de los movimientos tragicómicos costumbristas de Esperando la carroza, dirigida por Alejandro Doria y estrenada el 6 de mayo de 1985. Esperando la carroza -disponible en Flow- suele ser la película nacional más recordada de los ochenta, aunque en su momento ni siquiera fue la más vista de las películas argentinas del año. Sin embargo perdura, provoca discusiones, pasiones y ha generado muchas frases que permanecen, como la influencia de la madre de Norman Bates.

Trailer de Esperando la carroza 02:11

Video

