Se dio a conocer el primer clip de Stardust, la biopic de David Bowie

Este miércoles se dio a conocer el primer clip de Stardust , la película que repasa parte de la vida del multifacético músico británico David Bowie . El film iba a ser presentando este fin de semana en el Festiva de Cine de Tribeca, pero debido a la pandemia de coronavirus, su estreno debió ser suspendido.

En el film, Johnny Flynn será el encargado de ponerse en la piel del particular artista durante su primer viaje a los Estados Unidos, ocurrido en 1977. Durante ese periplo, según reza la leyenda, un joven Bowie de 24 años dio a luz a su alter ego más potente y carismático: Ziggy Stardust.

En estas primeras imágenes se puede ver a Bowie dándole a conocer las dudas que le genera su nuevo disco a su publicista, Ron Oberman, interpretado por Marc Maron.

La película, dirigida por Gabriel Range ( Death Of A President ) cuenta con la participación de Jena Malone como Angela, la primera esposa del cantante. "Me propuse hacer una película sobre lo que hace que alguien se convierta en artista, lo que realmente los impulsa a hacer su arte. Ese alguien es David Bowie, un hombre en el que estamos acostumbrados a pensar como la estrella en la que se convirtió, o como uno de sus alter egos: Ziggy Stardust; Aladdin Zane; El Duque Blanco. Alguien que solo vi a gran distancia, detrás de una máscara; una presencia divina y alienígena. Incluso en su muerte perfectamente coreografiada, no parecía un ser humano normal", señaló el director en un comunicado.

A pesar de que claramente se trata de una biopic, los herederos del músico prefirieron mantenerse bien al margen de la producción. De hecho, Duncan Jones, el hijo cineasta de Bowie confirmó que se trata de una "biografía no autorizada" y, por eso, no contará con la música original del "camaleón" británico.

Algo similar ocurrió en 1998 con la película Velvet Goldmine , que buscaba retratar la particular relación entre Bowie e Iggy Pop en la cumbre del movimiento glam. A pesar de que en un primer momento el músico habría aceptado que se utilizara su música, terminó volviéndose atrás, argumentando que tenía pensado presentar él mismo una película sobre su gran alter ego, Ziggy Stardust.