Premios Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas

A poco más de quince días de la entrega de los premios Oscar los estudios y plataformas de streaming intensificaron sus campañas de marketing y promoción en busca de quedarse con las estatuillas por las que compiten. La cuenta regresiva —que culminará para ellos el 5 de marzo, cuando se cierre la votación en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood— tendrá diez días más de margen para los espectadores que quieran llegar a la ceremonia de entrega de los galardones con la mayor cantidad de films nominados vistos. No es una tarea sencilla, pero tampoco imposible.

BUGONIA Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

En función de ese espíritu completista, la buena noticia es que desde ahora y hasta mitad de marzo la mayoría de los diez films candidatos a la estatuilla de Mejor película estarán disponibles para los espectadores locales. Al día de hoy, las que se pueden ver en salas son Marty Supremo (Mejor actor protagonista para Timothée Chalamet, dirección, guion original, casting, fotografía, diseño de producción, vestuario y edición), y Valor sentimental (Mejor película internacional, actriz principal, actriz secundaria por partida doble, actor de reparto, dirección, guion original y edición), que también está disponible en Mubi.

Frankenstein, de Guillermo Del Toro Avance Oficial - Netflix

Por el lado de las nominadas del streaming, cinco películas de la categoría más importante de la ceremonia ya están disponibles en plataformas tras su paso por las salas: Una batalla tras otra y Pecadores se pueden ver en HBO Max, mientras que Frankenstein y Sueños de trenes (la única lanzada directamente en plataformas) están en Netflix. F1: la película, en tanto, se puede ver en Apple TV.

Finalmente, de la lista de los diez films nominados a Mejor película, Hamnet (además de la categoría principal, aparece en los rubros de Mejor actriz, dirección, guion adaptado, casting, música original, diseño de producción y vestuario) sigue en cartel, mientras que la brasileña El agente secreto (Mejor película internacional, actor principal y casting) debuta esta semana en las salas locales.

Fue solo un accidente LesFilmsPelleas

Más allá de la categoría de Mejor película, hay otros films con nominaciones que ya pueden verse en la Argentina. En el caso del rubro de Mejor película internacional, a las ya mencionadas El agente secreto y Valor sentimental se suma Fue solo un accidente —del director iraní Jafar Panahi, que compite por Francia—, que sigue en cartel en las salas locales, lo mismo que Sirât, la candidata española. La única película nominada en el rubro internacional que no tiene fecha de estreno local anunciada es The Voice of Hind Rajab, de Túnez.

Las guerreras del K-Pop Netflix

Por el lado de las actrices de reparto, una de las contendientes más celebradas es Amy Madigan, cuyo film La hora de la desaparición está disponible en HBO Max. En el caso de las películas animadas, Las guerreras del K-pop (Netflix) y Elio (Disney+) ya están disponibles en plataformas, mientras que a Zootopia 2 y la franco-belga Arco (producida por Natalie Portman) se les sumó desde esta semana en la cartelera local el film francés Amélie y los secretos de la lluvia.

Avatar: fuego y cenizas Prensa Disney

Por el lado de los rubros técnicos aparecen Avatar: fuego y cenizas (efectos visuales y diseño de vestuario), que se puede ver en salas y hace más de dos meses se mantiene entre las más vistas de la cartelera argentina, y A través del fuego (Apple TV), mientras que en la categoría de Mejor maquillaje y peinado están La máquina (disponible en Prime Video) y La hermanastra fea (Mubi).

La categoría de Mejor canción original, una de las que los analistas ya dan por decidida en favor de “Golden”, el exitoso y pegadizo tema de Las guerreras del K-Pop, también incluye la canción “Highest 2 Lowest” del film de Spike Lee Del cielo al infierno, disponible en Apple TV.

La vecina perfecta

Finalmente, entre los largometrajes y cortometrajes documentales nominados —un rubro cuyos candidatos rara vez podían ser vistos por el público local antes de la expansión de las plataformas de streaming—, este año están al alcance de los espectadores locales The Alabama Solution (HBO Max), Come See Me in the Good Light (Apple TV), La vecina perfecta (Netflix), Todas las habitaciones vacías (Netflix), y Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud (HBO Max), The Devil Is Busy (HBO Max) y Los cantores rusos (Netflix).