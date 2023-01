Ricardo Darín reveló el gesto que tuvo Cate Blanchett con él durante un evento

escuchar

La nominación de la película Argentina, 1985 como Mejor Película Internacional en los premios Oscar despertó una fuerte expectativa en el país y llenó de alegría a sus hacedores que ya recibieron un gran reconocimiento cuando el film obtuvo el Globo de Oro. A tal punto que la multipremiada actriz Cate Blanchett se lo transmitió a Ricardo Darín en persona.

El protagonista de la cinta contó este martes el gesto de la actriz australiana respecto de la película. Lo definió como su “sorpresa más grande”. Se la cruzó dos veces, con pocos días de diferencia, en dos eventos. En el primer caso, él la saludo a ella. En la segunda ocasión, la actriz de Tár se acercó a la mesa del argentino y le extendió la mano en señal de reconocimiento.

“La sorpresa más grande que me llevé fue cruzarme con Cate Blanchett. La felicité por su trabajo en Tár que, dicho sea de paso, es extraordinario”, contó Darín en declaraciones a TN. Y agregó: “A los dos o tres días me la volví a cruzar en otro evento. Ella ya había visto Argentina,1985 y tuvo la amabilidad y generosidad de detenerse en nuestra mesa, darme la mano y felicitarme no solo por mi trabajo, sino también por la película , que le había encantado. Y eso son notas grandes de la alegría”.

La nominación de "Argentina, 1985" a los Oscars

No fue el único artista con el charló. También se cruzó con el actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac, a quien definió como “muy amable y muy cálido”. “Él hizo en televisión Escenas de la vida conyugal, de Ingmar Bergman, un papel que yo hago en teatro. Hablamos un largo rato de eso. Es un encanto de tipo”, contó.

Tras la nominación al Oscar, Darín se mostró, sin embargo, prudente. Dijo que la posibilidad de que fuera candidata al premio “estaba en el radar”, pero aseguró que las “otras películas que compiten también son muy buenas”. “Nada estaba garantizado. Fue una sorpresa, una emoción, saber que estaba entre las últimas cinco”, sostuvo.

En ese sentido, el actor que encarna al fiscal Julio César Strassera contó que el hecho de que la película quedara entre las últimas cinco candidatas para ser evaluadas para su premiación “es la pelea más difícil”. Por eso mismo, rescató el trabajo de llevar el film a distintos eventos.

“Al principios son más de 90 películas, después se pasa a un shortlist de 15. Quedar entre las últimas cinco es un trabajo arduo, razón por la cual acompañamientos a la película a todos los lugares que pudimos. Aún así eso no es garantía de nada. Siempre está supeditada a la medida de los demás”.

“Esto viene a confirmar algo que ya estábamos sintiendo: que la película es abrazada, querida y valorizada en todas partes del mundo. Y sabemos la visibilidad que el Oscar le da”, agregó el actor. La entrega de premios será el 12 de marzo.

La cábala

El actor también brindó una entrevista a eltrece en la que reconoció las emociones que produce y se refirió particularmente a la posibilidad de usar una cábala. De hecho, puso en duda su asistencia a la ceremonia que se realizará en Los Ángeles.

“No sé si voy a ir aún, por cábala. Tampoco estuve con El secreto de sus ojos. Sí estuve en El hijo de la novia y volvimos con la cola entre las patas”, bromeó. “Tomémoslo con calma. Hasta acá la película ha hecho un camino extraordinario. Ha logrado ser abrazada en todas parte del mundo; lo comprobé porque estuvimos en todos lados: España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos y la verdad que lo que le ocurre a la gente con la película es muy emocionante, casi que lo mismo que sucedió en Argentina”.

En esta imagen proporcionada por NBC Santiago Mitre, izquierda, y Ricardo Darín reciben el premio a mejor película en lengua extranjera por "Argentina, 1985" en la 80a entrega anual de los Globos de Oro en el Hotel Beverly Hilton el 10 de enero de 2023, en Beverly Hills, California. (Rich Polk/NBC vía AP)

Y añadió: “Cuando vos empezás un proyecto, ya sea una película o un programa de televisión, no está en tu radar este tipo de repercusión”, sumó Darín. “Después, en el camino cuando la gente empieza a aceptarlo te empezás a entusiasmar. Pero la verdad es que yo no pido nad a, no quiero subirme a la locura de la ansiedad porque hasta acá lo que hizo la película es un camino extraordinario . A partir de la película, mucha gente volvió a revisar este evento [el Juicio a las Juntas]. Lo que más me entusiasmó es la cantidad de gente joven que se desayunó, por así decirlo, con la película y que fue a los libros, a los archivos, a los periódicos a enterarse y eso es realmente revitalizante, porque es el alimento de la democracia, saber en qué se apoya la democracia: en el esfuerzo de cada uno, en la valentía, en no quedarse callado, en decir las cosas como son, en señalar lo que no está bien y en tener coraje. Los chicos con la película se enteraron de todo lo que paso”.

Las rivales

Argentina, 1985 compite en la categoría “Mejor Película Internacional” contra Sin novedad en el frente (Alemania), Close (Bélgica), Eo (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda). Cada una tiene sus particularidades que la llevaron a ser consideradas por los críticos, tal como detalló este medio.

En esta imagen proporcionada por Amazon, Ricardo Darín al fondo a la izquierda y Peter Lanzani en una escena de "Argentina, 1985". (Amazon Studios vía AP)

Como publicó LA NACION, la presencia de Sin novedad en el frente está lejos de acotarse al premio a la mejor película extranjera: es el título con mayor cantidad absoluta de nominaciones (14 en total), un número que además es récord en toda la historia de estos galardones. Este dato, sumado a los pronósticos que analistas y expertos actualizan de manera constante, colocan hoy a la remake alemana de un clásico del cine bélico como la favorita para llevarse el Oscar internacional.

