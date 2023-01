Bizarrap le respondió a la mujer que se volvió viral por explicarle a su marido quién es el productor: “Me estallé”

escuchar

El lanzamiento de la BZRP Music Session #53 fue todo un éxito, ante la letra que Shakira le dedicó a su expareja Gerard Piqué de la mano del productor argentino. Con “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, la cantante colombiana y Bizarrap rompieron un récord en YouTube y se convirtieron en el mejor estreno latino de la historia del canal, con más de 63 millones de visualizaciones en su primer día. Ahora todo el mundo habla de ellos dos y el dj fue protagonista de otro hito: el video viral de una joven que compartió cómo su madre le explicaba a su padre quién era el artista. Además, le envió un mensaje a su fanática: “Me estallé”.

Laila González compartió un video de cómo su mamá, Betina Sassón, le explicaba a su papá quién es Bizarrap. Al dj y productor argentino, autor de las 53 Music Session hasta el momento, lo describió así: “Es un chico que entendió que las buenas ideas no se hacen solas, sino que para eso se necesita un equipo. Entonces, va buscando a las mejores personas que pueden completar lo que él imagina, su emprendimiento”, comenzó la mujer. Y siguió: “Tiene una computadora, siempre está de espaldas y tiene anteojos. No lo ves nunca al pend***. Y tiene como capítulos con los cantantes. Tuvo la suerte de que Shakira le dé uno. Yo quisiera tener un Biza en mi vida. ¿Entendiste, Gustavo?”.

Betina le explicó a Gustavo quién era Bizarrap y el productor reaccionó

El video en TikTok superó los dos millones de reproducciones y obtuvo comentarios en los que llenaron de halagos a Betina. “Señora, usted lo entendió todo”, señaló uno. “Gracias por explicarlo, sos una excelente maestra”, apuntó otro. Pero lo más sorprendente fue que el propio Bizarrap reaccionó a la publicación: “Qué genia”, expresó, junto a cuatro emojis de llanto y otros cuatro de corazones rojos.

La reacción de Bizarrap ante el video viral TikTok: lailagsasson

Pero eso no fue todo. Gonzalo Julián Conde (su nombre real) se contactó por privado con Laila para compartirle su reacción ante el video viral. “Me gusta la parte en la que dice lo de los lentes. Y la de ‘quiero un Bizarrap en mi vida’. Me estallé ahí”, relató el productor. Y agregó: “¡Muchísimas gracias! Y un saludo a tu mamá, que es una genia”.

Bizarrap le mandó un saludo a Betina a través de Laila Twitter: @lailagsasson

La reacción de Betina ante el saludo de Bizarrap

Laila no pudo contener la emoción al recibir el mensaje de Bizarrap y rápidamente se lo compartió a su madre. Pero Betania parecía estar concentrada en otros asuntos. “Mirá si te llama para anunciar la Session #54″, advirtió su hija. A lo que la mujer respondió: “¿Vos comés zanahoria rallada? Estoy haciendo la ensalada. ¿Y repollo?”. Para más tarde añadir: “Está caído Mercado Pago”.

Laila compartió el chat con su mamá Twitter: @lailagsasson

“Bueno, gente, @bizarrap le mandó saludos a mi mamá, pero ella está entre que prepara el almuerzo e intenta mantenerse actualizada con la economía del país”, señaló Laila en Twitter. La joven quedó desconcertada ante las respuestas de su madre y apuntó: “No tiene conexión nada de lo que estás diciendo. Te dije que me escribió Bizarrap”. Al compartirle la captura de pantalla del mensaje del productor, Betina pudo reaccionar: “¿Viste que es un amor ese chico? Buena crianza tuvo, evidentemente”, señaló.

