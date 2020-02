Rick Moranis vuelve al cine en la remake de Querida, encogí a los niños

Rick Moranis vuelve al cine con la remake/secuela de Querida, encogí a los niños Crédito: Imdb.com

Una de las películas más recordadas de fines de los 80, Querida, encogí a los niños, tendrá una remake. Y dentro del elenco estará nada más y nada menos que Rick Moranis, quien volverá a la pantalla grande luego de un extendido hiato de casi 11 años.

Esta secuela contará con la dirección de Joe Johnston, director original de la película, así como la mente detrás de otros clásicos de la época como Jumanji y Rocketeer. Titulada Shrunk, esta nueva versión -que se encuentra en una etapa de preproducción- ya había encontrado su protagonista en Josh Gad, quien haría de la versión adulta de uno de los hijos del doctor Wayne Szalinski, el personaje de Moranis.

Aunque esta película es considerada por el estudio como una remake de la franquicia, también la consideran una secuela, ya que los hechos que sucedieron en la primera entrega de la franquicia también sucedieron en el universo del film. Así, la historia seguirá a Nick Szalinski, quien por error, igual que su padre años antes, encoge a sus hijos al tamaño de un insecto, lo que serviría como motor de la trama.

Gracias a su trabajo en Los cazafantasmas, y sus roles en otros films como La tiendita del horror, La loca Historia de las Galaxias - una parodia de Mel Brooks sobre Star Wars-, Los Picapiedras (donde personificó a Pablo Mármol) y Querida, encogí a los niños, Moranis comenzó a ser considerado un referente en el mundo de las comedias. Sin embargo, de un momento a otro su carrera pareció desvanecerse.

En 1991, su esposa, Ann Belsky, falleció debido a un cáncer de mama y a partir de ese momento, Rick decidió hacerse cargo de sus dos hijos a tiempo completo. Por eso, solo aceptó propuestas cuyo rodaje no lo obligara a alejarse de la ciudad en la que se encuentra asentado, Nueva York.

En 1997 encontró en el doblaje de films de animación ( Tierra de osos y Hermano Oso, entre otras) un buen nicho para sobrevivir y mantener a su familia. Además, se dedicó a hacer publicidad en radio y editar discos con sus chistes e historias llenas de humor absurdo.

Moranis ya se había mostrado interesado en volver a Hollywood hace varios años, pero no sentía que "aceptar cualquier rol" fuera el camino correcto. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor afirmó que estaba dispuesto a volver a trabajar en un proyecto "que le llame la atención", hablando específicamente de porqué no apareció en la remake de los Cazafantasmas del 2016. "Ser selectivo me sirvió en el pasado, así que voy a seguir por el mismo camino", explicó.