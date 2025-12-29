Los mayores fiascos de Hollywood en lo que va del siglo: gastaron millones y perdieron fortunas

Ocho superproducciones que debían triunfar en taquilla, pero se convirtieron en fracasos históricos

En Hollywood no hay fórmulas infalibles: películas de presupuesto pequeño se pueden convertir en éxitos de miles de millones, mientras que producciones ambiciosas quizá se hundan ante el desinterés del público. A continuación, un repaso por ocho casos emblemáticos de largometrajes producidos en este siglo que fueron pensados para triunfar, pero terminaron provocando un agujero negro en términos financieros.

Gigli (2003)

Inversión

75.6 millones de dólares

Recaudación

7.2 millones de dólares

¿Por qué falló?

Una comedia criminal con Ben Affleck y Jennifer Lopez, dos estrellas en ascenso vertiginoso, se suponía que debía ser un terremoto en la taquilla. La trama debía ser ágil, divertida, con ingeniosas vueltas de tuerca y aceitados diálogos, pronunciados por dos de los talentos más carismáticos de la industria. Y como si todo eso fuera poco, durante el rodaje de Gigli, Affleck y Lopez se enamoraron, dándole inicio a una mediática historia de amor. Los productores se frotaban las manos soñando con los millones de dólares que estaban seguros de recaudar… Pero nada de eso sucedió. Gigli no solo es notablemente fallida, sino que la química que Bennifer tenía en la intimidad, jamás se plasmó en la pantalla. Sin lugar a dudas, un grosero paso en falso que sus protagonistas siempre querrán olvidar.

Batalla final: Tierra (2000)

Inversión

73 millones de dólares

Recaudación

29 millones de dólares

¿Por qué falló?

Esta película de ciencia ficción protagonizada por John Travolta se convirtió en el primer gran fiasco de taquilla del siglo XXI. La historia futurista sobre un joven que impulsa una rebelión contra una sádica raza alienígena que domina la tierra, fue un imponente despliegue de efectos especiales que pretendían marcar un hito en Hollywood. Pero Batalla final: Tierra llegó con polémica, porque el guion adaptaba una novela escrita por L. Ron Hubbard, fundador de la cienciología. El propio Travolta, un entusiasta cienciólogo, puso en marcha este proyecto con la presunta intención de promover ideales y principios de ese culto, que forman parte del espíritu del film. Sin embargo, el desinterés del público y las inexplicables rastas del extraterrestre interpretado por Travolta, hicieron de esta pieza una millonaria decepción.

Las aventuras de Pluto Nash (2002)

Inversión

100 millones de dólares

Recaudación

7.1 millones de dólares

¿Por qué falló?

El comienzo de siglo fue muy difícil para Eddie Murphy. La guardería de papá, Norbit y La mansión embrujada fueron algunos de sus films que no lograron la recaudación esperada. Claro que ninguno de esos traspiés es comparable al bochorno financiero que significó Las aventuras de Pluto Nash. En el año 2002, Murphy se puso al frente de esta pieza de ciencia ficción que ni hace reír, ni entretiene, y que ni siquiera cuenta una historia medianamente atractiva. Un proyecto incomprensible para el que gastaron cien millones de dólares, una suma absolutamente descabellada que llevó a Murphy a un paso de la extinción cinematográfica (de la que eventualmente se salvó gracias a la saga de Shrek).

Guasón 2: folie à deux (2024)

Inversión

200 millones de dólares

Recaudación

207 millones de dólares

¿Por qué falló?

Sí, puede que el número visto así lleve a pensar que Guasón 2 al menos “salió hecha” en término económicos, aunque que a esa recaudación hay que darle un contexto. Por un lado, porque dicha inversión no contempla los gastos de promoción (que pueden igualar el valor de inversión), y por el otro, porque las expectativas de Warner con este film, eran groseramente mayores. Teniendo en cuenta que la primera parte de Guasón costó 55 millones de dólares y recaudó más de mil millones, la intención con la secuela era, de mínima, igualar dicha ganancia. Pero eso no sucedió ni de cerca. Convertir la segunda parte en un musical, desaprovechar el talento de Lady Gaga y establecer una visión forzadamente pesimista, culminaron en un largometraje tan pretencioso como aburrido.

The Marvels (2023)

Inversión

307.3 millones de dólares

Recaudación

206.1 millones de dólares

¿Por qué falló?

El mayor traspié de Marvel fue con la secuela de Capitana Marvel. Luego de Vengadores: Endgame, la productora dedicada al cine de superhéroes (mal)pensó que tenía la vaca atada, y que cualquier película de gente voladora dándole golpes a algún villano galactico iba a funcionar sí o sí. Pues no. The Marvels reúne a la Capitana junto a otras dos heroínas, en un viaje espacial en el que el único villano es el guion. En esta película, Marvel hizo mal todo lo que podía hacer mal, y cometió innumerables errores como incluir momentos absurdos de comedia, realizar un baile digno de Frozen que no tenía razón de ser, y presentar a dos coprotagonistas con menos gracia que un desalojo. El público la vio y la odió, el boca a boca la destrozó, y Marvel comprendió que, quizá, el cine de superhéroes había dejado atrás su momento de mayor esplendor.

Wonder Woman 1984 (2020)

Inversión

200 millones de dólares

Recaudación

166.5 millones de dólares

¿Por qué falló?

En medio de los pastichos insufribles de Batman vs Superman y Liga de la Justicia, DC metió un pleno gracias a la primera película de Wonder Woman. Dirigido por Patty Jenkins, ese film sedujo a los espectadores y los metió de lleno en una divertida aventura contextualizada en la Primera Guerra Mundial. Pero la segunda parte, contra todos los pronósticos, fue una contundente decepción. Los villanos no seducían, una vuelta de tuerca absurda recuperaba a un personaje fallecido, y Gal Gadot confirmaba que, como actriz, es una gran modelo. Para colmo de males, el contexto de la pandemia por Covid derivó en un estreno muy limitado en cines, y buena parte del público vio este film directo en plataformas streaming.

Blanca Nieves (2025)

Inversión

270 millones de dólares

Recaudación

205.2 millones de dólares

¿Por qué falló?

El ejercicio de repetir en largometrajes live action a distintos clásicos animados puede ser algo tramposo. Disney entró en esa dinámica frente al éxito inicial de El libro de la selva, dando inicio a una costumbre que, más allá de ser muy redituable en taquilla, pocas veces termina por aportar algún tipo de valor extra. Sin embargo, el caso de Blanca Nieves y los siete enanitos trajo aparejadas varias polémicas extra cinematográficas, que impactaron de forma destructiva en la taquilla. El primer foco de conflicto fue el modo de retratar a los enanitos y la crítica del actor Peter Dinklage, cuando sentenció que Disney “iba a realizar otra vez esa historia retrógrada sobre siete enanos juntos viviendo en una cueva”. Pero la situación llegó a un punto especialmente delicado, cuando la actriz Rachel Zegler, que encarnó a la protagonista, escribió en redes: “Palestina libre”. Debido a que su coprotagonista era la israelí Gal Gadot, los rumores de fricciones entre ambas no tardaron en inundar internet. Y de ese modo, ya no importaba si la película era o no buena (que no lo era), sino que dichas polémicas predispusieron muy mal al público frente a este film, que fue un gran fracaso.

La máscara 2: El hijo de la máscara (2005)

Inversión

100 millones de dólares

Recaudación

59.9 millones de dólares

¿Por qué falló?

Luego del fenómeno de taquilla que fue La máscara, la idea de una continuación era un hecho consumado. Solo había un problema, y era la ausencia de Jim Carrey. El mítico comediante no estaba seguro de regresar a la piel del histriónico antihéroe, y los guiones que le presentaban lo convencían poco y nada. Agotados de ese tira y afloje, los productores resolvieron finalmente contar una nueva historia, con otros personajes. Y para sorpresa de nadie, el film fue un desastre. Sin el carisma de Carrey, no había efecto especial que sostuviera a una aventura mediocre, que se inundó irremediablemente en la taquilla. Al día de hoy, y a veinte años de su estreno, El hijo de la máscara es un título olvidado, mientras que su predecesora envejece con indudable grandeza.