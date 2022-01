SAG Awards: los actores de Hollywood dieron a conocer a sus nominados

Después del escaso interés que despertó en Hollywood el anuncio de los ganadores de los premios Globo de Oro el domingo pasado , hoy sí la temporada de premios puede darse por inaugurada con cierta pompa. Es que lejos del manto de sospecha e irrelevancia que cubre a los galardones entregados a puertas cerradas por la Asociación de prensa extranjera de Hollywood, cuando se trata de los nominados por el sindicato de actores todos prestan atención ya que de sus elecciones por el lado del cine pueden surgir certeras predicciones sobre lo que sucederá en los Oscar. Después de todo, muchos de los que votan en los Screen Actors Guild Awards (o SAG, por sus siglas en inglés) también lo hacen en los premios de la Academia de artes y ciencias cinematográficas . De hecho, los elegidos por todos los sindicatos vinculados con la tarea audiovisual se transforman en inmediatos favoritos para el máximo galardón de la industria del cine norteamericana.

El anuncio de hoy, realizado vía una emisión en vivo de Instagram por las actrices Rosario Dawson y Vanessa Hudgens, confirmó la buena senda de algunos films como El poder del perro por la que fueron nominados Benedict Cumberbatch como actor principal, Kodi Smith-McPhee en el rubro de intérprete de reparto y Kirsten Dunst como actriz secundaria. Sin embargo, sorprendentemente, la película dirigida por Jane Campion no competirá en el rubro de mejor elenco, el galardón más codiciado de la entrega de los premios que se llevará a cabo el 27 de febrero . Los seleccionados en esa categoría son: Belfast (inédita en la Argentina), Coda, No miren arriba, La casa Gucci y Rey Richard: una familia ganadora.

Entre los protagonistas masculinos de un largometraje además del mencionado Cumberbatch aparecen Javier Bardem ( Being the Ricardos ), Andrew Garfield ( Tick, Tick … Boom! ), Will Smith (Rey Richard) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth, disponible desde el viernes 14 en Apple TV+), un rubro de los más peleados en el que es difícil predecir quién resultará ganador. Y lo mismo puede decirse de su contraparte femenina. Especialmente porque ante la sorpresa de muchos que daban por hecha una nominación para Kristen Stewart por su papel de la princesa de Gales en Spencer de Pablo Larraín, la actriz no fue elegida por sus pares. Las que sí participan de la categoría son Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman ( La hija oscura ). Lady Gaga (La casa Gucci), Jennifer Hudson (Respect) y Nicole Kidman (Being the Ricardos). Un grupo que indica la clara predilección de los integrantes del gremio por las interpretaciones exageradas al borde de la parodia como las de Lady Gaga, Kidman y Chastain en sus respectivos films.

Por el lado de los actores secundarios en cine, hay más aciertos que traspiés. Del lado masculino los nominados son Ben Affleck (The Tender Bar), Bradley Cooper (Licorice Pizza),Troy Kotsur (Coda), el mencionado McPhee (El poder del perro) y Jared Leto por su caricaturesco personaje en La casa Gucci. Entre las actrices además de Kirsten Dunst figuran Caitriona Balfe (Belfast), Cate Blanchett (El callejón de las almas perdidas), Ariana DeBose (Amor sin barreras) y Ruth Negga (Claroscuro).

Las series presentes

Más allá de su contribución como herramienta de predicción de los premios Oscar, los galardones del sindicato de actores también se ocupan de confirmar a los más destacados intérpretes de las series que ya habían sido reconocidos unos meses antes en los Emmy o marcarles el ritmo a los que se entregarán este año. Así, los candidatos a mejor elenco en drama son Succession (HBO), The Handmaid’s Tale (Paramount+), The Morning Show (Apple TV+), Yellowstone (Paramount+) y El juego del calamar (Netflix) , que con esta mención además de las que consiguieron sus protagonistas, Lee Jung Jae y Jung Ho-yeon, terminó de coronarse como el fenómeno más reciente llegado desde Corea del Sur.

Entre las comedias, la lista de los elencos más destacados despliega el amplio espectro y el gran momento que transita el género en la TV. A las novatas y brillantes Hacks (HBO Max) y Only Murders in the Building (Star+), se le sumaron las ya premiadas Ted Lasso (Apple TV+) El método Kominsky (Netflix).

A diferencia de lo que sucede con las nominaciones del cine, a las televisivas no hay mucho que cuestionarles. Casi imposible hacerlo cuando entre los mejores comediantes figuran las leyendas Steve Martin y Martin Short -que serían los perfectos anfitriones para la fiesta de febrero-, y entre los candidatos a mejores intérpretes de una miniserie se destacan Kate Winslet, Jean Smart (ambas por Mare of Easttown, aunque Smart también fue nominada por su papel en Hacks, Michael Keaton (Dopesick, Star+), Ewan McGregor (Halston, Netflix) y Oscar Isaac (Secretos de un matrimonio, HBO). Además, por el lado del drama, el dominio de Succession está confirmado por las menciones a todos sus protagonistas, Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong y Sarah Snook, lo que deja más que claro el apoyo del gremio para los fantásticos actores que interpretan a los horribles Roy.